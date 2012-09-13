Європарламент озвучив умови підписання угоди про асоціацію з Україною

Страсбург. Європейський парламент заявляє, що однією з умов підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною є припинення переслідування опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій 12 вересня резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) стосовно щорічної доповіді Ради ЄС про спільну зовнішню та безпекову політику.

За документ проголосував 551 депутат, проти – 73, утримались 78.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що хоча Угода про асоціацію між ЄС та Україною була парафована, її підписання та ратифікація можуть відбутися, лише якщо Україна виконає необхідні вимоги”, - написано в резолюції.

Серед таких вимог – забезпечення поваги прав меншин, посилення верховенства права, забезпечення поваги до прав людини, а також припинення переслідування опозиції.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики і Єврокомісію гарантувати необхідні фінансові засоби для “додаткової місії спостерігачів на виборах”.

Крім того, депутати звернулися із закликом до Верховної Ради України переглянути Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) закликає український парламент внести зміни до Кримінального кодексу, ухваленого ще в радянські часи, шляхом вилучення кримінальних санкцій за виключно політичні дії, здійснені державними функціонерами, що діяли як офіційні особи”, - йдеться у резолюції.

Як повідомляв УНІАН,Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про угоду тривали з 2007 року. Євросоюз неодноразово наголошував, що підписання угоди залежить від того, наскільки Київ поважатиме базові європейські цінності, зокрема, права людини та верховенство права.