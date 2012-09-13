У Ялтинському саміті YES візьме участь колишній прем’єр Великої Британії Браун

У роботі 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» візьме участь колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2007-2010 ) Джеймс Гордон Браун.

Про це УНІАН повідомили у «Ялтинській європейській стратегії» (YES), яка є організатором саміту у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

У суботу, 15 вересня, Г.Браун виступить на сесії «Майбутнє Європи». У дискусії також візьмуть участь міністр з питань відносин з Європейським Союзом Туреччини Егемен Багіш, відомий історик, професор Гарвардського університету Ніл Фергюсон і член верхньої палати парламенту Індії Мані Шанкар Айар.

Учасники дискусії обговорять можливі шляхи розвитку Євросоюзу у найближчі роки, зокрема, долю єврозони, антикризові заходи європейських урядів, перспективи зміцнення позицій ЄС як глобального гравця, можливі стратегії ЄС стосовно країн Східної Європи.

9-а Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» відбудеться з 13 по 16 вересня 2012 р. в Лівадійському палаці у Ялті. Більш як 200 впливових представників політичних, ділових і громадських кіл з понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну та світ.

Пленарна частина 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі відкриється завтра, 14 вересня, виступами Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Лідери двох країн обговорять актуальні питання розвитку України та Туреччини, а також майбутнє «широкої Європи» в ХХІ сторіччі.

Модератором дискусії стане Президент Республіки Польща (1995-2005), голова Наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Александр Кваснєвський.

Основною темою 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі стануть ключові трансформації, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу. Дискусії форуму будуть присвячені майбутньому світової економіки, питанням нового світоустрою та безпеки, можливим моделям розвитку капіталізму. Особливу увагу буде приділено ролі інновацій та лідерства в трансформації економіки та суспільства. Серед тем обговорення - майбутнє Європейського Союзу, енергетичні проблеми, а також внутрішні і зовнішні виклики, що стоять перед Україною.

У дискусіях форуму також візьмуть участь Роберт Зеллік, Домінік Стросс-Кан, Олексій Кудрін, Алек Росс, Ерік Лендер, Кайрат Келімбетов, Карл Більдт, Хав'єр Солана та інші.

Україну в дискусіях 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі YES представлятимуть прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, міністр палива та вугільної промисловості України Юрій Бойко; міністр закордонних справ Костянтин Грищенко; секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.