Витік газу з пошкодженого газопроводу на вулиці Грушевського в Києві ліквідовано - МНС

Витік газу з пошкодженого газопроводу на вулиці Грушевського в центрі Києва ліквідовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій на сайті відомства.

За інформацією МНС, сьогодні о 18:30 у центрі Києва біля входу до Маріїнського парку на вул. Грушевського, 9, під час проведення земельних робіт був пошкоджений земляним буром газопровід середнього тиску діаметром 250 мм. О 19:30 виток газу був ліквідований шляхом перекриття засувок. Наразі розпочаті аварійно-відновні роботи.

МНС також звертає увагу, що на вулиці Грушевського, в районі аварії, частково перекрито рух транспорту та пішоходів (на вул.Грушевського в безпосередній близькості від місця аваріі знаходяться будівлі Верховноі Ради, Кабінету міністрів, Міністерства охорони здоров'я, приміщення комітетів ВР. Житлова новобудова за адресою Грушевського, 9 від самого початку зведення має скандальну славу: проти цього будівництва свого часу активно виступала громадськість, закидаючи, що багатоповерхівка на самому схилі Дніпра не лише спотворює унікальний ландшафт, але й може спричинити зсув грунту. Втім, незважаючи на такі застереження, будинок таки був зведений. - УНІАН).

МНС також повідомляє, що ПАТ «Київенерго» відключила 3 найближчі будинку від електропостачання з метою забезпечення безпеки людей, які працюють на місці події, та для виконання норм пожежної безпеки.

До ліквідації наслідків надзвичайної події залучено від МНС 8 відділень, аварійні бригади ПАТ «Київгаз» та «Київенерго».