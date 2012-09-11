ТОП-10 (11 вересня)

ЕАГ вимагає від учасників ринку нафтопродуктів стабільності цін до листопада

"Фінлекс-Інвест" купив 26% акцій «Лубнигаз»

НБУ продаватиме інвестмонети фізособам

Мінагропрод може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці

В Україні виробництво автомобілів впало на 19,8%

Мінфін від продажу ОВДП у вівторок залучив до держбюджету 160 млн грн

Грошова маса в Україні зросла до 723,4 млрд грн, монетарна база - до 249,8 млрд грн

В Україні збудують 5 заводів із переробки вугілля в газ. Інвестиції в проект – 3,5 млрд дол.

Янукович висловлюється за реформування Кабміну

Путін зобов'язав стратегічні компанії вирішувати питання з іншими державами через уряд

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ЕАГ вимагає від учасників ринку нафтопродуктів стабільності цін до листопада

Експертно-аналітична група (ЕАГ) з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті Міністрів України ухвалила рішення про збереження поточних цін на бензин і дизпаливо в Україні як мінімум до листопада 2012 року.

Про це повідомляється в прес-релізі за підсумками засідання ЕАГ, що пройшло в Міненерговугілля 10 вересня.

«Учасники ЕАГ ухвалили консолідоване рішення про те, що всі учасники ринку зберігають як мінімум до листопада 2012 ціни на пальне в мережах на тому рівні, який зафіксований станом на 10 вересня 2012 року», - йдеться в повідомленні.

«Ринок працює в звичайному режимі. Весь необхідний попит на пальне задоволено в повному обсязі», - наголошується в документі.

Нагадаємо, що в понеділок ціни на роздрібному ринку нафтопродуктів України підскочили на великих українських АЗС на 10-25 копійок.

Рекордсменом зростання цін виявилася мережа АЗС «Лукойл», зокрема, бензин А-95 подорожчав в мережі на 25 коп. - до 11,30 грн за літр.

Парламентські вибори в Україні пройдуть 28 жовтня цього року.

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"Фінлекс-Інвест" купив 26% акцій «Лубнигаз»

Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" перемогла в приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Лубнигаз», заплативши за пакет 5 млн 60 тис. грн. (Початкова ціна 26% «Лубнигаз» становила 330 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Всього в даному конкурсі брали участь чотири компанії - ПрАТ "Макіївкагаз", ТОВ "Маргаз", ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ПрАТ «Газтек». Компанія "Маргаз" готова була придбати 26% акцій "Лубнигаз" за 5 млн 55 тис. грн.

Нагадаємо, раніше Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" разом з компанією "Газтек" брала участь в низці приватизаційних конкурсів з продажу держпакетів облгазів.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ в серпні ц.р. оголосив про плани продажу на приватизаційних конкурсах у вересні пакетів акцій 12 газопостачальних компаній, у тому числі 26% «Лубнигаз». Як говориться в офіційному виданні Фонду «Відомості приватизації» від 15 серпня, покупець пакета буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту покупки інвестувати в розвиток підприємства 2,6 млн грн.

Довідка УНІАН. Власником 25% ПАТ «Лубнигаз» (Полтавська обл.) є НАК «Нафтогаз України», 26% акцій ПАТ були передані ФДМУ для приватизації. У лютому ц.р. кіпрська компанія Castlebury Limited стала власником 10,486% статутного капіталу «Лубнигаз», ще 11,34% акцій компанії володіє Aer Alter Energy Resourses Ltd (Великобританія).

ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" є власником міноритарних пакетів акцій у низці облгазів, зокрема в "Кіровоград-" і "Мелітопольгаз".

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого "Газтека" є низка кіпрських компаній. На початку вересня ц.р. "Газтек" залучив у банку "Надра" (м. Київ) кредит на 250 млн грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання та газифікації. Банк "Надра" контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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НБУ продаватиме інвестмонети фізособам

Національний банк України (НБУ) розширює канали продажу інвестиційних монет і дозволив своїм територіальним управлінням продавати їх фізичним особам (на сьогодні виключне право продавати інвестмонети фізособам мають уповноважені комбанки). Це передбачено зареєстрованою у Міністерстві юстиції постановою Нацбанку № 341 від 13 серпня 2012 року, якою вносяться відповідні зміни до Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам'ятних та інвестиційних монет України, сувенірної продукції.

