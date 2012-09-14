Янукович: після виборів Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС

Президент України Віктор Янукович упевнений, що після парламентських виборів Україна підпише Угоду про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України сказав, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі (YES).

В.Янукович відзначив, що Україна активно рухається до підписання Угоди про асоціацію і ЗВТ з Європейським Союзом. Він нагадав, що в липні поточного року парафовано Угоду про ЗВТ. «Зараз у наших партнерів з'явилися певні додаткові питання до України, але я переконаний – після нинішніх парламентських виборів усі побоювання зникнуть і шлях до повноцінної асоціації України і ЄС буде пройдено до кінця», - сказав В.Янукович.

Водночас він відзначив, що крім поглиблення відносин з Європою Україну цікавить розвиток співпраці з провідними державами регіону. Окрім СНД він назвав Шанхайську організацію співробітництва та інші.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС парафували Угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про угоду продовжувалися з 2007 року. Євросоюз неодноразово відзначав, що підписання угоди залежить від того, наскільки Київ поважатиме базові європейські цінності, зокрема права людини і верховенство права.