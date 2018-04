ТОП-10 (6 вересня)

"Газтек" купив 25% акцій "Запоріжгазу"

"Газтек" купив 25% акцій "Запоріжгазу"

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 25% акцій ПАТ «Запоріжгаз», заплативши за пакет 16 млн 800 тис. грн (стартова ціна становила 14 млн 100 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, в результаті даної покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 49,759% акцій "Запоріжгазу" (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 24,759% акцій облгазу). Власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є кіпрська компанія Centragas Holding Ltd.

Всього в цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія "ДІК Фінлекс-Інвест", яка була готова придбати 25% пакет «Запоріжгазу» за 16 млн 650 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 25% «Запоріжгазу». Як сказано в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Запоріжгаз» (м. Запоріжжя) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним установам у Запорізькій області.

25% акцій ПАТ «Запоріжгаз» належать НАК «Нафтогаз України», 25% було передано ФДМУ для приватизації, 24,7594% належить «Газтеку», власником ще 14,5% акцій, що раніше належали компанії "РосУкрЕнерго", є компанія Centragas Holding Ltd (Кіпр).

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. Зокрема, "Газтеку" і афильованим з ним структурам належать міноритарні пакети в "Вінниця-", "Волинь-", "Дніпропетровськ-", "Житомир-", "Запоріж-" і "Кримгазу" і ін.

Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd і Porala Venchers Ltd.

На початку вересня ц.р. "Газтек" отримав у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташом.

Кабмін скасував обов'язкову сертифікацію готелів

Кабінет Міністрів відмінив обов'язкову сертифікацію послуг об'єктів з тимчасового розміщення (проживання), зокрема готелів.

Як повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі, відповідний проект постанови було прийнято урядом.

Метою документа є забезпечення узгодженості в законодавстві щодо туристичного сектора, оскільки встановлення категорій готелям та аналогічним об'єктам розміщення відбувається добровільно, а сертифікація послуг з тимчасового розміщення - наразі обов'язкова.

На думку Мінекономрозвитку, автора проекту постанови, реалізація даного документа забезпечить зменшення матеріальних витрат суб'єктів туристичної сфери при наданні послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Низка країн, у тому числі Польща, Литва, Латвія, напередодні вступу до ЄС привели свої нормативні документи у сфері готельного господарства до єдиних європейських стандартів, які не передбачають обов'язкової сертифікації. Згодом, наприкінці 2009 року, Європейська готельно-ресторанна конфедерація затвердила єдині стандарти класифікації готелів HOTREC, відповідно до умов якого здійснюється категоризація готелів.

Від обов'язкової сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) відмовилася і Російська Федерація в 2003 році, а в 2010 році там було введено новий Порядок класифікації об'єктів туристичної індустрії, включаючи готелі та інші засоби розміщення, гірськолижні траси, пляжі тощо.

Президент зробив Колеснікова відповідальним за доступне житло

Президент України Віктор Янукович призначив віце-прем'єра, міністра інфраструктури Бориса Колеснікова відповідальним за реалізацію програми "Доступне житло".

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Янукович заявив у своєму вступному слові на засіданні Комітету економічних реформ, що проходило в Адміністрації Президента.

"Борис Вікторович, починайте за повною програмою", - звернувся Президент до Б.Колеснікова, уточнивши, що той став більш вільним після проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу.

За словами Президента, Б.Колесніков повинен координувати свою діяльність із міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолієм Близнюком.

У ході виступу Президент також звернувся й до голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, зобов'язавши того покінчити з існуючою практикою довгобудів.

"Попов, у Києві не повинно бути довгобудів", - різко сказав Президент.

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів України своєю постановою №343 від 25 квітня ц.р. затвердив Порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов. За умовами програми, кредити надаватимуться строком до 15 років у гривнях, максимум під 16% річних. При цьому позичальник платить за кредитом 3%, а різницю в 13% йому компенсує держава. Компенсації підлягають фактично сплачені відсотки за користування кредитом. Змінами до державного бюджету 2012 року передбачено виділення 1 млрд грн на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків громадянам для придбання житла.