"Реалізація Операційним і територіальними управліннями Національного банку інвестиційних монет за цінами продажу здійснюється уповноваженим банкам за безготівковим розрахунком, а фізичним особам - за готівку або за безготівковим розрахунком", - говориться в документі.

Постановою також передбачено можливість для теруправління передавати уповноваженим банкам інвестиційні монети на реалізацію без передоплати на підставі укладеного відповідного договору.

Вищезазначеною постановою регулятор також зняв обмеження на реалізацію пам'ятних монет Нацбанку виключно на внутрішньому ринку.

Постанова набуде чинності з дня його офіційного опублікування.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в грудні 2011 року почав випуск золотих інвестиційних монет 999,9 проби. На сьогодні ці монети випускаються номіналом 20, 10, 5 і 2 гривні вагою 1, 1/2, 1/4, 1/10 унції відповідно (1 унція - 31,11 г). Також випущено срібна монета номіналом 1 гривня масою 1 унція. До кінця першої декади серпня 2012 року Нацбанк продав майже 10 тисяч інвестиційних монет на загальну суму 27,65 млн грн.

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Мінагропрод може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці

Міністерство аграрної політики та продовольства України може ввести мораторій на укладення експортних контрактів по пшениці після того, як її експорт досягне 4 млн тонн.

Про це в коментарях журналістам повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергій Кваша.

Він нагадав, що згідно з підписаним міністерством і зерноторговими компаніями доповненням до Меморандуму, трейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 маркетинговому році (МР, липень 2012 - червень 2013), у тому числі 4 млн тонн пшениці .

«У нас є домовленість про те, що ми за 2 місяці до настання критичного обсягу експорту вступаємо в переговорний процес з об'єднаннями, які підписали меморандум та додаток до нього, і приймаємо рішення або про повний мораторій на укладання контрактів на експорт пшениці, або, якщо це не відбувається, то обмеження, які завжди існують», - повідомив С.Кваша.

Він зазначив, що учасники зернового ринку з пшениці можуть переорієнтуватися на експорт ячменю і кукурудзи. «Той обсяг контрактів, який укладено з пшениці, ми вважаємо достатньо великим, і ми їх закликали, щоб з пшениці призупинити активну позицію з експорту», ​​- повідомив начальник департаменту.

Він зазначив, що обсягу експорту в 4 млн тонн пшениці Україна може досягти вже в лютому 2013 р.

За словами С.Кваші, учасники ринку і міністерство домовились в кінці жовтня переглянути баланс зернового ринку, після того, як буде зрозумілий очікуваний урожай кукурудзи.

Він підкреслив, що в минулому році відомство також підписувало меморандум з учасниками зернового ринку, і всі домовленості були виконані.

Нагадаємо, зернотрейдери зобов'язалися експортувати не більше 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МР. Згідно з доповненням, протягом 2012/2013 МР компанії можуть з України безперешкодно вивезти 4 млн тонн пшениці, 3 млн тонн ячменю і 12,4 млн тонн кукурудзи.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства очікує, що урожай зерна в поточному році становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн в 2011 році.

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В Україні виробництво автомобілів впало на 19,8%

Вітчизняний автопром за вісім місяців 2012 року випустив 53 тис. 818 автотранспортних засобів, що на 19,8% менше показника минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації автовиробників України "Укравтопром".

Згідно з повідомленням, в Україні виробили 49 226 легкових автомобілів, що на 21,7% менше показника минулого року.

Разом з тим на 8,1% до 2 355 штук зросло виробництво комерційних автомобілів і на 8,2% до 2 237 - автобусів.

