Курс НБУ на 11.09.12
09:35, 11 вересня 2012Різне
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Офіційний курс НБУ на 11.09.12 100 USD США - 799.3000 (на 10 вересня - 799.3000) 100 EUR - 1021.1857 (на 10 вересня - 1015.5906) 10 RUR - 2.5197 (на 10 вересня - 2.4967)
Офіційний курс НБУ на 11.09.12
100 USD США - 799.3000 (на 10 вересня - 799.3000)
100 EUR - 1021.1857 (на 10 вересня - 1015.5906)
10 RUR - 2.5197 (на 10 вересня - 2.4967)
Облікові курси банківських металів на 11.09.12 за 10 тройських унцій (грн)
959 XAU 10 Золото - 138498.71 (на 10 вересня - 135561.28)
961 XAG 10 Срібло - 2685.65 (на 10 вересня - 2575.34)
962 XPT 10 Платина - 127568.28 (на 10 вересня - 126209.47)
964 XPD 10 Паладій - 52833.73 (на 10 вересня - 51554.85)
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