Митний союз і В'єтнам на початку 2013 р. розпочнуть переговори про створення ЗВТ

Країни Митного союзу і В'єтнам у першому кварталі 2013 року мають намір почати переговори про створення зони вільної торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра торгівлі Євразійської економічної комісії, такого висновку дійшла дослідницька група з вивчення можливості та доцільності укладення Угоди про ЗВТ між державами - членами Митного союзу і Соціалістичною Республікою В'єтнам.

«Висновки спільної дослідницької групи дозволяють говорити про наявність істотного потенціалу розвитку торговельно-економічних відносин між країнами Митного союзу і В'єтнамом у разі створення зони вільної торгівлі. Цей крок дозволить розвивати давню плідну взаємовигідну співпрацю країн на новому рівні», - говориться у спільній заяві групи.

«Сторони заявляють про намір почати переговори в першому кварталі 2013 р. після завершення главами держав Сторін необхідних внутрідержавних процедур і одержання представниками Сторін відповідних мандатів на переговори», - говориться в заяві.

Довідка УНІАН. В даний час до Митного союзу входять Росія, Білорусь і Казахстан. Також створені дорожні карти щодо входження до МС Киргизстану та Таджикистану.