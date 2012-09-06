ВР ухвалила закон про держлотереї з урахуванням пропозицій Президента

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про державні лотереї в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 265 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

Глава держави вказав, що закон, який надійшов йому на підпис, визначає, що принцип соціальної спрямованості проведення лотерей передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямах, визначених цим законом (фінансування державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на рак, на фінансування культури та спорту) та законами України про державний бюджет на кожний рік; відрахування від проведення державних лотерей, здійснені операторами державних лотерей, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України.

Водночас це положення не відповідає Конституції України, Бюджетному кодексу України, за якими розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, визначення їхніх складових частин мають визначатися виключно названим Кодексом та законом про державний бюджет України на відповідний рік.

Тому парламент, дослухавшись до Президента, виключив положення про визначення відповідних коштів джерелами доходів спеціального фонду державного бюджету України і напрями їхнього використання та передбачив водночас доручення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання забезпечення соціальної спрямованості лотерей.

Верховна Рада також виключила норми, які стосуються обмеження щодо кількості операторів державних лотерей, які здійснюють діяльність в Україні; проведення конкурсного відбору операторів державних лотерей. Натомість парламент встановив жорсткіші вимоги до операторів державних лотерей, передбачивши наявність досвіду роботи на лотерейному ринку.