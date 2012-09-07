ТОП-10 (7 вересня)

Експерти прогнозують плавне зростання цін на пальне в Україні

Міжнародні валютні резерви НБУ скоротилися до 29,995 млрд дол.

Мiноборони Росії позивається до Кабміну з вимогою виплати 3,2 млрд грн за боргами ЄЕСУ

"Газтек" купив 26% акцій "Луганськгазу"

Європейський центробанк вмикає "друкарський верстат"

Азаров називає винними у валютному ажіотажі банки, "продажних" експертів і ЗМІ

Україна і ЄІБ парафували кредитну угоду на реабілітацію ГЕС

Росспоживнагляд може дозволити Лозівському молочному заводу ввезення сирів

Україна і Росія ще поторгуються за утилізаційний збір

У «Борисполі» більшість магазинів duty-free відновили роботу

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Експерти прогнозують плавне зростання цін на пальне в Україні

Експерти прогнозують плавне зростання цін на роздрібному ринку нафтопродуктів України у зв'язку з підвищенням цін на зовнішньому ринку, але відзначають при цьому, що він не буде різким через відсутність дефіциту палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив директор Асоціації «Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід Косянчук.

«Зовнішній ринок демонструє підйом, що, звичайно, не може не позначитися на ціноутворенні нафтопродуктів України», - сказав Л.Косянчук.

При цьому він відзначив, що станом на сьогоднішній день на вітчизняному ринку нафтопродуктів палива багато, тому економічно обгрунтоване підвищення цін відстає від реального.

Разом з тим, директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн відзначив, що зростання цін не буде швидким, воно буде поступовим.

«Накопичено великі запаси палива, особливо дизельного пального, тому це буде серйозним гальмом на шляху зростання цін», - сказав С.Куюн.

Як раніше повідомляв УНІАН, за прогнозами експертів, на національному роздрібному ринку формуються передумови для незначного подорожчання високооктанового бензину на 5-25 копійок за літр.

За даними консалтингової групи «А-95», середні роздрібні ціни в Україні на паливо станом на 6 вересня 2012 року становлять: бензин А-76\\80 - 10,27 грн, бензин А-92 - 10,56 грн, бензин А-95 - 10,85 грн, бензин А-95+ - 11,72 грн, дизельне пальне - 9,66 грн.

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Міжнародні валютні резерви НБУ скоротилися до 29,995 млрд дол.

Міжнародні валютні резерви Національного банку України (НБУ) в серпні скоротилися на 0,3% - до 29,995 млрд дол. з 30,081 млрд дол. Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

Згідно з наданою інформацією, в тому числі скоротилися резерви в іноземній валюті на 0,6% - до 28,126 млрд дол., спеціальні права запозичень — до 8,39 млн. дол. із 78,42 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку, в серпні він купив на міжбанківському ринку іноземної валюти на 436 млн. доларів США більше, ніж продав у ході своїх інтервенцій. Найбільший вплив на стан золотовалютних резервів мало повернення чергового траншу кредиту МВФ і відсотків на загальну суму 990 млн. дол. в еквіваленті. Також у серпні, як і в липні, здійснювався продаж валюти для потреб НАК «Нафтогаз» для розрахунків за російський газ.

За даними регулятора, в січні-липні резерви скоротилися на 5,4%, або на 1,716 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).

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Мiноборони Росії позивається до Кабміну з вимогою виплати 3,2 млрд грн за боргами ЄЕСУ

Мiнiстерство оборони Росiйської Федерацiї звернулося до Господарського суду Києва з позовом про стягнення з Кабінету міністрів України понад 3,2 млрд грн.

Про це йдеться в ухвалі суду вiд 5 вересня, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрi судових рішень.

Третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача в обставинах справи значаться закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» та Державна казначейська служба України.

При цьому представник ЄЕСУ на засідання суду не з’явився.

Як відзначається в судовій ухвалі, Державну казначейську службу України до участі у справі залучать як другого відповідача, а розгляд справи відкладено на 9.00 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Росії Анатолія Сердюкова до прем'єр-міністра України Миколи Азарова від 10 червня 2011 року, в якому Міністерство оборони Росії просить погасити борг корпорації «Єдині енергетичні системи України» в сумі 405,5 млн дол.

У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.