Наприкінці серпня Б.Колесніков заявив, що перші будинки економ-класу за програмою «Доступне житло» Україна побудує за досвідом Фінляндії. За його словами, влада має намір найближчим часом визначити стандарти будівництва такого житла.

ВР ухвалила закон про держлотереї з урахуванням пропозицій Президента

Верховна Рада України ухвалила в новій редакції з пропозиціями Президента Закон "Про державні лотереї в Україні".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 265 народних депутатів із 344 зареєстрованих у сесійній залі.

Глава держави вказав, що закон, який надійшов йому на підпис, визначає, що принцип соціальної спрямованості проведення лотерей передбачає використання відрахувань від проведення державних лотерей виключно на фінансування соціальної сфери держави у напрямах, визначених цим законом (фінансування державних об'єктів олімпійської підготовки, лікування дітей, хворих на рак, на фінансування культури та спорту) та законами України про державний бюджет на кожний рік; відрахування від проведення державних лотерей, здійснені операторами державних лотерей, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету України.

Водночас це положення не відповідає Конституції України, Бюджетному кодексу України, за якими розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди, визначення їхніх складових частин мають визначатися виключно названим Кодексом та законом про державний бюджет України на відповідний рік.

Тому парламент, дослухавшись до Президента, виключив положення про визначення відповідних коштів джерелами доходів спеціального фонду державного бюджету України і напрями їхнього використання та передбачив водночас доручення Кабінету Міністрів України щодо вирішення питання забезпечення соціальної спрямованості лотерей.

Верховна Рада також виключила норми, які стосуються обмеження щодо кількості операторів державних лотерей, які здійснюють діяльність в Україні; проведення конкурсного відбору операторів державних лотерей. Натомість парламент встановив жорсткіші вимоги до операторів державних лотерей, передбачивши наявність досвіду роботи на лотерейному ринку.

Янукович зобов'язав Кабмін закласти у держбюджет-2013 витрати на соцініціативи

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів включити всі програми з реалізації соціальних ініціатив у проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у своєму вступному слові на засіданні Комітету з економічних реформ.

"На 2013 рік, це я даю завдання уряду, необхідно включити всі програми до бюджету. Жодного відкочування назад не буде», - попередив чиновників В.Янукович.

Президент зазначив, що має намір і надалі проводити активну соціальну політику, не звертаючи уваги на політичну кон'юнктуру.

"Я цю позицію відстоюватиму стільки, скільки Господь Бог дав мені працювати на цій посаді. 2013, 2014, 2015 роки, ми з вами продовжуватимемо й удосконалюватимемо ці програми", - додав В.Янукович.

У своєму виступі президент порушив питання подолання безробіття в країні, закликав активізувати зусилля уряду щодо будівництва доступного житла і завершення розпочатої медичної реформи.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2012 року президент Віктор Янукович виступив з новими соціальними ініціативами.

Зокрема, глава держави запропонував розпочати компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, запустити програму будівництва доступного житла, запровадити референтні ціни на ліки і підвищити пенсії для ряду категорій громадян, зокрема, для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

У середині квітня Верховна Рада з ініціативи уряду внесла зміни до держбюджету на 2012 рік, збільшивши доходи на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Витрати держбюджету будуть збільшені на таку саму суму - до 391,356 млрд грн, зокрема.

Крім того, зміни до бюджету збільшували фінансування Міністерства соціальної політики в 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина цих коштів (6,96 млрд грн) призначалася для Пенсійного фонду на виплати пенсій і надбавок.

НБУ прогнозує спад ажіотажу на валюту найближчим часом

Директор Департаменту аналізу і прогнозування грошово-кредитного ринку Національного банку України (НБУ) Сергій Кораблін прогнозує спад ажіотажного попиту на інвалюту найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у четвер під час телемосту.

“Ми (НБУ — УНІАН) будемо присутні на ринку. Золотовалютні резерви перевищують 30 млрд дол.: коштів більш ніж достатньо для того, щоб збити можливий надмірний попит (на валюту — УНІАН)... Через деякий час цей ажіотаж уляжеться на ринку”, - зазначив він.

За його словами, причинами підвищеною курсовою волатильності на поточному тижні є збільшення сезонного попиту на валюту і надання банкам 3,8 млрд грн довгострокового рефінансування Нацбанком.

