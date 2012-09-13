ТОП-10 (13 вересня)

Європарламент озвучив умови підписання угоди про асоціацію з Україною

Україна наступного року планує закупити 24,5 млрд куб. м російського газу

"Газтек" купив 26% акцій «Тисменицягазу»

ФДМУ вибрав оцінювача 50% + 1 акція "Кримського Титану"

Акції Харківської ТЕЦ-5 продадуть за пільговими умовами

«Укравтопром»: утилізаційний збір на російські автомобілі - невдале рішення

«Ощадбанк» продовжить реєстрацію вкладників радянського Ощадбанку в 2013 році

Гривня на міжбанку знову просіла відносно долара

Ціна російського газу для України в IV кварталі становитиме 432 дол.

Україна і Туреччина вивчать питання розташування LNG-терміналу

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Європарламент озвучив умови підписання угоди про асоціацію з Україною

Страсбург. Європейський парламент заявляє, що однією з умов підписання Угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною є припинення переслідування опозиції в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій 12 вересня резолюції Ельмара Брока (група народних партій, Німеччина) стосовно щорічної доповіді Ради ЄС про спільну зовнішню та безпекову політику.

За документ проголосував 551 депутат, проти – 73, утримались 78.

“(Європарламент – УНІАН) підкреслює, що хоча Угода про асоціацію між ЄС та Україною була парафована, її підписання та ратифікація можуть відбутися, лише якщо Україна виконає необхідні вимоги”, - написано в резолюції.

Серед таких вимог – забезпечення поваги прав меншин, посилення верховенства права, забезпечення поваги до прав людини, а також припинення переслідування опозиції.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики і Єврокомісію гарантувати необхідні фінансові засоби для “додаткової місії спостерігачів на виборах”.

Крім того, депутати звернулися із закликом до Верховної Ради України переглянути Кримінальний кодекс.

“(Європарламент – УНІАН) закликає український парламент внести зміни до Кримінального кодексу, ухваленого ще в радянські часи, шляхом вилучення кримінальних санкцій за виключно політичні дії, здійснені державними функціонерами, що діяли як офіційні особи”, - йдеться у резолюції.

Як повідомляв УНІАН, Україна та ЄС парафували Угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про угоду тривали з 2007 року. Євросоюз неодноразово наголошував, що підписання угоди залежить від того, наскільки Київ поважатиме базові європейські цінності, зокрема, права людини та верховенство права.

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Україна наступного року планує закупити 24,5 млрд куб. м російського газу

Україна направила Росії заявку на закупівлю російського газу на 2013 рік в обсязі 24,5 млрд кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко.

«Ми направили їм заявку ще в терміни, зазначені у вимогах контракту – наприкінці липня. Й наші плани ми будуємо, виходячи з цієї заявки», - сказав Ю.Бойко.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив про плани скоротити імпорт газу до 27 мільярдів кубометрів із 40 мільярдів у 2011 році й порівняно з 52 мільярдами, які Україна зобов'язана імпортувати за умовами контракту.

У відповідь "Газпром" закликав Україну дотримуватися діючого газового контракту.

У 2009 році «Газпром» і держхолдинг "Нафтогаз України" підписали 10-річну угоду, за якою за недобір Україною палива передбачаються штрафи в розмірі 300 відсотків від вартості в зимовий період і 150 відсотків - влітку.

"Газпром" також неодноразово заявляв, що контракти 2009 року зобов'язують Україну платити щонайменше за 33 мільярди кубічних метрів газу на рік.

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"Газтек" купив 26% акцій «Тисменицягазу»

Найбільший приватний власник ряду українських облгазів - компанія «Газтек» перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 26% акцій ПАТ «Тисменицягаз», заплативши за пакет 1 млн. грн (початкова ціна становила 160 тис. грн - УНІАН).

Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Загалом у цьому конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була компанія «ІК Фінлекс-Інвест», яка була готова придбати 26% пакет «Тисменицягазу» за 950 тис. грн.

Нагадаємо, покупець 26% ПАТ «Тисменицягаз» буде зобов'язаний протягом трьох років з моменту купівлі інвестувати в розвиток підприємства 720 тис. грн.

