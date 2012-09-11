Фюле візьме участь у конференції Ялтинської європейської стратегії

Європейський комісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле візьме участь у дев'ятій щорічній конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), яка пройде 13-14 вересня.

Як повідомляє у вівторок делегація Європейського Союзу в Україні, крім єврокомісара в Ялту також мають намір приїхати і депутати Європейського парламенту. Зокрема, в конференції візьме участь Марек Сівець.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня у зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» візьме участь Президент України Віктор Янукович.

Довідка УНІАН. Ялтинська європейська стратегія (YES) - міжнародна незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком.

Метою організації є сприяння розвитку справедливої, демократичної та успішної України, допомога країні у здійсненні реформ та підтримка її євроінтеграційних прагнень. YES регулярно проводить заходи, які збирають разом політичних лідерів, керівників бізнес структур та видатних діячів для обговорення ключових питань та надання рекомендацій стосовно майбутнього світу та України.

Щорічний ялтинський саміт YES є найбільшим і найвпливовішим неурядовим комунікаційним майданчиком для обговорення та розробки політичних та економічних стратегій для України, Європи і світу, а також для проведення відвертого та професійного обміну поглядами стосовно політики, юриспруденції, енергетики та інвестицій.

З 2004 року в роботі саміту YES взяли участь такі діячі світового масштабу, як Тоні Блер, Джеймс Вулфенсон, Білл Клінтон, Пол Кругман, Олексій Кудрін, Шимон Перес, Ларрі Саммерс, Домінік Стросс-Кан, Юлія Тимошенко, Ніалл Фергюсон, Герхард Шредер, Віктор Ющенко та Віктор Янукович.