Водночас, асоціація "Укравтопром" повідомляє, що в серпні 2012 року в Україні було вироблено 7 тис. 302 автотранспортні засоби, що на 9% більше, ніж у липні.

Зокрема, обсяг виробництва легкових автомобілів у серпні становив 6535 одиниць (на 6,3% більше, ніж у липні, однак на 22,1% менше серпня 2011 року).

Виробництво комерційних автомобілів зафіксовано на позначці 357 авто (на 72,5% більше, ніж у липні, і на 4,0% менше, ніж у серпні 2011 р.).

Як повідомляв УНІАН, за даними "Укравтопрому", продажі легкових автомобілів в Україні в липні поточного року зросли на 13% - до 21 740 тис. одиниць в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.

За даними Держстату, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-липні 2012 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і слабкого автокредитування впало в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 20,6% до 43,2 тис. одиниць. В той же час виробництво вантажних автомобілів за сім місяців збільшилося на 6,4% - до 1796 одиниць, а виробництво автобусів зросло на 13,8% - до 1874 одиниць.

Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є Корпорація «УкрАВТО» («Запорізький автомобілебудівний завод»), Корпорація «Богдан», «Єврокар», Корпорація «АІС» («КрАСЗ»), Корпорація «Еталон» («Чернігівський автозавод» і «Бориспільський автозавод»).

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Мінфін від продажу ОВДП у вівторок залучив до держбюджету 160 млн грн

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у вівторок, 11 вересня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до державного бюджету 160 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін провів первинне розміщення індексованих ОВДП з терміном погашення 9 вересня 2015 року. Доходність становила 9,3%. При цьому попит на ОВДП терміном обороту 5 і 7 років був відсутній.

Фахівець відділу продаж боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував, що на аукціоні у вівторок Мінфін, ймовірно, одержить ряд дружніх заявок. Ринкові заявки, на його думку, як і раніше неможливі, зважаючи на суттєвий розрив між рівнем ставок на вторинному ринку і пропозицією уряду.

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» також говорили, що вірогідність надходження заявок з ринковими рівнями доходності на придбання гривневих облігацій залишається низькою. При цьому інтерес приватних інвесторів до індексованих облігацій обмежений.

Разом з тим вони не виключали залучення Мінфіном певного обсягу фінансового ресурсу під час аукціону у вівторок.

Нагадаємо, що на аукціоні 28 серпня Мінфін залучив до держбюджету 200,7 млн. грн, також завдяки розміщенню індексованих ОВДП.

За даними Державної казначейської служби, з початку цього року по 3 вересня надходження до держбюджету від проведення урядових запозичень становили 76,755 млрд грн (52,776 млрд грн - від внутрішніх, 23,979 млрд грн - від зовнішніх). За вказаний період на погашення держборгу було спрямовано 45,107 млрд грн, витрати на обслуговування - 15,253 млрд грн.

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Грошова маса в Україні зросла до 723,4 млрд грн, монетарна база - до 249,8 млрд грн

В Україні грошова маса у серпні зросла на 0,3% (з початку року - на 5,5%) - до 723,4 млрд грн, монетарна база - на 1,9% (з початку року - на 4,1%) - до 249,8 млрд грн.

Про це сказано у повідомленні, оприлюдненому на сайті Національного банку України.

Загальний обсяг депозитів минулого місяця збільшився на 0,6% (з початку року - на 6,3%) - до 520 млрд грн. Зокрема, депозити фізичних осіб збільшилися на 1,2% (з початку року - на 12,7%) - до 346,4 млрд грн. Депозити юридичних осіб скоротилися на 0,6% (з початку року на 4,5%) - до 173,6 млрд грн.

Загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 0,6% (з початку року - на 0,4%) - до 796,4 млрд грн.

Обсяг готівки поза банками скоротився на 0,4% (з початку року збільшився на 4,2%) - до 200,8 млрд грн.

Обсяг коррахунків банків на кінець серпня становив 22,1 млрд грн. Норматив обов'язкових резервів становив 19,8 млрд грн, з них на окремий рахунок у Національному банку України було перераховано 6,1 млрд грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у Нацбанку на кінець серпня становив 6,6 млрд грн.

