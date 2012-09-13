Польща розпочне модернізацію системи ППО в 2014 році

Польща планує розпочати модернізацію протиповітряної та протиракетної оборони країни в 2014 році і завершити її протягом наступних десяти років, сказав на прес-конференції після засідання в середу секретар Ради національної безпеки Станіслав Козей, повідомляють РІА «Новости».

Підводячи підсумки присвяченого цьому питанню засідання, Козей зазначив, що перед польською армією поставлено завдання розгорнути мобільний протиракетний щит, здатний прикрити кілька "важливих стратегічних об'єктів".

"Цей проект зумовлений потребами забезпечення безпеки, оборони території польської держави, а також пов'язаний з реалізацією рішень чиказького саміту НАТО, що стосується будівництва загальної для НАТО системи", - пояснив президент країни Броніслав Коморовський, який взяв участь у прес-конференції .

За його словами, фінансування здійснюватиметься з коштів Міноборони, при цьому не планується підвищувати планку військових витрат вище встановлених 1,95% ВВП. Також на потреби цієї програми буде перенаправлено вільні кошти, які утворюються після виведення польських військ з Афганістану.

Коморовський повідомив, що в зв'язку з цим найближчим часом направить до парламенту країни пакет поправок до закону 2001 року про модернізацію та фінансування збройних сил. Він висловив сподівання, що різні політичні сили спільно працюватимуть над зміцненням обороноздатності країни.

Довідка. На початку серпня Коморовський оголосив про необхідність створення власної системи ПРО Польщі. Міністр оборони Томаш Семоняк додав, що створення цієї системи планується спільно з Францією, Німеччиною та іншими союзниками по НАТО. За його оцінкою, вона обійдеться в суму від 10 до 20 мільярдів злотих (3-6 мільярдів доларів). Згідно з концепцією влади, польські елементи ПРО поряд із запланованими елементами американської ЄвроПРО увійдуть до складу єдиної системи НАТО з протиповітряної оборони.