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"Газтек" купив 26% акцій "Луганськгазу"

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія "Газтек" - перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ "Луганськгаз", заплативши за пакет 81 млн. 410 тис. грн (початкова ціна становила 80,6 млн. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, що проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Всього в цьому конкурсі взяли участь дві компанії, другим учасником була компанія "ІК Фінлекс-Інвест".

Під час торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена лише на один крок. Розмір одного кроку становив 810 тис. грн.

Нагадаємо, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, зокрема й 26% «Луганськгазу». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,9 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Луганськгаз» (Луганськ) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Луганську. Компанія завершила 2011 р. з чистим прибутком 359,576 млн. грн., тоді як за 2010 р. чистий збиток становив 79,335 млн. грн.

25% акцій «Луганськгазу» належить НАК «Нафтогаз України», 26% акцій було передано ФДМУ для приватизації, 16,74% належать ТОВ "Оксвдент", 23,83% - ЧАТ "Сток Холдер".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. "Газтек", зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій "Миколаїв-", "Івано-Франківськ-", "Севастополь-", "Дніпропетровськ-", "Запоріжгазу".

Власниками самого "Газтеку" є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку “Надра” (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для придбання акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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Європейський центробанк вмикає "друкарський верстат"

Рада керівників Європейського центрального банку погодила нову програму викупу облігацій, спрямовану на зниження вартості запозичень для низки проблемних країн зони євро, але її деталі будуть викладені у спеціальному прес-релізі, повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, про нову програму на прес-конференції оголосив глава ЄЦБ Маріо Драгі.

Він пообіцяв, що ЄЦБ діятиме строго в рамках мандату, який дозволяє йому пряме скуповування облігацій. При цьому ЄЦБ буде нарівних з приватними кредиторами.

Нова програма ЄЦБ - Monetary Outright Transactions - не матиме кількісних обмежень, вона буде припинена після досягнення поставленої мети або в результаті недотримання країною-учасницею поставлених перед нею умов. Додаткова ліквідність після викупу облігацій буде повністю стерилізована.

Дії ЄЦБ будуть зосереджені на короткому кінці кривої прибутковості, від 1 до 3 років, який банк вважає найбільш ефективним для досягнення своєї мети.

Драгі також відзначив, що аналітики ЄЦБ переглянули прогнози зростання ВВП і динаміки споживчих цін для зони євро на 2012-2013 роки.

Так, згідно з новим прогнозом, ВВП зони євро скоротиться у 2012 році на 0,6-0,2 відсотка у порівнянні з динамікою в межах мінус 0,5 відсотка - плюс 0,3 відсотка в попередньому прогнозі. У 2013 році динаміка ВВП буде в межах мінус 0,4 відсотка - плюс 1,4 відсотка проти прогнозованих раніше 0,0 - плюс 2,0 відсотка.

Інфляція в зоні євро в 2012 році може становити 2,4-2,6 відсотка проти 2,3-2,5 в попередньому прогнозі. У 2013 році споживчі ціни можуть зрости на 1,3-2,5 відсотка проти прогнозованих раніше 1,0-2,2 відсотка.

При цьому глава ЄЦБ вважає інфляційні ризики збалансованими, тоді як для економічного зростання є низка знижувальних ризиків.

У четвер ЄЦБ ухвалив рішення зберегти ключову відсоткову ставку на рівні 0,75 відсотка річних.

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Азаров називає винними у валютному ажіотажі банки, "продажних" експертів і ЗМІ

В уряду і Національного банку України сьогодні достатньо інструментів для стабілізації валютного ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу в Донецьку прем'єр-міністр України Микола Азаров.

«Так виникає питання: а що в уряду, у Національного банку не достатньо інструментів, щоб дати по руках тим, хто свої інтереси плутає з державними, з суспільними інтересами? Достатньо! Тому ми звернулися до Національного банку – застосувати владу в цій ситуації», - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що валюта в країні потрібна в основному для здійснення імпортних операцій. «Я скажу, що про всю цю історію не варто й говорити, зараз у нас достатньо валютних резервів. Не переживайте, все під контролем і можна спати спокійно», - відзначив прем'єр-міністр.

Він нагадав, що «політика уряду здійснюється в координації з Національним банком України, є два органи в країні, які відповідають за стабільність, зокрема за стабільність на валютному ринку».

М.Азаров наголосив, що для заборони спекуляцій на валютному ринку потрібний відповідний контроль.

