Курс НБУ на 10.08.2012

10:22, 10 вересня 2012
Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.09.2012 100 USD – 799.3000 (7 вересня – 799.3000 ) 100 EUR – 1015.5906 (на 7 вересня – 1010.1553 ) 10 RUR – 2.4967 (на 7 вересня – 2.4823 )

Офіційний курс НБУ на 10.09.2012

100 USD – 799.3000 (7 вересня – 799.3000 )

100 EUR – 1015.5906 (на 7 вересня – 1010.1553 )

10 RUR – 2.4967 (на 7 вересня – 2.4823 )

Облікові курси банківських металів на 10.09.2012

959 XAU 10 Золото – 135561.28 (на 7 вересня – 136560.41)

961 XAG 10 Срібло – 2575.34 (на 7 вересня – 2627.30)

962 XPT 10 Платина – 126209.47 (на 7 вересня – 126289.40)

964 XPD 10 Паладій – 51554.85 (на 7 вересня – 51714.71)

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