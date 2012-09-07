Янукович: стратегічні відносини з Китаєм - один із пріоритетів української політики

Президент України Віктор Янукович відзначає активізацію відносин з Китаєм протягом останніх двох років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі із заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників КНР Чень Чжилі.

За словами Президента, розвиток стратегічних відносин з Китайською Народною Республікою є одним з пріоритетів української політики.

Він підкреслив, що на даному етапі ключовим завданням для розвитку двосторонніх відносин є створення дієвих механізмів співпраці, зокрема напрацювання конкретних проектів у всіх сферах, які становлять обопільний інтерес.