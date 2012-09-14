ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «Жителі Криму дедалі більше розчаровуються у Росії» пише: Росія втрачає вплив на кримських жителів — такого висновку дійшли у Києві, оцінюючи підсумки соціологічного опитування, проведеного влітку компанією Research & Branding Group на замовлення представництва Програми розвитку ООН в Криму.

http://delo.ua/ukraine/zhiteli-kryma-vse-bolshe-razocharovyvajutsja-v-rossii-185140/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Україна хоче дедалі менше», в якому пише: країна продовжує демонстративно знижувати залежність від російського газу. Київ подав заявку на купівлю в 2013 році у "Газпрому" 24,5 млрд кубометрів палива — це вдвічі менше за обсяги, встановлені чинною угодою. Російська монополія, незважаючи на загрозу втрати одного з найбільших споживачів, не йде на поступки Україні, погрожуючи міжнародним судом. Утім, суд цілком може встати на бік Києва — європейські споживачі вже домагалися таким чином зниження цін на газ.

http://www.kommersant.ua/doc/2021516

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «G20 пішла на спад», у якому пише: уповільнення зростання світової економіки, яке почалося в кінці минулого року, продовжується вже третій квартал поспіль. Причиною стали не тільки рецесія у єврозоні і спад в економіці США, але й падіння темпів зростання країн, що розвиваються. Щоб забезпечити себе, Україна повинна впроваджувати структурні зміни в економіці...

http://www.kommersant.ua/doc/2021746

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«Комерсант-Україна» в матеріалі «Податки ведуть в офшори» пише: Держкомпідприємництва погодив ініціативу Міністерства соціальної політики щодо запровадження додаткового оподаткування операцій українського бізнесу з компаніями, зареєстрованими в офшорних юрисдикціях. Крім 12-відсоткового збору до Пенсійного фонду, остання редакція законопроекту передбачає ще й сплату 5% доходу у вигляді дивідендів, відсотків і роялті на користь нерезидента. Проте експерти відзначають, що розраховувати на якийсь фінансовий ефект для бюджету не варто.

http://www.kommersant.ua/doc/2021732

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Українці шукають роботу по три місяці, найбільший попит – на будівельників» пише: працедавець у середньому знаходить собі співробітника за два з половиною тижні.

http://www.segodnya.ua/life/work/Ukraincy-ishchut-rabotu-po-tri-mesyaca-samyy-bolshoy-spros-na-stroiteley.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Україна продовжує «тиснути» на Кіотський протокол своїми квотами» пише: перспективи Кіотського протоколу примарні: великі "емітенти викидів парникових газів" не приєдналися, Японія з нього вийшла. А бажання України нажитися на наслідках пострадянського промислового застою може або виштовхнути нас за межі протоколу, або навіть зарубати міжнародну ініціативу під корінь.

http://economics.unian.net/ukr/detail/140077

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Держбанки не хочуть погоджувати операції з урядом» пише: законопроект, який ставить купівлю активів держкомпаніями під контроль прем'єр-міністра, підготовлений у Мінекономрозвитку; його вже різко розкритикували держбанки, ЦБ і Мінфін.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/3932291/bez_prava_na_pokupku

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Видання «Известия» в публікації «Сурков не підтримав податок на ухильників» пише: уряд РФ не підтримав скандальний законопроект депутата Держдуми Франца Клинцевича про обмеження на професію і додаткове оподаткування для громадян, які не служили в армії. У комітеті Держдуми з оборони «Известиям» повідомили, що одержали офіційні відгуки з Білого дому за підписом віце-прем'єра Владислава Суркова. У них наголошується, що обидві ініціативи суперечать чинному законодавству, яке забороняє будь-які форми дискримінації.

http://izvestia.ru/news/535117

(УНІАН)