Для підписання угоди про асоціацію Україна повинна поважати європейські цінності – Фюле

Брюссель. Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле підкреслює, що Угода про асоціацію з Україною може бути підписана лише за умови поваги до європейських цінностей.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі в прес-офісі комісара, про це він заявив увечері 13 вересня на Форумі «Ялтинська європейська стратегія» у Ялті.

«Я хочу бути чітким: ми хочемо підписати і реалізувати Угоду про асоціацію, але ми можемо зробити це тільки якщо матимемо підтвердження, що наші європейські цінності підтримуються і поважаються», - сказав Ш.Фюле.

Комісар підкреслив, що Угода про асоціацію може бути планом реформ для України і якнайкращою перспективою для українських громадян бути впевненими в майбутньому, яке базуватиметься на європейських цінностях і стандартах у багатьох сферах.

Комісар відзначив, що Угода також передбачає створення глибокої і всебічної зони вільної торгівлі між Європейським Союзом і Україною, яка відкриває для українського бізнесу ринок із 500 мільйонів споживачів.

Разом з тим комісар наголосив, що Угода про асоціацію торкається також питання загальних цінностей. «Чому? Тому що йдеться про свободу, яка дає можливість вам концентруватися на ваших ідеях, а не на тому, як захистити їх або приховати, весь час озираючись назад. Свободу, яка відкриває повний потенціал жінок і чоловіків. Це саме вони одержують переваги завдяки захисній парасольці високих демократичних стандартів і реальних гарантій їхніх прав та можливостей, які надає Угода», - сказав Ш.Фюле.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, Президент України Віктор Янукович, виступаючи на 9-й Ялтинській щорічній зустрічі, висловив упевненість, що після парламентських виборів Україна підпише Угоду про асоціацію і створення Зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС парафували Угоду про асоціацію 30 березня цього року. Переговори про угоду продовжувалися з 2007 року. Євросоюз неодноразово відзначав, що підписання угоди залежить від того, наскільки Київ поважатиме базові європейські цінності, зокрема права людини і верховенство права.