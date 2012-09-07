ЦВК створить сайт для трансляції перебігу голосування з виборчих дільниць

Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила рішення про створення веб-сайту, на якому здійснюватиметься трансляція відеозображення, отриманого за допомогою системи відеоспостереження з приміщень звичайних виборчих дільниць під час голосування на виборах до Верховної Ради 28 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК.

Зокрема, для забезпечення трансляції перебігу голосування у мережі інтернет буде зареєстроване доменне ім'я http://vybory2012.ua

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Верховна Рада внесла зміни до державного бюджету на 2012 рік щодо виділення коштів на оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

З метою забезпечення публічності та відкритості виборчого процесу під час проведення чергових виборів народних депутатів України законом передбачено виділити Центральній виборчій комісії кошти за окремою бюджетною програмою "Створення та запровадження системи відеоспостереження на звичайних виборчих дільницях на постійній основі під час виборів народних депутатів України у 2012 році" в обсязі 993,6 млн грн для оснащення виборчих дільниць системами відеоспостереження.

Прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що під час виборів до Верховної Ради України на виборчих дільницях встановлять 34 тисячі відеокамер для спостереження за ходом голосування.

Згідно з розпорядження уряду від 20 серпня, організацією робіт з оснащення виборчих дільниць відеокамерами під час виборів до Верховної Ради України займатиметься компанія “Сітронікс інформаційні технології Україна”.