ТОП-10 (12 вересня)

Проект держбюджету затверджено з доходами 394,6 млрд грн, видатками - 434,6 млрд грн

На обіцянки Президента пенсіонером у бюджеті-2013 виділять 23 млрд грн

Уряд обіцяє бізнесу податкові пільги на 71 млрд грн

Група компаній «Співдружність» купила 26% акцій «Кременчукгазу»

Мінагропрод поліпшив прогноз врожаю зернових

Україна ввела утилізаційний збір на російські автомобілі

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 30%

Янукович доручив Кабміну врахувати фінансування реформ при підготовці бюджету-2013

Порошенко і Колобов не назвали ціну газу і курс долара для бюджету-2013

Конституційний суд Німеччини дозволив створення Європейського механізму стабільності

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Проект держбюджету затверджено з доходами 394,6 млрд грн, видатками - 434,6 млрд грн

Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2013 рік з доходами 394,6 млрд грн, що на 6,4% більше від плану на 2012 рік, і видатками з сумою кредитів, що надаються, - 434,6 млрд грн, що на 6,3% більше від плану на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов на прес-конференції у середу, 12 вересня.

За його словами, планується, що дефіцит держбюджету становитиме 27,8 млрд грн, що відповідає 1,65% ВВП (без урахування дефіциту НАК «Нафтогаз України»).

Міністр повідомив, що у проекті закладено суму компенсації за різницю в тарифах для «Нафтогазу», але він не уточнив її. При цьому Ю.Колобов зазначив, що на поточний рік ця цифра становить 12 млрд грн, з яких на 6 млрд грн вже випущено облігацій внутрішньої державної позики, друга половина суми компенсації для НАКа поки що не затребувана.

Також у 2013 році уряд має намір надати держгарантії на загальну суму 16 млрд грн, що відповідає 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнив, що проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показника номінального ВВП – 1,688 трильйона грн, інфляції – 5,9%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 12 вересня, затвердив проект Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

При цьому раніше, у вступному слові на засіданні Кабміну в середу, прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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На обіцянки Президента пенсіонером у бюджеті-2013 виділять 23 млрд грн

У державному бюджеті України 2013 рік буде передбачено 23 млрд грн на перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Кабінету міністрів повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров.

"На виконання соціальних ініціатив Президента України у сфері пенсійного забезпечення додатково передбачено понад 23 млрд грн. Уряд забезпечить, зокрема, перерахунок пенсій громадянам, які вийшли на пенсію до 2008 року, підвищення доплати до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни, підвищення доплати до пенсій для учасників війни, осучаснення так званих «регресних» пенсій інвалідам на виробництві", - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що у 2013 році продовжуватиметься підвищення пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу. За словами глави уряду, поточного року виплати для цих категорій громадян підвищено в середньому на 20%.

"А з 1 січня 2013 року пенсії військовослужбовців у середньому будуть підвищені ще на 10,5%. У проекті бюджету на це передбачено 6 млрд грн", - зазначив М.Азаров.

Крім того, у проекті держбюджету на наступний рік понад 1,2 млрд грн буде виділено територіальним громадам (містам і селам України) на придбання медичного автотранспорту та обладнання для комунальних закладів охорони здоров’я, 323 млн грн – на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення швидкої медичної допомоги, 200 млн грн – на забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами, а також препаратами для анестезії тощо.

При цьому М.Азаров наголосив, що уряд також виділяє кошти на виведення вітчизняної медицини на якісно новий рівень, на створення лікувально-діагностичних центрів з новітнім обладнанням.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету міністрів включити всі програми з реалізації соціальних ініціатив у проект державного бюджету на 2013 рік.

Довідка УНІАН. На початку березня 2012 року В.Янукович виступив з новими соціальними ініціативами.

