Янукович сьогодні зустрінеться з генеральним секретарем Ради Європи

Сьогодні о 12.00 у Києві Президент України Віктор Янукович проведе зустріч з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом.

Як повідомляє сайт глави держави, акредитацію представників ЗМІ проводить прес-служба Президента до 10.30 за телефоном: 255-63-18.

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