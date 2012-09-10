Анонс на 11 вересня

* Президент України Віктор Янукович здійснить робочу поїздку до Дніпропетровської області.

* Відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Державним агентством водних ресурсів України та Міністерством водних ресурсів Китайської Народної Республіки.

* Відбудеться круглий стіл «Відповідальність банків і прозора благодійність фондів» з нагоди старту всеукраїнської соціальної кампанії «Банк добрих справ», ініційованої ПАТ «АБ Укргазбанк» за підтримки Фонду імені князів-благодійників Острозьких та Асоціації платників податків України. Мета ініціативи - визначити, як банківські установи та благодійні фонди можуть надавати підтримку сім'ям, які потребують допомоги для порятунку здоров'я та життя членів сім'ї, дотримуючись чинного податкового законодавства України, та уникати шахрайства в цій сфері.

* Розпочне роботу міжнародна конференція «Нова індустріалізація: зайнятість і гідні умови праці». Організатор конференції - Всеукраїнська громадська організація «Реформаторський клуб». В рамках конференції буде презентовано урядовий план створення шести мільйонів нових робочих місць до 2020 року. Учасники: Сергій Тігіпко, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України; Владислав Каськів, голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами; Ірина Акімова, перший заст. Адміністрації президента; Петро Петрашко, голова Держслужби зайнятості України; Віталій Хомутинник, голова комітету ВР з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики; Анатолій Кінах, президент УСПП та інші.

* Відбудеться прес-конференція: "Закон «Про зайнятість населення» - прогресивний крок у наближенні до стандартів розвиненого ринку праці". Учасники: В. Сухомлин - директор Київського міського центру зайнятості; Л. Мушинська - заст. директора КМЦЗ, начальники відділів КМЦЗ; директори (або заступники директорів) районних центрів зайнятості Києва.

* 10-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Аграрна біржа починає навчальні торги в електронній торговій системі: які переваги відкриваються для українських аграріїв». Мова піде про запуск новітньої електронної торгової системи для аграрного ринку України і перевагах, які це дасть всім учасниками аграрного ринку країни. Будуть обговорені питання: чому за 20 років незалежної України і ринкової економіки не розвивався національний біржовий аграрний ринок, навіщо держава створила товарну біржу і що вже зроблено для розвитку аграрного ринку. Під час прес-конференції вперше буде представлений процес торгів в електронній торговій системі і пояснений принцип її роботи. Учасники: Олександр Марюхнич - директор Аграрної біржі, Сергій Кваша - директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України, Геннадій Новіков - голова Аграрного Союзу України і директор ODA-Україна - Флоран Еріняк (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал ).

* Відбудеться прес-конференція на тему: "Нові форми економічної інтеграції: співпраця України з Євразійською економічною комісією". Учасники: урядовий уповноважений Кабінету міністрів України з питань співпраці з Росією та країнами СНД (Україна) Валерій Мунтіян; глава Євразійської економічної комісії Віктор Христенко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Фінансовий стан України: оцінка ризиків». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, фінансові аналітики Ерік Найман і Віктор Суслов.

* Прес-конференція на тему: «Якою буде подальша доля гривні?". Учасники: президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, фінансовий аналітик Дмитро Сологуб та екс-заступник голови Національного банку України Сергій Яременко.

* Почнуть роботу найбільші українські виставки обладнання та технологій для харчової, переробної та пакувальної промисловості INPRODMASH і UPAKOVKA 2012. Організатор: компанія «АККО Інтернешнл» за підтримки Мінагрополітики України.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63