Зокрема, глава держави запропонував почати компенсацію вкладів Ощадбанку СРСР, запустити програму будівництва доступного житла, запровадити референтні ціни на ліки і підвищити пенсії для низки категорій громадян, зокрема, для пенсіонерів, які вийшли на пенсії до 2008 року (це стосується близько 9 млн. громадян), поетапний перерахунок страхових виплат шахтарям-інвалідам, поетапне збільшення допомоги для сімей з дітьми тощо.

У середині квітня Верховна Рада за ініціативою уряду внесла зміни до держбюджету на 2012 рік, збільшивши доходи на 33,3 млрд грн - до 366,167 млрд грн.

Витрати держбюджету буде збільшено на таку ж суму - до 391,356 млрд грн.

Крім того, зміни до бюджету збільшували фінансування Міністерства соціальної політики у 2012 році на 7,4 млрд грн - до 70,1 млрд грн.

Основна частина цих коштів (6,96 млрд грн) призначалася Пенсійному фонду на виплати пенсій і надбавок.

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Уряд обіцяє бізнесу податкові пільги на 71 млрд грн

Кабінет міністрів України має намір закласти у проекті державного бюджету на 2013 надання податкових пільг реальному сектору економіки на 71 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на сьогоднішньому засіданні уряду.

“Загальний інвестиційний ресурс, який залишається в 2013 році в реальній економіці, завдяки податковим стимулам досягне наступного року майже 71 млрд грн”, - сказав М.Азаров.

Зокрема, ставку податку на прибуток буде зменшено з 21% до 19%. Окрім того, для суб'єктів індустрії програмної продукції ставка податку на прибуток становитиме лише 5%.

“Продовжиться застосування податкових пільг з податку на прибуток, який інвестується в енергозбереження”, - додав М.Азаров.

Одночасно у бюджеті-2013 буде закладено податкові пільги для підприємств легкої промисловості, судно-, літакобудування, а також підприємств машинобудування для АПК.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Міністерстві фінансів України оцінюють ефект для товаровиробників від зниження податків в 2012 році на рівні 62 млрд грн.

Про це заявив міністр фінансів України Юрій Колобов під час наради з питань підтримки реального сектору економіки під головуванням Президента України Віктора Януковича, яка проходила у Дніпропетровську 11 вересня.

6 вересня Верховна Рада прийняла в цілому Закон «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Згідно із законом, пільги надаватимуться, якщо загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту перевищує суму, еквівалентну: 3 млн євро - для суб'єктів великого підприємництва; 1 млн євро - для суб'єктів середнього підприємництва; 500 тис. євро - для суб'єктів малого підприємництва.

Крім того, кількість створених нових робочих місць для працівників, яких безпосередньо задіяно у виробничих процесах, має перевищувати: 150 - для суб'єктів великого підприємництва; 50 - для суб'єктів середнього підприємництва; 25 - для суб'єктів малого підприємництва.

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Група компаній «Співдружність» купила 26% акцій «Кременчукгазу»

Українська виробничий-фінансова група ТОВ “Група компаній “Співдружність” перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Кременчукгаз», сплативши за пакет 21 млн 700 тис. грн (початкова ціна становила 6,7 млн грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду державного майна України (ФДМУ).

Усього в цьому конкурсі брали участь три компанії - ТОВ “Група компаній “Співдружність”, ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", ще одна заявка на участь у конкурсі була подана від фізичної особи - Віри Четверикової (акціонер "Полтавагазу" - УНІАН).

Компанія "Фінлекс-Інвест" готова була придбати 26% акцій «Кременчукгазу» за 21 млн. 630 тис. грн.

У ході торгів реалізаційна ціна держпакета була підвищена на тридцять кроків. Розмір одного кроку становив 70 тис. грн.

Нагадаємо, покупець 26% акцій «Кременчукгазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років від моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 1 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації «Кременчукгаз» (м. Кременчук, Полтавська обл.) займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Кременчуці.

25% акцій «Кременчукгазу» володіє НАК «Нафтогаз України», 26% акцій передано для приватизації ФДМУ, 18,6% акцій належить ТОВ “Група компаній “Співдружність”, 24,5% належить дружній «Співдружності» компанії ТОВ "Енерго-Лан".

