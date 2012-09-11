Колесніков після Євро візьметься за проведення Олімпіади

Кабінет Міністрів затвердив техніко-економічне обґрунтування Національного проекту «Олімпійська надія - 2022».

Таке рішення було прийнято під час засідання уряду, повідомили УНІАН у Державному агентстві з інвестицій та управління національними проектами.

За словами голови Держінвестпроекту Владислава Каськіва, столицею майбутньої Олімпіади визначено Львів.

Як сказав В.Каськів, важливим індикатором успішності реалізації Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» є проходження української заявки у другий тур.

Подальшу координацію процесу буде здійснювати віце-прем'єр-міністр Борис Колесніков, визначений указом Президента України керівником Оргкомітету з подачі заявки Україною на проведення Олімпіади 2022 року.

«Для нас важливо якнайкраще підготуватись до подачі заявки, розгляд якої відбудеться у 2014 році. Тобто через два роки у нас повинен бути максимальний набір аргументів, щоб Україна отримала право на проведення Олімпіади. До цього набору повинно, в першу чергу, увійти рішення уряду України про проведення заходу, готовність Львова, який прийматиме Олімпіаду, та перелік наявних інфраструктурних об’єктів», - підкреслив В.Каськів.

На його переконання, проект «Олімпійська надія - 2022» створить нову індустрію зимового туризму в Україні та поверне на батьківщину трудових емігрантів.

*** Розробник ТЕО Національного проекту «Олімпійська надія - 2022» - компанія «Proprojekt Planungsmanagement & Projektberatung GmbH» (Німеччина).

Компанія займає провідне місце на ринку проектування підготовки та проведення Олімпійських ігор. Зокрема, досвід компанії включає підготовку Олімпійських ігор у Баку в 2016 році, у Мюнхені в 2018 році, Чемпіонат світу з футболу у Катарі 2022 року, повідомляє Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами.