ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Ціни на бензин до кінця осені не будуть змінюватися» пише: Ситуація на ринку нафтопродуктів України в найближчі місяць-півтора буде стабільною, коливання цін незначним, а тренд ринку - низхідним...

http://delo.ua/business/ceny-na-benzin-do-konca-oseni-ne-budut-menjatsja-185071/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна вплуталася в збір», в якому пише: Російські автомобілі в Україні подорожчають. Київ пішов на відкриту торговельну війну з Москвою, вживши заходів у відповідь на введення РФ утилізаційного збору на автомобілі. Експерти єдині в думці, що цей крок суперечить нормам СОТ...

http://www.kommersant.ua/doc/2020925

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Ставка зіграла», в якому пише: Порятунок Нацбанком національної валюти від девальвації вилився у кризу гривневої ліквідності. У результаті ставки овернайт на міжбанку досягли майже річного максимуму, перевищивши 27%...

http://www.kommersant.ua/doc/2021070

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Як агітатори шукають зрадників» пише: "Сегодня" з'ясувала, як функціонують намети українських політсил, а також як туди влаштуватися на роботу...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Kak-agitatory-ishchut-predateley-.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Бюджет-2013: виконання у п'ятій октаві і без мінору» пише: Уряд підняв завісу таємничості над своїм "безсмертним" твором під назвою "Держбюджет на черговий рік". Проект бюджету-2013 схвалений. Але маестро-Кабмін не став виконувати свій "твір" повністю - публіці дали послухати лише найбільш звучні і приємні для слуху ноти...

http://economics.unian.net/ukr/detail/139936

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Також «УНІАН-Економіка» в публікації «Держкошторис-2013: влада заплуталася між середнім і абсолютним реалізмом» пише: проект Державного бюджету на 2013 затверджено вчасно. Але така оперативність Кабміну в даному випадку здається і величезним «мінусом» цього документа. Незрозумілі цифри, на яких базується бюджет, і влада сама розходиться в оцінці їхньої реалістичності...

http://economics.unian.net/ukr/detail/139963

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Центробанк може стати єдиним регулятором для всіх учасників фінансового ринку» пише: Федеральна служба з фінансових ринків в такому випадку буде скасована або перетворена у федеральне агентство...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3890641/uprazdnit_fsfr

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Видання «Известия» в публікації «Мін'юст назвав корупційною схему переїзду уряду» пише: Відомство зажадало змінити законопроект, що спрощує процес викупу землі в «новій Москві»...

http://izvestia.ru/news/535021

(УНІАН)