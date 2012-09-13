Анонс на 14 вересня

* У Лівадійському палаці Ялти виступами Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана відкриється пленарна частина 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», організованої «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука. Більш як 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл із понад 20 країн світу обговорять основні глобальні виклики та їх вплив на Європу, Україну і світ. Модератор - Олександр Квасневський, Президент Республіки Польща (1995-2005), голова Наглядової ради Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Учасники: екс-президент Світового банку (2007-2012) Роберт Зеллік; колишній директор-розпорядник МВФ (2007-2011) Домінік Стросс-Кан; екс-віце-прем'єр-міністр РФ (2000-2011) Олексій Кудрін; комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле; заст. Генсекретаря ООН (2001-2007), член парламенту Індії Шаши Тарур; засновник і гендиректор Лабораторії Касперського Євген Касперський; старший радник з питань інновацій Держсекретаря США Алік Росс; Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки (1999-2009) Хав’єр Солана та інші. Україну представлятимуть прем'єр-міністр України Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський; віце-прем'єр-міністр – міністр соцполітики Сергій Тігіпко, міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко, міністр палива та енергетики України Юрій Бойко; секретар РНБО України Андрій Клюєв.

* Відбудеться завершальна конференція проекту Європейського Союзу і Міжнародної організації праці «Поліпшення стану безпеки праці і здоров'я на робочих місцях у контексті Гідної праці». Проект був розроблений фахівцями МОП з метою підвищення ефективності реалізації політики у сфері безпеки праці і здоров'я. Він передбачав участь шести країн, був розрахований на 36 місяців і реалізовувався за фінансової підтримки Європейської комісії. До участі в конференції запрошені представники Держгірпромнагляду, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань України, організацій працедавців і профспілок і представники підприємств. Також у конференції візьмуть участь представник ЄС в Україні і Національний координатор МОП в Україні.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Реалістичність показників проекту Державного бюджету на 2013 рік». Учасник - голова підкомітету з питань видатків Державного бюджету Комітету ВР України з питань бюджету Павло Жебрівський. Запрошена екс-заступник міністра фінансів України, президент Академії фінансового управління Тетяна Єфименко.

* Відбудеться прес-конференція з нагоди проведення в Україні чергової конференції Міжнародної асоціації офіційної статистики (МАОС) «Шляхи розповсюдження інформації», співорганізатором якої від України виступила Державна служба статистики. Учасники: директор департаменту статистики ЄЕК ООН Лідія Братанова, заступник генерального директора Євростату Марі Богатая, президент МАОС Стефен Пеннек, голова Статкомітету СНД Володимир Соколін, голова Держкомстату України Олександр Осауленко.

* За участю голови КМДА Олександра Попова відбудеться засідання Комітету з економічних реформ Київської міської державної адміністрації. На порядку денному питання: Напрями реалізації програми будівництва доступного житла у місті Києві; Розвиток сімейних форм виховання дітей у місті Києві; Виплати громадянам України компенсаційних втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в установи «Ощадбанку СРСР»; Виконання соціальної ініціативи Президента України щодо пенсійного забезпечення в м. Києві; Реалізація соціального проекту «Картка киянина».

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