Довідка УНІАН. «Тисменицягаз» (Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н) - компанія з газифікації і газопостачання. 25,9999% акцій ПАТ «Тисменицягаз» передано ФДМУ для приватизації, 25% перебувають у власності НАК «Нафтогаз України», 24,89% належить ПАТ «Хмельницькгаз», 11,87% - ТОВ «Інвестиційна компанія «Добрий капітал».

ПрАТ «Газтек» (м. Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій ряду українських облгазів. «Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськгазу».

Власниками самого «Газтеку» є ряд кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited.

На початку вересня п.р. «Газтек» залучив у банку «Надра» (м. Київ) кредит на 250 млн. грн для купівлі акцій підприємств з газопостачання і газифікації.

Банк «Надра» контролюється українським бізнесменом Дмитром Фірташем.

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ФДМУ вибрав оцінювача 50% + 1 акція "Кримського Титану"

«Центр економічних ініціатив» визнаний переможцем оголошеного Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурсу з відбору оцінювача 50% плюс 1 акція держпакета ПрАТ "Кримський Титан".

Як повідомили в прес-службі ФДМУ, відповідне рішення конкурсна комісія ухвалила 22 серпня 2012 р.

Раніше Фонд держмайна визнав ТОВ "Центр економічних ініціатив" переможцем конкурсу з оцінки необігових активів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату.

Нагадаємо, ФДМУ включив до переліку об'єктів, що підлягають приватизації в 2012-13 рр., держпакет ПрАТ "Кримський Титан" у розмірі 50% плюс 1 акція. Номінальна вартість запланованого до продажу держпакета "Кримського Титану" становить 368 млн 73 тис. грн.

Довідка УНІАН. ПрАТ «Кримський Титан» є одним із найбільших виробників діоксиду титану в Східній Європі, якому належить 2% світового ринку двоокису титану пігментного.

До складу «Кримського Титану», крім головного підприємства, входять два філіали – Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат і Вільногірський гірничо-металургійний комбінат, що спеціалізуються на розвитку гірничого, видобувного, збагачувального й металургійного виробництв.

Українському бізнесмену та інвестору Дмитру Фірташу належить Група компаній Group DF, яка володіє 90% акцій компанії OstChem Holding AG, яка в свою чергу контролює 50% - 1 акція ПрАТ «Кримський Титан».

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Акції Харківської ТЕЦ-5 продадуть за пільговими умовами

Фонд державного майна України (ФДМУ) ухвалив рішення про продаж за пільговими умовами пакетів акцій Харківської ТЕЦ-5, які перебувають у держвласності .

Про це йдеться в повідомленні ФДМУ, оприлюдненому в газеті "Урядовий кур'єр" від 13 вересня п.р.

Згідно з повідомленням, право придбання акцій за пільговими умовами мають працівники підприємства; колишні працівники підприємства; звільнені працівники; інваліди, звільнені з підприємства; працівники підприємства, звільнені за станом здоров'я.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) почав підготовку до продажу державних пакетів акцій Дніпродзержинської, Херсонської, Одеської та Харківської ТЕЦ. Зокрема, на продаж планується виставити 93,06% акцій ПАТ "Дніпродзержиська ТЕЦ", 93,09% ПАТ "Херсонська ТЕЦ", 94,48% ПАТ "Харківська ТЕЦ-5" і 93,57% ПАТ "Одеська ТЕЦ".

Харківська ТЕЦ-5 - одна з найбільших в Україні теплоелектроцентралей, забезпечує теплопостачання Харкова. ТЕЦ розташована в Харківській області на відстані 0,5 км від міської межі на малопродуктивних, болотистих землях.

ТЕЦ перебуває в управлінні НАК «Нафтогаз України».

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«Укравтопром»: утилізаційний збір на російські автомобілі - невдале рішення

Постанова Кабінету міністрів України про введення утилізаційного збору на російські автомобілі (№843 від 3 вересня 2012 року), що імпортуються до України, є поспішною і далеко не найвдалішою спробою відповісти на введення Російською Федерацією утилізаційного збору з транспортних засобів. Про це йдеться в прес-релізі Асоціації автовиробників України «Укравтопром», переданому УНІАН.

В «Укравтопромі» зазначають, що в РФ за допомогою окремого федерального закону і постанови уряду, що ретельно пропрацював, була впроваджена комплексна система утилізації транспортних засобів, завдяки якій встановлені додаткові стимули для розвитку внутрішнього автомобільного виробництва. «Впровадження утилізаційного збору створило додатковий бар'єр для імпорту готових транспортних засобів з інших країн. При цьому автовиробники, що працюють на території Росії, дістали можливість не платити утилізаційний збір, узявши на себе зобов'язання з утилізації виготовлених ними автомобілів», - йдеться в повідомленні «Укравтопрому».