«Як ми можемо стримувати спекулятивні коливання на валютному ринку? Перш за все, ми зобов'язані контролювати, щоб не спекулювали банки, і йдеться про банки, тому що прості громадяни не можуть спекулювати валютою, - сказав М.Азаров. - Ажіотаж і спекуляції проводять банки, які мають вільні ресурси грошей, можуть у великих обсягах купувати валюту, можуть наймати продажних так званих експертів, наймати засоби масової інформації та створювати істерію і нагнітати ажіотаж, примушуючи тим самим простих людей купувати нікому не потрібні долари».

Як повідомляв УНІАН, цього тижня як міжбанківський, так і готівковий валютний ринок України почало лихоманити. Гривня істотно подешевшала щодо долара.

У вівторок, 4 вересня, на валютному міжбанку до середини сесії торги фактично зупинилися (на рівні 8,1420-8,1520 грн/дол.) через відсутність пропозиції з продажу валюти. Були лише заявки на її купівлю. Нацбанк з інтервенціями не виходив. До кінця торгів котирування на міжбанку з гривні знизилися до більш ніж дворічного мінімуму, і ринок закрився на рівні 8,19-8,21 грн/дол.

У середу, 5 вересня, на українському міжбанку гривня дещо зміцнилася щодо долара США. Торги закрилися котируваннями 8,14/8,16 грн/дол. В середу “Ощадбанк” упродовж торгової сесії двічі виходив на міжбанківський валютний ринок із продажем доларів.

У четвер, 6 вересня, торги на міжбанку відкрилися котируваннями 8,1400/8,1500, а до 12:00 гривня зміцнилася і котирування досягли 8,1185/8,1265 грн/дол.

Коментуючи ситуацію, що в цілому склалася, в НБУ пояснили підвищення попиту на валюту збільшенням напередодні залишків на коррахунках комбанків за рахунок проведення Нацбанком тендеру з підтримки ліквідності. В цілому регулятор рефінансував кредитно-фінансові установи майже на 4 млрд грн терміном майже на один рік.

У Раді НБУ прогнозують, що ситуація на міжбанку повністю стабілізується до кінця цього тижня.

Стрибки на міжбанку спровокували зростання курсу валюти на готівковому ринку. Починаючи з вівторка, середній курс купівлі-продажу долара в банках становив 8,23-8,28 грн за долар. Крім того, у ряді міст спостерігається дефіцит готівкового долара.

В інтернет-магазинах до 6 вересня курс становив приблизно 8,23 грн за долар при готівковому розрахунку і 8,8 грн/дол. - при безготівковому.

Деякі експерти і учасники ринку вважають, що події вівторка, 4 вересня, на міжбанківському валютному ринку продемонстрували результат активних валютних спекуляцій. При цьому інші відзначають, що просто виник збіг низки обставин.

Опозиційні експерти відзначають, що сплеск валютної паніки - це один із проявів прихованої девальвації гривні, що давно йде в країні та є результатом економічної політики влади. А майбутні вибори посилюють занепокоєння серед населення, яке очікує на істотну девальвацію національної валюти після їх завершення.

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Україна і ЄІБ парафували кредитну угоду на реабілітацію ГЕС

Україна і Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) парафували кредитну угоду на 200 млн євро в рамках реалізації проекту реабілітації гідроелектростанцій (ГЕС) ПАТ «Укргідроенерго», повідомила прес-служба Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, парафування документа здійснене за підсумками офіційних переговорів, що проходили з 3 по 7 вересня 2012 року в Люксембурзі

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України схвалив залучення держкомпанією "Укргідроенерго" кредиту Європейського інвестиційного банку на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій компанії (розпорядження уряду №519-р від 25 липня 2012 р.).

Кабмін доручив Мінфіну, Міненерговугілля і НКРЕ підписати з "Укргідроенерго" договір про надання субкредиту, передбачивши в ньому вид забезпечення виконання зобов'язань з обслуговування і погашення позики у розмірі 200 млн євро.

Розмір плати за надання кредиту "Укргідроенерго" становить 2% річних вибраної і непогашеної суми позики.

Довідка УНІАН. 22 червня 2011 року Кабмін розпорядженням №581-р схвалив залучення "Укргідроенерго" кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на 200 млн євро на реалізацію проекту реабілітації гідроелектростанцій.

