ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 вересня
Економічні матеріали
Українські ЗМІ
Видання «Дело» в публікації «Ціни на залізну руду: експерти розглядають «дно» пише: Ціновий підйом залруди, відзначений 10 вересня, вселив надію на стабілізацію в цьому секторі сировинного ринку. Аналітики хочуть вірити в краще, оскільки подальший спад цін здатний поставити під сумнів фінансовий успіх всього ГМК України в 2012 році...
http://delo.ua/world/ceny-na-zheleznuju-rudu-eksperty-rassmatrivajut-dno-184883/
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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Союз зламний», в якому пише: Кредитні спілки у їхньому нинішньому вигляді незабаром можуть зникнути з українського ринку. Національний банк планує стати їхнім регулятором, реорганізувати частину спілок в кооперативні банки, а інші позбавити можливості залучати депозити населення...
http://www.kommersant.ua/doc/2019584
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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Кабмін спалахнув ідеєю», в якому пише: Уряд фактично дозволив нафтотрейдерам підвищити ціни на паливо ще на 3-5%. Вчора Експертно-аналітична група (ЕАГ) встановила граничні ціни на нафтопродукти, що виявилися вищими за їхню середню вартість на ринку...
http://www.kommersant.ua/doc/2019785
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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українцям радять поквапитися з покупкою квартир» пише: Ціни на нерухомість зростуть через долар, кажуть експерти...
http://www.segodnya.ua/economics/realty/Ukraincam-sovetuyut-potoropitsya-s-pokupkoy-kvartir.html
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Також сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Ринок Форекс в Україні позбавлять елементів "стихійного базару"» пише: Нацбанк затіяв наведення порядку на ринку Форекс в Україні, спробувавши визволити його від елементів "ринку стихійного". Постанова НБУ, за задумом, має і інтереси фізосіб-гравців захистити, і валюту в країні притримати...
http://economics.unian.net/ukr/detail/139602
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Російські ЗМІ
Видання «Ведомости» в публікації «Газпромбанк надав Зовнішекономбанку особливі умови за держпідтримку» пише: Банк може виплатити своєму кредитору понад 17 млрд руб. протягом восьми років за право викупити назад 2,5 млн своїх акцій...
http://www.vedomosti.ru/finance/news/3788291/veb_soglasilsya_na_zolotuyu_kletku
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Видання «Известия» в публікації «Центр Москви заставлять вітринами з віртуальними продуктами» пише: На вулицях в центрі Москви може з'явитися «віртуальний супермаркет». Ідея розмістити його на відкритому повітрі «недалеко від офісів» наразі обговорюється в департаменті торгівлі та послуг столиці...
http://izvestia.ru/news/534847
(УНІАН)