У серпні обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків становив 9,5 млрд грн (з початку року — 47,3 млрд грн), мобілізаційних операцій - 7 млн. грн (з початку року - 16,3 млрд грн).

Довідка УНІАН. Грошова маса в Україні в 2011 році збільшилася на 14,2% - до 682,7 млрд грн, монетарна база - на 6,3%, до 239,9 млрд грн.

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В Україні збудують 5 заводів із переробки вугілля в газ. Інвестиції в проект – 3,5 млрд дол.

Президент України Віктор Янукович заявив, що під час наради з питань розвитку реального сектору, яка відбулася у вівторок, 11 вересня, на базі ВО «Південмаш», ухвалено рішення побудувати в Україні 5 заводів із переробці вітчизняного вугілля в газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент заявив сьогодні за підсумками наради.

«Я дав доручення Кабінету міністрів і міністру енергетики визначити, на яких територіях буде розміщено ці заводи. 3,5 млрд доларів інвестицій для цього готові. Перше фінансування почнеться в 2012 році», - зазначив В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня 2012 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості України і Державний банк розвитку Китаю підписали протокол про співпрацю із заміщення споживання природного газу вугіллям.

Положення протоколу передбачають можливість відкриття Держбанком розвитку КНР кредитної лінії для фінансування проектів із заміщення споживання природного газу вітчизняним вугіллям на загальну суму 3,656 млрд дол.

31 липня Верховна Рада України приняла закон, яким надаються державні гарантії за цією кредитною лінією.

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Янукович висловлюється за реформування Кабміну

Президент України Віктор Янукович висловлюється за реформування Кабінету Міністрів з метою збільшення уваги до промислової галузі економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Дніпропетровську на нараді з питань підтримки реального сектору економіки.

«Нам потрібно буде дуже серйозно підійти до роботи Кабінету Міністрів, вдосконалити структуру Кабінету Міністрів. Сьогодні промисловість опинилася дещо осторонь, такого не повинно бути», - сказав Президент.

При цьому В.Янукович не уточнив, про які саме зміни в структурі уряду йдеться.

Говорячи загалом про формування державної політики до 2017 року щодо розвитку промислової галузі, В.Янукович наголосив на важливості ухвалення відповідної програми.

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Путін зобов'язав стратегічні компанії вирішувати питання з іншими державами через уряд

Президент Росії Володимир Путін підписав указ «Про заходи із захисту інтересів РФ при здійсненні російськими юрособами зовнішньоекономічної діяльності», зобов'язавши стратегічні компанії погоджувати з урядом дії при пред'явленні до них вимог іноземними державами.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Згідно з указом, стратегічні компанії РФ повинні будуть погоджувати з урядом дії при пред'явленні до них вимог іноземними державами. Зокрема йдеться про вимоги з боку органів іноземних держав, міжнародних організацій, союзних об'єднань іноземних держав, органів (інститутів) цих організацій і об'єднань, включаючи органи регулювання і (чи) контролю.

У цих обставинах відкриті акціонерні товариства, включені в затверджуваний президентом РФ перелік стратегічних підприємств, і їх дочірні підприємства тільки з попередньої згоди уповноваженого урядом відомства зможуть надавати інформацію про свою діяльність, вносити зміни до договорів з іноземними контрагентами і в інші документи, що стосуються їх комерційної (цінової) політики в іноземних державах. Такий же порядок поширюється на відчуження часток участі в іноземних організаціях, прав на здійснення підприємницької діяльності на територіях іноземних держав і нерухоме майно, що перебуває за кордоном.

Уряду РФ доручено упродовж місяця визначити відомства, з якими АТ повинні будуть погоджувати свої дії.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня Єврокомісія почала формальну стадію антимонопольного розслідування діяльності ВАТ «Газпром» в Європейському Союзі. На тлі цих заяв акції «Газпрому» почали знижуватися.

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