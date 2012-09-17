Анонс на 17 вересня

* У рамках проведення 8-го Міжнародного авіасалону "Авіасвіт-XXI" відбудеться "круглий стіл" на тему "Розвиток оборонно-промислового комплексу України". Учасники: перший заступник міністра оборони України О.Олійник, генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" С.Громов, заступник голови комітету Верховної Ради України з національної безпеки та оборони України В.Богуслаєв.

* Відбудеться прес-конференція на тему "Врожайність цукрового буряку і прогнозована ціна на цукор у поточному маркетинговому році". Учасники: заступник директора департаменту продовольства Міністерства аграрної політики і продовольства України О.Печинога, аналітик ринку цукру Української аграрної конфедерації Д.Рубченко, запрошений генеральний директор НАЦУ "Укрцукор" М.Ярчук.

* 13-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Чи будуть обдурені інвестори столиці голосувати за владу, яка ігнорує їхні проблеми?». Чому в Україні досі не вирішено питання з інвесторами, які постраждали за останні роки від будівельних махінаторів? Хто відповідальний за те, що сотні тисяч сімей по всій Україні вклали гроші в житло, будівництво якого ніколи не почнеться? Чи будуть обдурені внаслідок будівельних афер кияни голосувати за владу, яка їх не чує? Ініціативна група під час прес-конференції повідомить про дії, на які готові постраждалі інвестори, щоб домогтися справедливості, одержати квартири або повернути вкрадені у них кошти. Учасники: Єфросинія Дибська, Любов Касарда, Анатолій Касарда, Сергій Москаленко, Олексій Соловйов, Юрій Чершнев; Ганна Липовенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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