ТОВ «Група компаній «Співдружність» (м. Херсон) - українська виробничий-фінансова група, що включає понад 30 підприємств і дочірніх фірм. Основними напрямами діяльності концерну є: газова галузь, сільське господарство, інвестиції тощо. Одним із засновників «Співдружності» є бізнесмен, член Партії регіонів Віктор Попов. 31 серпня 2012 року «Співдружність» була визнана переможцем приватизаційного конкурсу з продажу 20,82% газорозподільної компанії «Херсонгаз».

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Мінагропрод поліпшив прогноз врожаю зернових

Міністерство аграрної політики і продовольства України поліпшило прогноз врожаю зернових цього року з 45,3 млн тонн до 46-46,5 млн тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр агрополітики Микола Присяжнюк на прес-конференції в середу, 12 вересня.

За його словами, на сьогодні вже намолочено 26,8 млн тонн, зокрема 25,5 млн тонн ранніх зернових. Зокрема, врожай пшениці становить 14,5 млн тонн, з яких 80%, - продовольче зерно.

Міністр також повідомив, що кукурудзу вже зібрано з 7% площ і намолотило 1,2 млн тонн.

Також аграрії проводять посів озимих культур.

За інформацією Мінагропроду, на сьогодні озимими вже засіяно 730 тис. га, з яких 660 тис. га, – пшениця, 53 тис. га – жито, 12 тис. га – ячмінь.

Площі посіву озимого ріпаку становлять 580 тис. га (90% плану). Усього планується засіяти озимими 9,1 млн га, з яких зерновими – 8,1 млн га.

Нагадаємо, раніше Мінагропрод прогнозував, що цього року врожай зерна в Україні становитиме близько 46 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.

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Україна ввела утилізаційний збір на російські автомобілі

Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів.

Про це говориться в постанові Кабміну від 3 вересня 2012 року.

Згідно з постановою, юридичні та фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, повинні сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см така ціна становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см ціна зросте до 19,085 тис. грн, більш як 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.

При ввезенні автомобілів старше за три роки ставка збільшується в 6,2-6,4 разів, а для автомобілів від 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 разів.

Утилізаційний збір для транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більш осіб, а також транспортних засобів спеціального призначення і кузовів вагою до 2,5 тис. кг становитиме 19 тис. грн, до 3,5 тис. кг — 30,4 тис. грн, до 5 тис. кг — 38 тис. грн, від 12 до 20 тис. кг — 55,86 тис. грн. і більш як 20 тис. кг— 110,2 тис. грн. Для аналогічних транспортних засобів старших за три роки залежно від ваги ставка збільшується мінімум в 1,5-1,7 разу (до 5 тис. кг), у 4,1- 6,8 разів для транспорту вагою 5 -20 тис. кг і більше

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров повідомляв про намір України ввести утилізаційний збір щодо товарів автопрому, на які аналогічний збір розповсюджуватиметься в Російській Федерації з 1 вересня.

З 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. Міністерство екології та природних ресурсів України розробило проект постанови уряду, яким пропонується встановити утилізаційний збір на імпортні легкові, вантажні автомобілі, автобуси і кузови для транспортних засобів.

За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України вважають, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.

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Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс майже на 30%

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України в січні-липні 2012 року становило 8,659 млрд дол., що на 28,6% більше порівняно з аналогічним періодом 2011 року (6,735 млрд дол.), повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-липні 2012 р. проти аналогічного періоду 2011 року експорт товарів з України зріс на 3,3% - до 39,431 млрд дол., імпорт - на 7,1% – до 48,09 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,82 (у січні-липні 2011 року – 0,85).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 209 країн світу.

Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 37% від загального обсягу експорту, Азії - 26,6%, Європи - 24,9%, зокрема, країн Європейського Союзу - 24,4%, Африки - 7,7%, Америки - 3,6%, Австралії та Океанії - 0,1%.

Істотні експортні поставки здійснювалися до Російської Федерації - 26,1% від загального обсягу експорту (залізничні локомотиви, чорні метали, механічні машини), Туреччини - 5,6% (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива), Єгипту - 4% (зернові культури, чорні метали, жири і масла тваринного або олія рослинного походження), Польщі - 3,9% (чорні метали, руда, шлак і зола, насіння і плоди олійних рослин), Казахстану - 3,8% (залізничні локомотиви, вироби з чорних металів, механічні машини), Італії - 3,6% (чорні метали, насіння і плоди олійних рослин, добрива) та Індії - 3,3% (жири і масла тваринного або олія рослинного походження, палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, чорні метали).

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них - 28,5% від загального обсягу експорту (зменшення на 10,8% проти січня-липня 2011г.). Мінеральні продукти становили 11,9% (зменшення на 17%), продукти рослинного походження - 11,3% (збільшення на 83,2%), механічні і електричні машини - 9,9% (збільшення на 7,5%), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби — 8,7% (збільшення на 27,4%), продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості - 7,6% (збільшення на 4,1%), жири і масла тваринного або олія рослинного походження - 5,8% (збільшення на 9,1%) і готові харчові продукти — 4,6% (збільшення на 15,6%).

Імпорт із країн СНД становив 41,6% від загального обсягу, Європи - 32,1%, зокрема з країн Європейського Союзу - 30,6%, Азії - 19,3%, Америки - 5,7%, Африки - 1%, Австралії та Океанії - 0,3%.

У загальному обсягу імпорту найбільші надходження здійснювалися з Російської Федерації - 33,1% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, механічні машини, чорні метали), Китаю - 8,5% (електричні та механічні машини, взуття), Німеччини - 8,1% (механічні машини, устаткування наземного транспорту, крім залізничного, фармацевтична продукція), Білорусі - 6,2% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, добрива), Польщі - 4% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, пластмаси, полімерні матеріали, папір і картон), США - 3,8% (палива мінеральні, нафта і продукти її перегонки, засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини) і Італії - 2,7% (механічні та електричні машини, пластмаси, полімерні матеріали).

Мінеральні продукти становили 33,3% обсягу імпорту товарів (зменшення на 6,2%). На поставки механічних і електричних машин припадало 15,3% (збільшення на 15,4%), засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів - 10,1% (збільшення на 54,1%), продукції хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості — 9,9% (збільшення на 8,4%), недорогоцінних металів і виробів із них — 6,2% (зменшення на 2,5%), зокрема чорних металів і виробів із них — 4,3% (зменшення на 2,3%), полімерних матеріалів, пластмас і виробів із них — 5,2% (зменшення на 1,8%), готових харчових продуктів - 3,3% (зменшення на 2,7%) і продуктів рослинного походження - 3,1% (збільшення на 31,7%) від загальної вартості імпорту.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка механічних машин з 8,2% до 8,9%, засобів наземного транспорту, крім залізничного, — з 6,3% до 7,6%, електричних машин - з 6% до 6,4%. Частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки зменшилася з 36,1% до 31,6%, пластмас, полімерних матеріалів - з 4,3% до 4%, чорних металів - з 3,4% до 2,9%.

Довідка УНІАН. Негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу України в 2011 році становило 6,748 млрд дол. проти також негативного сальдо у розмірі 3,025 млрд дол. у 2010 році.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками 2011 року становило 14,197 млрд дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 7,45 млрд дол. проти 9,337 млрд дол. і 6,312 млрд дол. відповідно в 2010 році.

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Янукович доручив Кабміну врахувати фінансування реформ при підготовці бюджету-2013

Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів при підготовці державного бюджету на 2013 рік передбачити пріоритетні напрями реформ і заходи, реалізація яких має бути здійснена наступного року за рахунок бюджетних коштів.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Президент наголошує, що реалізація економічних реформ неможлива без належного фінансового забезпечення. У зв’язку з цим він доручив уряду передбачити фінансування на впровадження медичної реформи; проведення реформ у соціальній сфері та посилення соціального захисту; реалізацію реформи у сфері земельних відносин та розвиток сільських територій; реформування та підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу; реалізацію реформ у житлово-комунальному господарстві; дерегуляцію, підвищення якості надання адміністративних послуг та вдосконалення митних процедур.

