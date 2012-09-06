Анонс на 7 вересня

* Пленарне засідання Верховної Ради України.

* Комунікаційна група Aegis Media/GMG проведе конференцію Aegis Future Lab «Рецепт процвітання під час стагнації». На заході буде дано оцінку поточної ситуації і перспектив розвитку бізнесу в 2013 році, в т.ч. медіаринку України. Українські та європейські гравці ринку поділяться своїм досвідом вирішення практичних маркетингових і комунікаційних питань для подолання кризових явищ. Під час конференції також буде визначено актуальні прогнози на майбутнє. Серед спікерів: дослідницька компанія TNS, 1+1 Group, «Бар'єр», Watsons, представники агентств групи Aegis Media/GMG – AITI/Carat, АММ/Vizeum, AdPro. Також очікується виступ спеціального гостя – керівного директора Carat (Німеччина).

* 10-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Бізнес під прицілом - чергове вторгнення і спроба захоплення виробничих потужностей всеукраїнської друкарні Wolf». Приводами для організації прес-конференції стали чергове вторгнення і спроба захоплення виробничих потужностей друкарні «Вольф», неправомірні дії з боку довірених осіб міжнародної компанії - постачальника обладнання, органів, які виконують функції контролю та перевірки. У рамках прес-конференції представники друкарні «Вольф» і незалежні експерти говоритимуть про реалії поліграфічного ринку України, піднімуть завісу над прихованими фактами під час вилучення друкарського обладнання, правовими порушеннями до винесеної ухвали суду, можливими ризиками і секретами страхових випадків, питаннями і відповідями: як поліграфістові захистити свій бізнес сьогодні. Учасники: Тетяна Петрик, керівник філіальної мережі ДК «Вольф»; Олександр Поклад, адвокат, який представляє інтереси ДК «Вольф»; Ігор Агарков, видавець журналу «Прінт плюс: папір і поліграфія», адміністратор Соціальної мережі поліграфістів (http://printus.com.ua) (вул. Хрещатик, 4. Конференц-зал). Телефон: (044) 4644009 E-mail: office@wolf.ua Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. Прес-конференція транслюватиметься у режимі онлайн на сайті: http://press.unian.net/rus/press/

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ситуація на ринку пального: подорожчає бензин?». Учасники: президент Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук і директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Заходи Столичного Автошоу 2012:

* Заявочна прес-конференція Столичного Автошоу, присвячена офіційному відкриттю Столичного Автошоу 2012. Учасники: почесний президент Корпорації УкрАВТО Тарієл Васадзе, голова правління Корпорації УкрАВТО Олександр Козіс, голова правління ЗАЗу Михайло Євдокименко, президент Асоціації «Укравтопром» Михайло Рєзник, заступник голови правління з продажу автомобілів і розвитку дилерської мережі Вахтанг Васадзе, голова правління ПАТ «Ідея Банк» Андрій Рязанцев, маркетинг-менеджер компанії Exxon Mobil в Україні Наталія Кортяк і керівник оргкомітету Столичного Автошоу Ірина Михальова.

* Відбудуться презентації автомобільних новинок: Mercedes-Benz A-class, Mercedes-Benz GL, GLK FL, G 63 AMG, ЗАЗ Vida Special Version, нового КІА cee'd Sportswagon, Opel Astrasedan, оновленого Chevrolet Cruze - Stationwagon і Facelift, Chery Tiggo CVT, Chery M11 CVT, Chery Eastar New, Chery S15, нового спорткару Toyota GT 86, Opel Vivaro і Opel Movano.

* Прес-конференція компанії «Автокапітал», генерального представництва Mercedes-Benz в Україні. Тема прес-конференції: «Презентація нового покоління Mercedes-Benz GL, G, GLK». Учасники: Ярослав Пригара - генеральний директор компанії «Автокапітал»; Каспер Хаєн - керівник продажів а/м Mercedes-Benz у Центральній і Східній Європі, Вольфганг Зольхайм - керівник відділу маркетингових комунікацій концерну DAIMLERAG у Центральній і Східній Європі.

