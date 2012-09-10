ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 10 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Українці вже можуть оформляти електронні візи на Кіпр» пише: сьогодні (10 вересня) вводиться система електронних віз на Кіпр, яка дозволяє громадянам України подавати в електронному форматі заявку на отримання одноразової в'їзної візи на термін перебування не більш ніж 90 днів.

http://delo.ua/lifestyle/ukraincy-uzhe-mogut-oformljat-elektronnye-vizy-na-kipr-184707/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Страховики виявилися не в голосі», в якому пише: на загальних зборах членів Моторного (транспортного) страхового бюро України страховики провалили вибори президії: запропонований список підтримали 44 учасники, тоді як необхідно 50. Поки компанії шукають компроміс, чинна координаційна рада ухвалюватиме всі ключові рішення щодо ОСАГО. У парламенті впевнені, що страховики повністю себе дискредитували, тому керувати "автоцивілкою" повинна держава.

http://www.kommersant.ua/doc/2018944

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Уряд мислить стандартно», в якому пише: уряд готує масштабну реформу системи стандартизації. Українські архаїчні технічні стандарти буде адаптовано до норм ЄС, що позитивно позначиться на роботі українських компаній, відзначають експерти. Втім, досягти максимального ефекту від реформи можна буде тільки в тому випадку, якщо у влади не з'явиться бажання відступити від жорстких європейських вимог. Можливість для такого маневру закладається авторами реформи вже від самого початку.

http://www.kommersant.ua/doc/2018950

* * *

Газета «Сегодня» в матеріалі «Скільки в Києві коштує квартира з видом на політика і зірку» пише: аби бодай якось пожвавити ринок елітної нерухомості, рієлтори використовують зірок і політиків. Продаючи дорогі квадратні метри в столиці або поблизу неї, вони тепер відразу ж починають перелічувати багатих і знаменитих сусідів, щоб зацікавити клієнта. Націнка за віп-сусідство — близько 20%.

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Skolko-v-Kieve-stoit-kvartira-s-vidom-na-politika-i-zvezdu-.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» у публікації «Дефляція: офіційна статистика оберігає українців від стресу» пише: повідомлення Держстату про те, що в серпні четвертий місяць поспіль зафіксовано дефляцію, дуже здивувало. Висновки відомства, які вже не раз викликали масу запитань, ніяк не збігаються з українськими реаліями. По роз'яснення УНІАН звернувся до експертів.

http://economics.unian.net/ukr/detail/139448

* * *

Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Україна відновлює атомне будівництво після семирічної паузи» пише: парламент дав згоду на добудову 3-го і 4-го блоків на Хмельницькій АЕС, роботи на яких зупинилися у 90-му році. Згідно з ухваленим законом, перший кіловат енергії найвідоміший і найдорожчий довгобуд повинен дати вже за шість років. Останній раз Україна запускала атомний блок у вересні 2005 року.

http://economics.unian.net/ukr/detail/139415

***

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Міністр оборони відповість за все» пише: в Україні створюється нова модель управління оборонно-промисловим комплексом, яка передбачає доволі глибоку інтеграцію «Укроборонпрому» у структуру Міноборони. Але чи не занадто великий вантаж звалюють на плечі глави відомства?..

http://economics.unian.net/ukr/detail/139418

***

Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» у публікації «Незалежні виробники газу залишилися без збуту» пише: «Газпром» придумав, як не дати впасти видобутку газу. Як стало відомо «Ведомостям», на невизначений термін припинено купівлю газу у незалежних виробників.

http://www.vedomosti.ru/companies/news/3741411/gazprom_zakryt

* * *

Також «Ведомости» в публікації «Путін окреслив переорієнтацію інтересів Росії з Європи на Азію» пишуть: Володимир Путін у ролі господаря саміту АТЕС всіляко демонстрував переорієнтацію інтересів Росії з Європи на Азію і її бажання стати торговельним містком між Сходом і Заходом.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3741401/putin_navel_mosty

* * *

Видання «Известия» у публікації «Греф і ЦБ проти швидкої ліквідації держконтролю в Ощадбанку» пише: Ощадбанк і його основний власник вважають, що до процесу ухвалення рішень варто залучити народних обранців, тобто законодавчу владу.

http://izvestia.ru/news/534745

(УНІАН)