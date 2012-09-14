Більдт, Фюле і Брок провели переговори з Януковичем

Брюссель. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан Фюле і президент Комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок провели переговори з Президентом України Віктором Януковичем у Ялті.

Про це К.Більдт написав у своєму Twitter.

“Продовжувалися переговори з Президентом України В.Януковичем разом із комісаром ЄС Ш.Фюле і членом Європарламенту Е.Броком. Спільна заява від нас трьох буде найближчим часом”, - написав К.Більдт.

Як відомо, в Ялті проходить 9-й форум Ялтинської європейської стратегії (YES), який зібрав високопосадовців з України і Європейського Союзу.