Анонс на 12 вересня

* Посол США Джон Ф.Теффт і старший радник з питань інновацій Алік Росс виступлять на відкритті ТехКемп Київ. ТехКемп - це програма в рамках ініціативи держсекретаря США Гілларі Клінтон "Громадянське суспільство 2.0", спрямованої на допомогу технологічного суспільства громадським організаціям у всьому світі. ТехКемп Київ - це дводенна конференція, на якій представники громадських організацій та експерти у галузі технологій поділяться проблемами і проведуть мозковий штурм на тему технологій як засобу вирішення цих проблем. У заході візьмуть участь понад 100 представників з різних куточків України і Білорусі.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України під головуванням прем'єр-міністра Миколи Азарова. Плануються брифінги за участю першого віце-прем'єр-міністра Валерія Хорошковського, міністра фінансів Юрія Колобова.

* Брифінг президента Національної академії аграрних наук України Миколи Безуглого присвячений питанням зернового виробництва: Як протистояти викликам погоди (глобальне потепління) і вирощувати стійкі врожаї зерна? Яка цього року і якою має бути в майбутньому економіка зерновиробництва? Які регіони України найбільш придатні для виробництва зернових? Які поради готові надати аграріям науковці і від чого застерегти?

* У рамках святкування Днів Москви у Києві відбудеться конференція «Москва-Київ: нові горизонти інвестиційної співпраці». У заході візьмуть участь голова КМДА Олександр Попов і мер Москви Сергій Собянін. У рамках заходу пройде виставка, на якій будуть представлені експозиції провідних московських і київських компаній. Учасники: заступник голови КМДА Руслан Крамаренко, міністр уряду Москви, глава Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв'язків Сергій Черьомін, керівники інших структурних підрозділів уряду Москви і КМДА. Передбачається проведення низки круглих столів, на яких розглянуть актуальні питання у галузі містобудування та архітектури, освіти, охорони здоров'я. У засіданнях візьмуть участь представники органів виконавчої влади, ділових кіл Москви і Києва, провідні експерти, науковці.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Делімітація українсько-російських морських кордонів: підводні камені». Учасники: головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Галина Яворська; політолог, к.пол.н. Олександр Палій.

* Відбудеться інтернет-конференція Владислава Нестулі, директора офіційного дистриб'ютора ТМ Segway в Україні на тему: "Segway – транспорт майбутнього чи дорога іграшка?".

* Відбудеться Другий Всеукраїнський з'їзд оцінювачів і консультантів на тему: «Протидія знищенню незалежної оцінки в Україні». Українські оцінювачі й консультанти зберуться для висловлення непокори з приводу рейдерського захоплення їхньої професії і спроб монополізувати ринок оцінки України, для пошуку ефективних засобів протидії знищенню незалежної оцінки в Україні і ринків консалтингу та здійснення силового тиску на активних учасників ринку, громадські організації, їхніх керівників, які сприяли публічному виявленню корупційних схем у державі.

* Голова ДПС України Олександр Клименко підпише меморандум щодо поліпшення процесу подання звітності, впровадження електронних сервісів і розвитку електронного документообігу. Підписання відбудеться в рамках відкриття Центру обслуговування платників податків при ДПІ у Печерському районі Києві ДПС. Запланований вихід до преси.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Будівництво енергоблоків № 3-4 Хмельницької АЕС: екологічні та стратегічні загрози вартістю 40 млрд грн». Громадські організації Республіки Білорусь вважають добудову ХАЕС загрозою для території і жителів Республіки Білорусь, особливо для вже постраждалої Чорнобильської зони. Учасники: Артур Денисенко - координатор енергетичної програми Національного екологічного центру України; Тетяна Новикова (Білорусь) - відповідальний секретар Громадської екологічної експертизи проекту Білоруської АЕС, Андрій Ожаровський (Російська Федерація) - фізик-ядерник, експерт ЕО Беллона.

***

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 590-45-63