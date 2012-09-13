Трете засідання українсько-турецької Стратегічної ради відбудеться в Анкарі

Трете засідання українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня відбудеться у місті Анкара у 2013 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у спільній заяві Президента України Віктора Януковича та прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, підписаній за результатами Другого засідання Стратегічної ради, що відбулось сьогодні у Києві.

У заяві лідери держави висловили готовність до розвитку подальшого наповнення конкретним змістом відносин стратегічного партнерства між Україною та Турецькою Республікою.

Для цього сторони зобов’язуються докласти всіх необхідних зусиль для завершення переговорів щодо укладення Угоди про вільну торгівлю між Україною і Турецькою Республікою, відзначивши важливість збалансованого розвитку торгівлі для розширення економічного співробітництва, забезпечення зайнятості та підвищення рівня життя.

Також як повідомляє прес-служба Президента України, країни хочуть посилити енергетичний діалог, зокрема з питань екологічно чистих вугільних технологій, зберігання природного газу, проектів будівництва трубопроводів та розвідки вуглеводнів, сприяти реалізації спільних проектів розвитку залізнично-поромного сполучення та інфраструктури чорноморських портів України і Туреччини.

Крім того, сторони мають намір налагоджувати зв’язки між регіонами, зокрема, шляхом підписання відповідної Програми, що сприятиме розширенню прямих ділових контактів та інвестиційної активності; сприяти розширенню зв’язків між діловими колами України та Туреччини, у т.ч. через взаємну участь у міжнародних виставках, ярмарках, конференціях та інших заходах, що проводяться в обох країнах, активізувати співпрацю між правоохоронними органами України та Туреччини; розширювати співробітництво у сфері боротьби з тероризмом, опрацювати можливість підготовки спільних проектів у військово-технічній, науково-технічній та космічній сферах.

Також уряди України і Туреччини планують заохочувати культурні, молодіжні, наукові та освітянські контакти.

Сторони мають намір продовжити тісну взаємодію у міжнародних та регіональних організаціях з метою зміцнення безпеки та стабільності у регіоні Організації з безпеки і співробітництва в Європі, зокрема, в контексті головування України в ОБСЄ у 2013 році та Туреччини - у Нараді зі взаємодії і заходів довіри в Азії протягом 2012-2014 років,

Крім того, Україна і Туреччина розширять співробітництво в рамках регіональних ініціатив (Чорноморська група військово-морського співробітництва BLACKSEAFOR, Операція «Чорноморська гармонія») з метою сприяння миру та стабільності в Чорноморському регіоні,

В.Янукович і Р.Т.Ердоган задекларували готовність зміцнювати співпрацю між Україною та Туреччиною в рамках Організації чорноморського економічного співробітництва, підтримувати впровадження проектів, визначених пріоритетними під час головування Туреччини в ОЧЕС, яке вона перейняла 1 липня 2012 року, та України, до якої головування перейде 1 січня 2013 року, поглиблювати співробітництво, спрямоване на обмін інформацією та досвідом про процеси європейської інтеграції, у тому числі щодо розвитку діалогу з Європейським Союзом.

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