В Асоціації нагадують, що в останні тижні український уряд широко декларував намір запровадити в нашій країні заходи, аналогічні російським, тобто ввести утилізаційний збір на транспортні засоби. «Постанова ж № 843 не вводить ніяких податків або зборів, а тільки встановлює нечітку вимогу до осіб, які ввозять транспортні засоби (причому тільки з Росії, а не з усіх країн!), забезпечити утилізацію транспортних засобів після зняття їх з експлуатації або укласти договори з іншими особами на організацію такої утилізації. Фактично це вимога нікого ні до чого особливо не зобов'язує, адже для російських виробників не буде нічого складного в тому, щоб підписати договори з українськими юридичними особами на утилізацію колись автомобілів, що ввозяться зараз, навіть за граничними цінами, задекларованими в постанові», - зазначають в «Укравтопромі».

В Асоціації вважають, що альтернативою постанові №843 має стати прийняття спеціального закону України про утилізацію транспортних засобів, який передбачатиме стягування утилізаційного збору з усіх транспортних засобів, що імпортуються до України, незалежно від країни походження.

Як повідомляв УНІАН, на думку генерального директора Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олега Назаренка, запровадження Україною утилізаційного збору на ввезення російських автомобілів сприятиме скасуванню аналогічного збору, введеного російською стороною відносно продукції українського автопрому.

При цьому О.Назаренко вважає, що поширення утилізаційного збору на всі без винятку автомобілі, що ввозяться до України, серйозно ускладнило б взаємини нашої країни з найважливішими торговими партнерами. «Це посварило б Україну з ЄС, Японією, США і Південною Кореєю. У результаті могли б серйозно постраждати українські експортери, відносно яких могли бути вжиті відповідні обмежувальні заходи», - сказав глава ВААІД.

Довідка УНІАН. З 1 вересня п. р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Україна у відповідь на дії Росії запровадила утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

Згідно з постановою, юридичні і фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, мають сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см він становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см величина збору зросте до 19,085 тис. грн, понад 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.

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«Ощадбанк» продовжить реєстрацію вкладників радянського Ощадбанку в 2013 році

«Ощадбанк» в 2013 році продовжить реєстрацію вкладників радянського Ощадбанку, повідомляє прес-служба банку.

Нагадаємо, з 1 вересня 2012 «Ощадбанк» почав реєстрацію вкладників Ощадбанку колишнього СРСР, дані про яких не були внесені до "Реєстру вкладників заощаджень громадян", а також актуалізацію вкладників, дані про яких були внесені до цього реєстру і які одержали в 2008 році компенсацію в повному обсязі.

«Ощадбанк» звертає увагу на те, що реєстрація і актуалізація вказаних вище категорій вкладників не обмежена в часі, тобто пройти реєстрацію та актуалізацію вкладники зможуть і в 2013 році. Одержати компенсацію ці вкладники зможуть не раніше 2013 року, після прийняття відповідної ухвали Кабінету міністрів.

Одночасно «Ощадбанк» проводить актуалізацію даних з подальшою виплатою компенсації для вкладників, дані про яких внесені до реєстру до 1 січня 2012 року і які не одержали протягом 2008 року компенсаційних коштів у межах проіндексованих заощаджень (але не більше ніж 1000 грн на одного вкладника). Згідно з ухвалою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2012 року №346, компенсаційні виплати продовжаться до 25 грудня п.р.

Як повідомляв УНІАН, міністрів фінансів України Юрій Колобов повідомив, що Кабінет міністрів України в 2013 році має намір продовжити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР. Наступного року на ці завдання, за словами міністра, заплановано 8 млрд грн у порівнянні з 6 млрд грн у поточному році. Сума виплати збережеться на рівні 1 тис. грн одному вкладникові.

Нагадаємо, з 1 червня 2012 року в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича почалися виплати вкладникам радянського Ощадбанку у відділеннях «Ощадбанку». Вклади буде відшкодовано близько 6 млн. громадян, які не встигли одержати компенсацію в 2008 році. Для отримання компенсації громадяни повинні перереєструватися у відділеннях «Ощадбанку».

