ВР планує підвищити відповідальність міністрів за стан справ у дорученій їм сфері

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про внесення змін до законів України “Про Кабінет міністрів України” та “Про центральні органи виконавчої влади”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 230 народних депутатів із 339 зареєстрованих у сесійній залі.

Метою прийняття документа є створення умов для впровадження у практику роботи міністерств інструментів стратегічного управління та підвищення відповідальності міністрів за стан справ у дорученій сфері державного управління.

Зокрема, це передбачається зробити шляхом законодавчого закріплення єдиної термінології щодо планування діяльності міністерств та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через відповідних міністрів, зокрема, в частині періоду планування.

Також пропонується запровадити затвердження Кабміном починаючи з 2013 року планів діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, розроблених відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, та запровадження щорічного звітування міністрів про результати виконання таких планів.

Передбачається також надання повноважень Кабінету міністрів щодо визначення порядку розроблення й виконання планів діяльності міністерств – головних розпорядників коштів державного бюджету на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.