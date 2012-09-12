Кондоліза Райс візьме участь у роботі Ялтинської щорічної зустрічі YES

У роботі 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі YES візьме участь 66-й Державний секретар США (2005-2009), радник Президента США з національної безпеки (2001-2005), доктор Кондоліза Райс.

Про це йдеться у прес-релізі Ялтинської щорічної зустрічі YES, переданому УНІАН.

Так, 14 вересня К.Райс відкриє своїм виступом пленарну дискусію, присвячену майбутньому глобального порядку і безпеки. Потім вона візьме участь у дискусії, до якої також приєднаються комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле; заступник Генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламенту Індії Шаші Тарур і засновник, генеральний директор Лабораторії Касперського Євген Касперський.

У другий день роботи Форуму К.Райс візьме участь в енергетичній панелі, яку разом з нею проведуть віце-прем'єр-міністр Російської Федерації Аркадій Дворкович; міністр палива і енергетики України Юрій Бойко; регіональний керуючий директор компанії «Шелл» в Росії, Україні та Каспійському регіоні Маттіас Біксель і генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко. Учасники дискусії обговорять енергетичні виклики, які стоять перед Європою в епоху кризи; розвиток альтернативних джерел і енергетичну безпеку регіону; нові моделі розвитку енергетичної взаємодії та співпраці між країнами ЄС, Росією та Україною, а також вплив цих факторів на процеси трансформації Європи.

Окрім екс-держсекретаря США в 9-й Ялтинській щорічній зустрічі також візьмуть участь інші високопоставлені представники Сполучених Штатів. У п'ятницю, 14 вересня, пройде інтерактивна ланч-дискусія, присвячена президентським виборам в США за участю колишнього глави адміністрації 44-го Президента США (2010-2011) Вільяма Дейлі, а також 58-го спікера Палати Представників США Ньюта Гінгріча.

Зокрема, В.Дейлі, який рік тому очолював адміністрацію Президента США Барака Обами, і Н.Гінгріч, який цього року брав участь в праймеріз Республіканської партії США, обговорять майбутні вибори в США і представлять своє бачення майбутнього розвитку своєї країни після завершення президентських виборів. Вони також обговорять можливу архітектуру відносин США з Європою, Росією та Україною, а також бачення нової ролі США в глобальному світі. В рамках інтерактивної дискусії, формат якої вперше буде використаний на Форумі YES, спікери також дадуть відповіді на запитання, які визначать учасники форуму, - йдеться у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, 9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» пройде з 13 по 16 вересня 2012 р. в Лівадійському палаці Ялти. Більше 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну та світ.

Пленарна частина 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі відкриється 14 вересня виступами Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Керівники двох країн обговорять актуальні питання розвитку України та Туреччини, а також майбутнє «широкої Європи» в 21-му сторіччі. Модератором дискусії стане Александр Квасневський, Президент Республіки Польща (1995-2005), голова Наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

У дискусіях форуму також візьмуть участь Роберт Зеллік, Домінік Стросс-Кан, Олексій Кудрін, Алек Росс, Ерік Ландер, Кайрат Келімбетов, Карл Більдт, Хав'єр Солана та інші.

Україну в дискусіях 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі YES представлятимуть прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський; віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, міністр палива та енергетики України Юрій Бойко; міністр закордонних справ Костянтин Грищенко; Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

9-а Щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.