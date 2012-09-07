Анонс на 10 вересня

* У новому терміналі «D» аеропорту «Бориспіль» розпочнеться обслуговування авіакомпанії «Turkish Airlines». Відбудеться урочиста зустріч презентаційного рейсу авіакомпанії «Turkish Airlines», здійсненого на літаку з унікальною лівреєю, на якій відтворено зображення 15 тис. співробітників авіакомпанії. З нагоди переведення рейсів до нового термінального комплексу, відбудеться брифінг за участю генерального директора аеропорту «Бориспіль» Антона Волова, представників посольства Турецької Республіки в Україні та керівництва авіакомпанії.

* Прес-конференція: «Угода про асоціацію Україна-ЄС: направляюча реформ». Організатор: Представництво Фонду Конрада Аденауера в Україні. Учасники: Габріеле Бауманн - директор Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні, Олександр Сушко - науковий директор Інституту Євро-Атлантичного співробітництва.

* Відбудеться брифінг на тему: "Прогноз гідрометеорологічних умов в Україні та заходи, прийняті МНС з ліквідації надзвичайних ситуацій". Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України; Микола Чечоткін, заст. директора Департаменту управління рятувальними силами.

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Хто і як "кришує" незаконний гральний бізнес в Україні?". Учасники: депутат України від ВО "Батьківщина" Остап Семерак та член громадської організації "Право народу" Олег Кіщук.

* Економічна рада громадських організацій і асоціацій бізнесу, УСПП будуть аналізувати розвиток внутрішнього виробництва в Україні. Будуть обговорюватися основні проблеми розвитку української промисловості та підприємництва. Мова піде також про впровадження змін у податкове законодавство, які запропоновані урядом. Учасники: президент УСПП, народний депутат України Анатолій Кінах, заступник голови ДПС України Андрій Ігнатов, директор Інституту економіки та прогнозування Валерій Геєць, керівники галузевих асоціацій вітчизняного бізнесу, представники наукової та експертного середовища і т.д.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Україна, РФ і газ: передчуття «війни». Учасники: директор Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич; незалежний експерт Володимир Саприкін.

* Прес-конференція народного депутата, представника фракції Компартії України Сергія Гордієнка на тему: "Кому в парламенті вигідне ухвалення закону про земельний банк?".

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