За інформацією АТ «Ощадбанк», до системи «Реєстр вкладників заощаджень громадян» на початок 2012 року внесено дані про знецінені заощадження понад 11,8 млн. громадян України, з яких тільки близько 6,16 млн. осіб вже одержали компенсацію в межах 1000 грн.

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Гривня на міжбанку знову просіла відносно долара

На міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1070/8,1150, на 12:00 ціни зросли 8,1200/8,1280. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень 8,1190/8,1260 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2579/84, на 12:00 ціни піднялися 0,2586/90. До закриття торгів ціни знизилися 0,2585/89. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів залишився 31,4200 (+0.1050).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2900/1,2930. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4710/10,4830, на 12:00 ціни пішли вгору 10,4880/10,5025. До закриття торгів цінові показники знизилися 10,4805/10,4935.

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Ціна російського газу для України в IV кварталі становитиме 432 дол.

Середньозважена ціна газу, який купується "Нафтогазом" за контактом з "Газпромом", у четвертому кварталі 2012 року становитиме 432 долари за тисячу кубометрів, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на інформацію міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка.

"На четвертий квартал - 432 долари ... Але ми будемо дуже сильно економити - у нас зараз практично не спалюється газ в електроенергію, і цю політику продовжимо далі", - сказав Ю.Бойко.

Джерело в уряді України повідомляло раніше, що середньозважена ціна газу, що купується "Нафтогазом" за контактом з "Газпромом", у четвертому кварталі 2012 року становитиме близько 430 доларів за тисячу кубометрів.

До цього голова "Нафтогазу" Євген Бакулін прогнозував, що середньозважена ціна газу в четвертому кварталі для України не перевищить 417 доларів за тисячу кубометрів. У першому кварталі ціна становила близько 416 доларів, у другому - 425 доларів, у третьому - 426 доларів.

Що стосується середньорічної ціни на 2013 рік, її розрахунки ще продовжуються, повідомив Бойко. "Поки що ми закінчуємо розрахунки... Я думаю, що до кінця вересня ми закінчимо", - зазначив міністр.

Згідно з умовами додаткової угоди до базового контракту, укладеної між "Нафтогазом України" і "Газпромом" 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 доларів за тисячу кубометрів. У цілому, враховуючи останній платіж (за серпень), з початку року "Нафтогаз України" перерахував "Газпрому" 7,119 млрд доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір знизити закупівлю російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярдів кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів. Разом з тим в РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінено не пізніше, ніж за півроку до початку поставок.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрому" і "Нафтогазу" містить умову "бери або плати", яка поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 мільярди кубометрів, Україна повинна оплатити не менше 41,6 мільярдів кубометрів газу.

Україна в січні-липні скоротила імпорт російського газу на 39% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 18,738 млрд кубометрів, причому ці дані включають обсяги, поставлені не тільки "Нафтогазу", а й хімічній групі Ostchem Holding.

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Україна і Туреччина вивчать питання розташування LNG-терміналу

Український і турецький міністри економіки вивчать питання, де краще спільними зусиллями побудувати термінал із прийому скрапленого газу (LNG-термінал).

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Він зазначив, що сьогодні вони разом із Президентом України Віктором Януковичем дали доручення міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь у будівництві LNG-терміналу на території України, й аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва LNG-терміналу на її території.

Р.Ердоган підкреслив, що потрібно розглянути, який проект дасть кращий результат при найменших витратах.

У свою чергу В.Янукович зазначив, що на сьогоднішній день немає однозначної відповіді, але він сподівається, що її буде отримано найближчим часом.

За словами Президента, співпраця з Туреччиною в енергетичній сфері є надзвичайно перспективною. «Ми розглядатимемо питання, як об'єднати наші зусилля для здійснення ефективних енергетичних проектів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Наприкінці серпня ц.р. перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський повідомив, що Туреччина запропонувала Україні брати участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території

«Турецька сторона запропонувала Україні приєднатися до створення нового терміналу на території Туреччини. Ключовими партнерами тут виступають Турецька державна компанія Botas (аналог українського «Нафтогазу») й приватна компанія Egagas, яка володіє одним із діючих LNG-терміналів у Туреччині», - сказав В.Хорошковський.

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УНІАН