В Ялті відкрився 9-й форум YES

9-й форум Ялтинської європейської стратегії (YES), в якому візьмуть участь близько 200 представників політичних, ділових і громадських кіл із понад 20 країн світу, відкрився в четвер увечері урочистим прийомом у Ялті.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами організаторів, основною темою нинішньої зустрічі під назвою «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом» стануть ключові трансформації, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу. Дискусії форуму будуть присвячені майбутньому світової економіки, питанням нового світоустрою та безпеки, можливим моделям розвитку капіталізму. Також серед тем обговорення – майбутнє Європейського союзу, енергетичні проблеми, внутрішні та зовнішні виклики, що стоять перед Україною.

Пленарна частина ялтинської зустрічі відкриється 14 вересня виступами Президента України Віктора Януковича і прем'єр-міністра Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Вони обговорять питання розвитку двох країн і майбутнє Європи.

Вперше в історії форуму будуть використані формати інтерактивних ланчів-дискусій: учасники YES зможуть у реальному часі формувати питання, які будуть адресовані ключовим спікерам. 14 вересня пройде ланч-дискусія, присвячена президентським виборам у США, 15 вересня – інтерактивний робочий обід «Майбутнє Росії».

У роботі форуму також візьме участь радник президента США із національної безпеки (2001-2005), доктор Кондоліза Райс. У п'ятницю, 14 вересня, вона відкриє своїм виступом пленарну дискусію, присвячену майбутньому глобального порядку й безпеки. Потім візьме участь у дискусії, до якої також приєднаються комісар ЄС із питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле; заступник генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламенту Індії Шаші Тарур і засновник Лабораторії Касперського Євген Касперський.

У суботу, 15 вересня, К.Райс візьме участь в енергетичній панелі, яку разом із нею проведуть віце-прем'єр-міністр Росії Аркадій Дворкович; міністр палива та енергетики України Юрій Бойко; регіональний керуючий директор компанії «Шелл» у Росії, Україні та Каспійському регіоні Маттіас Біксель і гендиректор ДТЕК Максим Тимченко.

Серед інших учасників форуму очікуються прем'єр-міністр України Микола Азаров, міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, екс-президент Світового банку Роберт Зеллік, колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Домінік Стросс-Кан, верховний представник ЄС по зовнішній та безпековій політиці в 1999-2009 роках Хав’єр Солана, екс-віце-прем'єр-міністр Росії Олексій Кудрін та ін.

Довідка УНІАН. «Ялтинська європейська стратегія» (YES) – незалежна організація, заснована в 2004 році українським бізнесменом Віктором Пінчуком. YES є найбільшим у Східній Європі суспільним інститутом публічної дипломатії, який підтримує відкритий і рівноправний діалог із глобальних проблем між ЄС, Україною, Росією і т.ін.