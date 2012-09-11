Комісар ЄС Мальмстрьом 24 вересня зустрінеться з Хорошковським

Брюссель. 24 вересня комісар Євросоюзу з питань внутрішніх справ Сесілія Мальмстрьом планує зустрітися у Брюсселі з першим віце-прем’єр-міністром України Валерієм Хорошковським.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті комісара ЄС.

Згідно з повідомленням, у ході зустрічі сторони планують обговорити виконання Плану дій з лібералізації візового режиму.

За непідтвердженою поки інформацією, в ході візиту український віце-прем’єр також планує зустрітися з комісарами ЄС з питань торгівлі Карелом Де Гухтом та з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

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Як повідомляв УНІАН, Україна та Європейський Союз схвалили План дій з лібералізації візового режиму 22 листопада 2010 року на саміті. Цей документ передбачає низку заходів, у тому числі законодавчих, які має реалізувати Україна для подальшої лібералізації візового режиму з ЄС.

Президент України Віктор Янукович після узгодження плану заявляв про наміри завершити його реалізацію в 2011 році, однак і досі ряд необхідних законодавчих змін не був ухвалений Верховною Радою.