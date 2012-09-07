ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 7 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У рейтингу країн з найкращою репутацією Україна зайняла 42-ге місце» пише: щорічні дослідження, які проводить Reputation Institute, показали, що Україна перебуває на 42-му місці з 50-ти у рейтингу країн з якнайкращою репутацією.

http://delo.ua/world/v-rejtinge-stran-s-luchshej-reputaciej-ukraina-zanjala-42-e-mesto-184681/

* * *

Також «Дело» в публікації «НБУ вважає передчасним перехід до плаваючого валютного курсу» пише: Нацбанк не має наміру штучно стримувати валютний курс, проте проводитиме інтервенції у разі значних коливань.

http://delo.ua/finance/nbu-schitaet-prezhdevremennym-perehod-k-plavajuschemu-valjutnomu-kursu-184659/

* * *

«Дело» в публікації «З 1 січня 2013-го в Україні можуть з’явитися спецрежими оподаткування» пише: ухвалено пакет законів, які надають підприємствам певних категорій істотні податкові пільги.

http://delo.ua/businessman/s-1-janvarja-2013-go-v-ukraine-mogut-vozniknut-specrezhimy-nalogoo-184637/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Машинально відповіли», в якому пише: Україна вводить утилізаційний збір з імпортних автомобілів після невдалої спроби добитися скасування аналогічних заходів проти своєї продукції в Росії. У Мінекології запропонували звільнити від цього збору тільки вітчизняних виробників, що, на думку імпортерів, загрожує країні розглядом в органах СОТ. При цьому на позицію РФ Україні також не вдасться вплинути цим рішенням – частка українського ринку в поставках російських виробників мала.

http://www.kommersant.ua/doc/2016719

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Скуповує все», в якому пише: глава Європейського центрального банку Маріо Драгі оголосив про ухвалення плану прямих дій на відкритих ринках і готовність використати необмежений обсяг коштів на нього. Проте брак конкретних параметрів довгожданого плану викликала тимчасове погіршення настрою інвесторів. І лише віра у порятунок євро спонукала фондові ринки до руху вгору.

http://www.kommersant.ua/doc/2016830

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «В Україні подорожчає бензин» пише: протягом вересня пальне може додати в ціні 15-20 копійок.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/V-Ukraine-podorozhaet-benzin.html

* * *

Також «Сегодня» в публікації «Долар до України підвезуть сьогодні-завтра» пише: українці залишили банки без «зелених», а в НБУ обіцяють покарати тих, хто спровокував паніку, і кажуть, що ажіотаж роздули чотири банки.

http://www.segodnya.ua/economics/finance/Dollar-v-Ukrainu-podvezut-segodnya-zavtra.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Війна за етикетку: Україна може залишитися без «коньяку» і «шампанського» пише: однією з особливо обговорюваних тем на «торговельних» переговорах з ЄС стали норми використання географічних найменувань. Чи зуміє Україна відстояти «шампанське» і «коньяк» бодай для внутрішнього ринку, як це зробили інші держави, покаже час.

http://economics.unian.net/ukr/detail/139031

* * *

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Генпрокуратура має намір запровадити кримінальне покарання за «негрошові хабарі» пише: Генпрокуратура Росії, дотримуючись антикорупційних рекомендацій Ради Європи, має намір запровадити кримінальне покарання за нематеріальні переваги, доступні чиновникам.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3683181/materializaciya_vzyatok

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Недобудовану пенсійну систему назвали найскладнішою майбутньою проблемою країни» пишуть: «сира» пенсійна система скоро стане найскладнішою економічною, політичною і соціальною проблемою Росії, а Мінпраці цю проблему тільки посилює, вважають експерти.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3683191/ne_s_togo_nachali

* * *

Видання «Известия» в публікації «Російський держбанк став борговим агентом Венесуели» пише: через «Єврофінанс. Моснарбанк» пройде 10 випусків євробондів Боліваріанської Республіки.

http://izvestia.ru/news/506194

(УНІАН)