Таким чином, на проект реабілітації гідромеханічного та електромеханічного обладнання "Укргідроенерго" ЄБРР і ЄІБ сумарно нададуть 400 млн євро.

За підсумками реалізації проекту оновлення обладнання електростанцій "Укргідроенерго" встановлена потужність її ГЕС і ГАЕС збільшиться на 10%. Окрім максимального використання виробничих потужностей, також буде підвищено надійність і ефективність роботи станцій, буде досягнуто вищого рівня безпеки експлуатації гідротехнічних споруд і покращено екологічну ситуацію в районі басейну Дніпра.

ПАТ "Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра й Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії становить 5007,6 МВт.

100% акцій ПАТ належить НАК "Енергетична компанія України", якою володіє держава.

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Росспоживнагляд може дозволити Лозівському молочному заводу ввезення сирів

Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) може дозволити «Лозівському молочному заводу» ввезення сирів до Росії за умови усунення зауважень, повідомляється на офіційному сайті відомства.

«Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини не заперечує проти відновлення поставок до Російської Федерації продукції ТОВ «Лозівський молочний завод» за умови усунення зауважень і виконання всіх запланованих заходів», - сказано у повідомленні.

Наголошується, що Росспоживнагляд повторно розглянув план заходів «Лозівського молочного заводу» в частині поліпшення санітарно-епідеміологічного стану підприємства і забезпечення випуску якісної продукції. При цьому наголошується, що кілька принципових зауважень не були враховані. «У схемі виробничих процесів указується подача тільки знежиреного молока для отримання молочно-жирової суміші, для подальшого виготовлення сирів, тоді як в цьому випадку необхідне незбиране молоко. Водночас у представленій блок-схемі для виробництва сирних продуктів використовується молоко-сировина», - йдеться у повідомленні.

Крім того, підприємство планує поставляти до РФ сири і сирний продукт «Монастирський», що не відповідає вимогам російського законодавства, яке не допускає виробництва і постачання сирів та сирних продуктів під одним найменуванням. «У зв'язку з цим технічна документація ВАТ «Лозівський молочний завод» повинна бути актуалізована в частині випуску сирів і сирних продуктів під різними найменуваннями», - відзначає Росспоживнагляд.

При цьому наголошується, що поставки молочної продукції «Лозівського молочного заводу» будуть здійснюватися при жорсткому контролі Росспоживнаглядом кожної партії вказаної продукції. У разі виявлення невідповідності якості молочної продукції, що поставляється, заявленим вимогам, це підприємство буде виключене з числа постачальників.

Нагадаємо, у червні п.р. фахівці Росспоживнагляду проінспектували "Лозівський молочний завод" на предмет надання права експорту сирів до Росії і озвучили низку зауважень до підприємства.

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Україна і Росія ще поторгуються за утилізаційний збір

Прем'єр-міністр України Микола Азаров і голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко у понеділок, 10 вересня, в Києві планують обговорити ряд питань співпраці України з країнами Митного союзу і Єдиного економічного простору, зокрема проект міжурядової угоди, яка дасть змогу Росії не стягувати утилізаційний збір з автомобілів, що імпортуються з України.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, українська сторона вже підготувала проект угоди і провела ряд консультацій з профільними міністерствами РФ.

Разом з тим, остаточну редакцію документа ще не узгоджено.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології і природних ресурсів України розробило проект постанови уряду, яким пропонується встановити утилізаційний збір на імпортні легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузови для транспортних засобів.

Документ розроблено за дорученням прем'єр-міністра України Миколи Азарова у відповідь на запровадження такого збору Росією.

РФ з 1 вересня запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі, зробивши виняток для продукції країн Митного союзу.

Збір було запроваджено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України вважають, що запровадження утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.

За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі у РФ на 10-12% дорожчими.

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У «Борисполі» більшість магазинів duty-free відновили роботу

У терміналі «В» Міжнародного аеропорту «Бориспіль» відновили роботу більшість магазинів безмитної торгівлі та громадського харчування.

Про це УНІАН повідомили в аеропорту.

Нагадаємо, з 1 вересня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» було закрито більшість магазинів безмитної торгівлі duty-free, а також заклади громадського харчування, розташовані в режимних зонах аеропорту.

4 вересня Державна митна служба повідомила про комплексну перевірку магазинів duty-free у зв'язку з встановленням органами прокуратури низки порушень в їхній роботі.

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