За словами С.Корабліна, з початку року НБУ викупив на валютному ринку близько 3 млрд дол. Він вважає, що на сьогодні сформувалися сприятливі умови для курсової динаміки.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня на українському міжбанку котирування підвищилися до 8,1800/8,2000 грн/дол., з євро - 10,2950/10,3240 грн/євро. При цьому на середину сесії торги фактично зупинилися, оскільки відсутні пропозиції з продажу валюти.

5 вересня вдень українські банки купували долар США в середньому по 8,15 грн/дол., продавали — по 8,23 грн/дол.

Курс купівлі готівкового долара підвищився на 0,3%, продажу — на 0,8% порівняно з учорашнім днем.

Пропозиції банків з купівлі долара коливаються в межах 8,11-8,20 грн/дол., з продажу – в межах 8,16-8,30 грн/дол.

Гривня зміцнилася на міжбанку в четвер. Котирування становили 8,1170/8,1260

У четвер, 6 вересня, на українському міжбанківському ринку гривня зміцнилася по відношенню до основних валют.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, на 12:00 ціни впали - 8,1185/8,1265. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,1170/8,1260.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2528/33, на 12:00 ціни знизилися до 0,2521/25. До закриття торгів ціни досягли мінімуму - 0,2518/22. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 32,2120 (-0,1660).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2595/1,2650.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,2725/10,2870, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,2395/10,2535. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,2425/10,2580.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 4 вересня, торги на міжбанку закрилися максимальним падінням курсу гривні за більш ніж два роки - на рівні 8,19/8,2 грн дол.

У серпні в Україні зафіксовано дефляцію

Споживчі ціни в Україні в серпні 2012 року знизилися до рівня попереднього місяця на 0,3% у порівнянні зі зниженням на 0,2% у липні поточного року, повідомила Державна служба статистики.

Дефляція на споживчому ринку України фіксується останні чотири місяці. У квітні, згідно з даними Держстату, ціни не змінилися, у травні й червні завдяки сезонному зниженню цін на сільськогосподарську продукцію дефляція становила по 0,3%.

Держстат повідомляє, що інфляція у січні-серпні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 0%, а з початку 2012 року (серпень 2012 року до грудня 2011 року) дефляція – 0,4%.

У серпні 2011 року дефляція становила 0,4%, при цьому до аналогічного місяця 2010 року ціни зросли на 8,9%, а за підсумками восьми місяців минулого року зростання цін становило 4,1%.

За даними Держстату, основне зниження цін у серпні до попереднього місяця відбулося на овочі – на 7,9% і фрукти – на 6,7%. (у серпні 2012 р. до серпня 2011 р. — зниження цін на 30,7% і 4,4% відповідно).

Минулого місяця до липня також зафіксовано зниження цін на рибу і продукти з риби – на 0,3%, сири – на 0,4%, масло – на 0,5%. Всього ж, стверджує Держстат, ціни на продукти харчування і безалкогольні напої в серпні знизилися до попереднього місяця на 0,5%, а за останні 12 місяців – на 2,3%.

Ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби в серпні зросли до попереднього місяця на 0,2%, а з серпня 2011 року – на 6,8%.

Ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли в серпні до попереднього місяця на 0,1%, а за останні 12 місяців – на 1,0%. Ціни на транспорт і зв'язок за минулий місяць, за даними Держстату, не змінилися.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції 7,9%.

У квітні Міжнародний валютний фонд (МВФ) поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), а пізніше повідомив про перегляд прогнозу до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

У середині липня Світовий банк (СБ) понизив прогноз інфляції в 2012 році до 6,1% проти 9,4% грудневого прогнозу. У 2013 році СБ чекає інфляцію в Україні на рівні 9,5% (7,4%), в 2014 році – 5,9% (7,1%).

За прогнозами Standard & Poor's інфляція в Україні в 2012 році становитиме 6%.

ВР ухвалила закон про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цього рішення проголосували 253 народні депутати з 335 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС призначені для промислового виробництва електричної та теплової енергії.

