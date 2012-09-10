Курс НБУ на 10.08.2012
10:22, 10 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 10.09.2012 100 USD – 799.3000 (7 вересня – 799.3000 ) 100 EUR – 1015.5906 (на 7 вересня – 1010.1553 ) 10 RUR – 2.4967 (на 7 вересня – 2.4823 )
Офіційний курс НБУ на 10.09.2012
100 USD – 799.3000 (7 вересня – 799.3000 )
100 EUR – 1015.5906 (на 7 вересня – 1010.1553 )
10 RUR – 2.4967 (на 7 вересня – 2.4823 )
Облікові курси банківських металів на 10.09.2012
959 XAU 10 Золото – 135561.28 (на 7 вересня – 136560.41)
961 XAG 10 Срібло – 2575.34 (на 7 вересня – 2627.30)
962 XPT 10 Платина – 126209.47 (на 7 вересня – 126289.40)
964 XPD 10 Паладій – 51554.85 (на 7 вересня – 51714.71)
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