Янукович сьогодні зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи
09:54, 10 вересня 2012Різне
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Сьогодні о 12.00 у Києві Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.
Як повідомляє сайт глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента до 10.30 за телефоном: 255-63-18.
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