Водночас, на думку Президента, важливе місце в реформуванні економіки належить регіональній складовій. Позитивні зрушення мають відчувати люди на місцях. Тому глава держави також доручив уряду врахувати у проекті державного бюджету на наступний рік необхідність надання державної фінансової підтримки для спорудження та реконструкції найбільш значимих для регіонів об’єктів, введення яких в експлуатацію матиме суттєвий вплив на зростання інвестиційного потенціалу конкретного регіону, збільшення зайнятості населення, покращення соціального забезпечення, медичного обслуговування та підвищення якості життя громадян.

Крім того, Президент надає важливого значення реформуванню судової системи, метою якої є створення у країні незалежного суду. З метою належного фінансового забезпечення органів систем судоустрою глава держави звернувся з листом до прем’єр-міністра щодо забезпечення врахування обґрунтованих потреб судової влади під час підготовки проекту закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Як повідомляв УНІАН, Кабмін сьогодні на своєму засіданні затвердив проект державного бюджету на 2013 рік з доходами 394,6 млрд грн, що на 6,4% більше від плану на 2012 рік, і видатками з сумою кредитів, що надаються, - 434,6 млрд грн, що на 6,3% більше від плану на поточний рік.

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Порошенко і Колобов не назвали ціну газу і курс долара для бюджету-2013

Члени уряду не називають журналістам ціну на газ і курс долара, на яких грунтується проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу міністра фінансів Юрія Колобова той не зміг назвати прогнозовану ціну на газ на 2013 рік. На питання про ціну на газ він зазначив: «та, що за контрактом».

Водночас, прохання журналістів назвати низку інших параметрів проекту держбюджету викликало у Ю.Колобова здивування. «Тут же два томи, я що, повинен все знати», - сказав міністр, взявши в руки об'ємний документ проекту держбюджету на 2013 рік.

Крім того, він не назвав розмір мінімальної заробітної плати та рівень прожиткового мінімуму. «Це питання до міністра соціальної політики», - сказав Ю.Колобов.

Після цього журналісти поцікавилися у міністра економіки Петра Порошенка про те, який курс долара прогнозується на 2013 рік, на що той сказав, що це питання не до нього, а до Національного банку України.

Також він погодився з тим, що міністр фінансів не визначає курс долара, а це робить НБУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України на засіданні в середу, 12 вересня, затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

За словами Ю.Колобова, проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще в 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП - 4,5%, показник номінального ВВП - 1,688 трильйоныв грн, інфляція - 5,9%.

Нагадаємо, бюджет-2012 розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляція - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.

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Конституційний суд Німеччини дозволив створення Європейського механізму стабільності

Федеральний конституційний суд Німеччини ухвалив рішення, яким дозволив ратифікацію угоди про створення постійно діючого європейського фонду фінансової допомоги – Європейського механізму стабільності.

Як повідомляє Spiegel-Online, відповідне рішення було оголошено сьогодні в німецькому Карлсруе.

На думку суду, на сьогоднішній день немає підстав для припинення ратифікації угоди.

Водночас, суд висловив кілька зауважень. Зокрема, суд наголосив, що збільшення частки Німеччини в Європейському механізмі стабільності має відбуватися лише з відома німецького представника в управляючому органі цього механізму.

Крім того, суд дійшов висновку, що уряд Німеччини має забезпечити усебічне інформування про діяльність Європейського механізму стабільності представників німецького парламенту.

На сьогодні Німеччина – єдина країна - член зони євро, яка не ратифікувала угоду про створення Європейського механізму стабільності.

Раніше лідери країн-членів ЄС сподівалися, що угода набуде чинності в липні цього року, проте через затримку процесу ратифікації в Німеччині цього не сталося.

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