* Прес-конференція компанії «Юніверсал Моторз Груп». Тема: «Нові моделі автобусів ЗАЗ, вантажних автомобілів ТАТА і відновлення роботи з брендом JAC». Учасники: Андрій Шпак - директор АФ «Юніверсал Моторз Груп», Ігор Щербинський - заступник директора з продажу автомобілів TATA, Ігор Бойко - заступник гендиректора з продажу автомобілів JAC, Сінгх Вікрант - офіційний представник ТАТА MotorsLtd. у Україні, Оскар ЮУ - керівник легкових комерційних автомобілів, JAC Company.

* Презентація оновленої моделі ЗАЗ VIDA Special Version і прес-брифінг компанії «АвтоЗАЗ-сервіс». Учасник: Залуцький Андрій - генеральний директор філіалу «АвтоЗАЗ-сервіс».

* Відбудуться презентації автомобільних новинок і прес-брифінг від Opel і Chevrolet. Учасники: Рой Найгард - менеджер із розвитку бізнесу в Україні Opel Southeast Europe, Андрій Кунах - генеральний директор «Дженерал Авто Груп».

* КІА презентує новий КІА cee'd Sportswagon і прес-брифінг компанії «Фалькон-АВТО». Автомобіль представить Ніна Васадзе - генеральний директор компанії «Фалькон-АВТО», офіційного дистриб'ютора KIA в Україні. У рамках заходу відбудеться відкриття фотовиставки «Футбольне літо очима КІА», присвяченої партнерству КІА і UEFA EURO 2012 ТМ. На фотовиставці КІА запропонує своє бачення чемпіонату.

* Прес-конференція ТОВ «МОЛ Україна». Тема: "Свіжа хвиля у класичному підході". Учасники: Юлія Бакуліна - генеральний директор ТОВ «МОЛ Україна», Дмитро Зинов’єв - технічний керівник мотофестивалю MOLStuntFest, Олександр Циганок - директор Продюсерського центру Олександра Циганка. Питання до обговорення: Компанія «МОЛ Україна» - розширення сфери діяльності нафтогазового концерну MOLGroup в Україні, розвиток і закріплення українсько-угорських відносин. Новий погляд на класичний захід: розвиток стантрайдингу в Україні, залучення прогресивної талановитої молоді до активного здорового способу життя, перспективи розвитку спорту і музики в сучасній Україні. Під час прес-конференції представники ЗМІ зможуть детально ознайомитися з програмою проведення 4-го фестивалю мотоекстриму MOLStuntFest'2012 RAPsodyedition і одержати пропуск у VIP-зону.

* Спільна прес-конференція компанії Benish GPS Ukraine, BRC і «ЗІП-АВТО». Тема прес-конференції Benish GPS Ukraine: «Партнерство Benish GPS Ukraine і «УкрАВТО» у галузі систем супутникового моніторингу і охорони». Тема: «Актуальність переведення автомобіля на газ». Учасники: генеральний директор ЗІП-АВТО Рудаков Володимир; технічний директор ТОВ «ХКД-трейд» Григоров Олександр; комерційний директор Benish GPS Ukraine Володимир Гордєєв; PR-менеджер Benish GPS Ukraine Анна Головань і менеджер із роботі з дилерами Benish GPS Ukraine Олександр Красний.

Міжнародна виставка «АГРО-2012»:

* У рамках ХХІV Міжнародної агропромислової виставки «АГРО-2012» Український клуб аграрного бізнесу організовує: Конференцію "Овочі, фрукти, виноград в Україні 2012. Досвід професіоналів» і III Всеукраїнський ярмарок вакансій для агротехнологічних спеціальностей.

* Відбудеться експертна конференція "Роль жінки і сім'ї у розвитку сільського господарства" за участю заступника міністра аграрної політики і продовольства України Олександра Сеня, представників Інституту економіки і прогнозування НАН України, Департаменту сімейної політики Міністерства соціальної політики України, голови Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад Миколи Фурсенка, керівника Всеукраїнської громадської організації "Рада жінок-фермерів України" Людмили Клебанової та інших.

* Відбудеться семінар «Розвиток органічного виробництва в Україні: практичний досвід і досягнення». Організатори: Міністерство аграрної політики і продовольства України, Дослідницький інститут органічного сільського господарства (FIBL), сертифікаційний орган «Органік стандарт». Захід проводиться у рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні».

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