Енергоблоки № 3 і 4 Хмельницької АЕС розміщуються на промисловому майданчику відокремленого підрозділу “Хмельницька АЕС” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, розташованого на землях енергетичної системи, що межують із землями міста Нетішина, та є двома однотипними енергоблоками кожен встановленою електричною потужністю 1000 МВт.

На кожному енергоблоці розміщується реакторна установка типу ВВЕР-1000/В-392 номінальною тепловою потужністю 3012 МВт.

Проектування та будівництво енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС проводиться з дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, міжнародних договорів.

Замовник будівництва енергоблоків № 3 і 4 Хмельницької АЕС спрямовує кошти в обсязі 100 мільйонів гривень на спорудження об’єктів соціального призначення шляхом сплати збору соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження.

Зазначені кошти враховуються в кошторисі будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС і перераховуються до Державного бюджету України пропорційно фактично освоєним, за даними бухгалтерського обліку, капітальним інвестиціям без урахування податку на додану вартість.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Довідка УНІАН. Будівництво двох енергоблоків ХАЕС було припинене в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблоку №3 ХАЕС становить 75%, №4 - 28%. Під час спорудження будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України і уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва і введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ до України.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС в жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомбудекспорт». У конкурсі, окрім «Атомбудекспорту», взяли участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO. Мінпаливенерго затвердило рішення міжвідомчої комісії про визнання переможцем конкурсу «Атомбудекспорту», який представив проект реакторної установки В-392.

13 березня 2012 року Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯР) погодила техніко-економічне обгрунтування будівництва енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

6 травня прем`єр-міністр України Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіном і прем`єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим повідомив, що керівництво Росії підтвердило готовність видати кредит на добудову третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС.

31 травня заступник генерального директора ДК «Росатом» - директор Блоку з розвитку і міжнародного бізнесу Кирило Комаров повідомив, що схема кредитування будівництва третього і четвертого блоків Хмельницької АЕС ще не визначена, проте можливе виділення міждержавного кредиту.

Янукович: борг із виплати зарплат в Україні досяг 1,5 млрд грн

Президент України Віктор Янукович закликає регіональні органи влади посилити роботу з боротьби з «тіньовими» зарплатами, оскільки в умовах кризи форма виплати зарплат у конвертах є неприпустимою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Комітету з економічних реформ.

«Ніхто, окрім вас, за великим рахунком, ефективніше не може працювати з бізнесом, з великими промисловими підприємствами. Тому я прошу і вимагаю, щоб ви працювали над питанням детінізації виплати зарплат. Виплата зарплат під час кризи в конвертах неприпустима», - сказав В.Янукович.

Президент наголосив, що легальне зростання зарплат забезпечує можливість підвищення пенсій.

У цьому контексті В.Янукович також доручив регіональній владі вирішити питання ліквідації заборгованості із зарплат співробітникам підприємств, які збанкрутіли раніше, але заборгованість залишилася.

Він повідомив, що на сьогодні загальна сума заборгованості з виплати зарплат в Україні становить 1,5 млрд грн.

А проте, як заявив під час відвідин Харківського тракторного заводу прем'єр-міністр України Микола Азаров, борг із зарплат на всіх підприємствах та установах сягає близько 1 млрд гривень.

За його словами, з цієї суми близько 500 млн грн припадають на державні підприємства, інші 500 млн грн. – на приватні підприємства, які перебувають на стадії банкрутства.

М.Азаров зауважив, що уряд приділяє значну увагу погашенню боргів із зарплат.

За його словами, впродовж останніх двох років заборгованість із зарплат в Україні була скорочена вдвічі.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, в Україні заборгованість із виплати заробітної плати в липні 2012 року зросла на 2,5% у порівнянні з червнем і на 1 серпня становила 986,04 млн. грн.

Прем'єр Микола Азаров 29 серпня, відкриваючи засідання Кабміну, попередив міністра фінансів Юрія Колобова про персональну відповідальність за невиплату заборгованості із зарплати на державних підприємствах. Також Н.Азаров закликав Генеральну прокуратуру притягати керівників підприємств до кримінальної відповідальності за невиплату зарплати.

За даними Державної податкової служби, з початку року погашена заборгованість із заробітної плати на суму 864,4 млн. грн після втручання співробітників ДПС.

