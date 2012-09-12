ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Складено рейтинг найдорожчих готелів світу» пише: найдорожчий готель — Le Dune, Forte Village Resort на Сардинії. Цього літа середня вартість проживання у готелі становить 2539 доларів за ніч у стандартному двомісному номері.

http://delo.ua/lifestyle/sostavlen-rejting-samyh-dorogih-otelej-mira-184973/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Резервний план», у якому пише: Мінфін погашатиме борги власними силами. Напередодні великої виплати за держборгом Мінфін зумів розмістити ОВДП лише на 160 млн. грн. У відомстві відмовилися йти на поводі у покупців і не підвищили ставку за гривневими паперами.

http://www.kommersant.ua/doc/2020466

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Бюджетні кошти вантажать у вагон», у якому пише: Кабмін виділив понад 760 млн. грн з держбюджету на розробку швидкісних електропоїздів приватною компанією — Крюківським вагонобудівним заводом (КВБЗ). Учасники ринку відзначають, що держпідтримка може дозволити компанії витіснити з цього сегменту продукцію Hyundai і Skoda. Проте в "Укрзалізниці" нагадують, що зараз полотно не пристосоване до руху зі швидкістю понад 160 км/год.

http://www.kommersant.ua/doc/2020474

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«Комерсант-Україна» публікує матеріал «Тепло у боргу», в якому пише: кияни стали заручниками фінансових проблем Кабінету міністрів. Учора компанія "Київенерго" була змушена припинити подачу гарячої води в чотирьох районах столиці. Це сталося через те, що "Нафтогаз" відключив компанії газ, не дочекавшись обіцяної бюджетної компенсації різниці між сумою, яку платять споживачі, і реальною собівартістю гарячого водопостачання.

http://www.kommersant.ua/doc/2020338

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Яким може бути бюджет України-2013» пише: сьогодні стануть відомі основні показники проекту бюджету-2013: доходи і витрати, дефіцит, інфляція і курс гривні до долара — на засіданні Кабміну міністри розглянуть головний кошторис країни на наступний рік.

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kakim-mozhet-byt-byudzhet-2013.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Володимир Путін захистив «Газпром» від уваги ЄС» пише: стратегічні держкомпанії тепер будуть зобов'язані погоджувати дії з державою, якщо до них має претензії влада інших країн.

http://www.vedomosti.ru/politics/news/3839261/ukaz_dlya_evropy

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Видання «Известия» в публікації «Суди не виконують рішення Верховного суду за колекторними боргами» пише: ВС влітку дозволив цесію, якщо умова про неї містилася у кредитному договорі, але суди йдуть урозріз з цією позицією.

http://izvestia.ru/news/534940

(УНІАН)