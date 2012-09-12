Анонс на 13 вересня

* 13-16 вересня в Лівадійському палаці Ялти пройде 9-та Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Понад 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з більш ніж 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їхній вплив на Європу, Україну та світ. Пленарна частина відкриється 14 вересня виступами Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Модератор дискусії - Александр Кваснєвський, Президент Республіки Польща (1995-2005), голова Наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Учасники: екс-президент Світового банку (2007-2012) Роберт Зеллік; колишній директор-розпорядник МВФ (2007-2011) Домінік Стросс-Кан; екс-віце-прем'єр-міністр РФ (2000-2011) Олексій Кудрін; комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле; заст. Генсекретаря ООН (2001-2007), член парламенту Індії Шаши Тарур; засновник і гендиректор Лабораторії Касперського Євген Касперський; старший радник з питань інновацій Держсекретаря США Алек Росс; Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки (1999-2009) Хав'єр Солана та інші. Україну представлятимуть прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський; віце-прем'єр-міністр - міністр соцполітики Сергій Тігіпко, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, міністр палива та енергетики України Юрій Бойко; секретар РНБО України Андрій Клюєв.

* Україну з офіційним триденним візитом відвідає прем'єр-міністр Турецької Республіки Реджеп Тайїп Ердоган.

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Проблема спецмита. Адаптація авторинку. Автокредити». Організатор - журнал «Деньги». Учасники: Максим Мироненко, керівник департаменту розвитку продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ; Олег Заєць, директор департаменту роздрібних сегментів Правекс-Банку; Василь Дужак, директор департаменту організації та розвитку продажів Страхової Групи «PZU Україна»; Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги».

* Відбудуться агродебати на тему «Харчова промисловість України: стан та її готовність до майбутніх викликів» у рамках ділової програми 21-ої Міжнародної спеціалізованої виставки обладнання та технологій для харчової промисловості «INPRODMASH». Учасники: ген. директор асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа, заст. голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Віталій Башинський, голова Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Сергій Орєхов, заст. міністра аграрної політики і продовольства України Олександр Сень, директор департаменту продовольства Мінагрополітики України Олександр Куць, керівник департаменту Сільське господарство та харчові продукти ТЮФ Зюд України Євгена Новожилова, радник правління банку «Credit Agricole» Жан Жак Ерве та інші.

* Телеміст між Санкт-Петербургом, Москвою, Мінськом, Києвом, Алмати, Єреваном і Душанбе, де будуть представлені результати дослідження «Інтеграційний барометр Євразійського Банку Розвитку». Доповідати про результати опитування в Філії Євразійського банку розвитку в Санкт-Петербурзі будуть: директор Центру інтеграційних досліджень ЄАБР Євген Винокуров, директор агентства «Євразійський монітор» Ігор Задорін.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Закон про зайнятість: надія для безробітних?». Учасники: директор програми «Економічна політика та бізнес» Українського інституту публічної політики Максим Борода, голова Комітету економістів України, проректор Європейського університету Андрій Новак.

* Під головуванням міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка відбудеться селекторна нарада з керівництвом регіонів, профільних управлінь місцевих держадміністрацій, підприємств галузі та міськими головами обласних центрів та міст обласного значення. На порядку денному обговорення стану виконання програм «Пільгове кредитування юридичних осіб, у тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об'єктів ЖКГ» та «Капремонт гуртожитків, переданих з держвласності у власність територіальних громад». Крім того, проаналізують підготовку ЖКГ до нового опалювального періоду та роботи взимку, а також проблемні питання створення та діяльності ОСББ.

* У рамках Днів Москви в Києві відбудеться круглий стіл з питань містобудування та архітектури: «Розвиток столичного міста зручного для проживання в умовах перехідної економіки» (діалог двох столиць). Серед учасників - провідні фахівці галузі містобудування та архітектури Києва і Москви.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості: прогнози до кінця року». Учасники: президент Союзу фахівців з нерухомості України Олександр Рубанов і голова національної ради Ріелторської палати Олександр Бондаренко.

* Відбудеться он-лайн-конференція міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Анатолія Близнюка. Теми: Як отримати кредит в рамках соціальної ініціативи Президента України «Доступне житло»? Чому Україні потрібні ефективні власники житла і прихід інвестора в системи життєзабезпечення? Коли українці стануть економніше ставитися до енергоресурсів? Що робить Уряд для забезпечення стабільної роботи систем життєзабезпечення?

* Прес-конференція, присвячена презентації найдорожчого вечірнього вбрання в світі вартістю 5,5 млн дол. Учасники: Деббі Вінгхем, всесвітньо відомий британський модельєр, який спеціалізується на створенні розкішного одягу; Крістоф Ганстер, ген. директор готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv.

* Відбудеться фінальна презентація двох днів ТехКемп Київ. ТехКемп - це програма в рамках ініціативи держсекретаря США Хілларі Клінтон "Громадянське суспільство 2.0", спрямованої на допомогу технологічного суспільства громадським організаціям по всьому світу. ТехКемп Київ - це дводенна конференція, на якій представники громадських організацій та експерти в області технологій поділяться проблемами, і проведуть мозковий штурм на тему технологій як засобу вирішення цих проблем. У заході візьмуть участь понад 100 представників з різних куточків України та Білорусі.

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