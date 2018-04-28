БАЛАНС ТИЖНЯ: Бюджет від Азарова, автомобільна війна з Росією та виклик «Газпрому»

Цим матеріалом УНІАН започатковує публікацію щотижневих економічних оглядів.

Затвердження урядом основного фінансового документа країни на 2013 рік, введення мит на російські автомобілі та заява міністра Юрія Бойка про плани закупити у всемогутнього «Газпрому» рекордно низький обсяг блакитного палива - такою була друга декада вересня.

Безперечно, "родзинкою" цього тижня стала історія з "покращенням" прогнозу ВВП на наступний рік - за півтори години – приблизно на 1%. Спочатку, у середу, відкриваючи урядове засідання, український прем'єр Микола Азаров заявив про те, що у порівнянні з 2012 р. в наступному році український ВВП виросте на 3,4%. Після цього в стенограмі тямуща і, очевидно, втаємничена у всі нюанси урядової політики стенографістка поставила між цими двома цифрами тире. Проте, у всю цю ситуацію втрутилося "українське економічне диво", і ось уже, за якусь годину, Кабінет міністрів затвердив проект держбюджету на наступний рік з прогнозом зростання ВВП у 2013 р. році на 4,5%.

Що тут скажеш - залишається лише порадіти за країну, економіка якої зростає такими швидкими темпами. Очевидно, все це було б непогано, аби тільки деякі експерти одразу не заявили, що ріст навіть у 3,4% - це занадто оптимістично. Зокрема, за оцінкою одних аналітиків, ВВП у 2013 р. ледь перевалить за 3%, а інші навіть цей прогноз вважають занадто оптимістичним.

Основною ж подією минулих семи днів, з якою, безперечно, була пов'язана й історія перша – прийняття Кабміном проекту держбюджету на наступний рік з доходами 394,6 млрд грн (що на 6,4% більше цьогорічного плану) і видатками 434,6 млрд грн (на 6,3% більше плану поточного року). Також запроектовано, що дефіцит держбюджету наступного року складе 27,8 млрд грн, що відповідає 1,65% ВВП (без врахування дефіциту НАК «Нафтогаз України»). А, загалом, за словами міністра фінансів Юрія Колобова, у 2013-му все буде майже ідеально – і податкових пільг для бізнесу (чийого?) на 71 млрд грн планують передбачити, і 8 млрд грн закладуть вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР (як же без цього?). Змальована урядовцями картина стабільності та добробуту в наступному році виглядала настільки ідеальною, що деякі представники опозиційного табору навіть заявили, що це ніякий не проект бюджету, а передвиборча програма Партії влади. Що, зрештою, в умовах фінальної стадії виборчих перегонів цілком ймовірно. А от чому урядовці, зокрема, міністр фінансів, розказавши про майбутні успіхи, так і не назвали ні запланованої ціни на газ у наступному році, ні очікуваного курсу долара, відбувшись жартами на кшталт «проект

бюджету складає два томи» - питання залишається відкритим.

На цьому фоні практично непоміченою залишилася заява очільника Податкової про те, що пільг - занадто багато, і варто було б провести їх інвентаризацію. Загубилась і новина про подорожчання цукру наприкінці року. Утім, вибори вже будуть позаду, і на такі дрібниці влада не звертатиме увагу.

Традиційно дружні російсько-українські відносини цього тижня отримали новий розвиток – після розминки з «сирною» війною сторони підключили більш важку артилерію, що і вилилось у ще одну, тепер вже «автомобільну» російсько-українську війну. Український уряд прийняв постанову, якою ввів утилізаційний збір на автівки російського виробництва. Дане рішення виявилося відповіддю на попередні «дружні» кроки російської сторони, яка з початку вересня вела подібні збори на всі без винятку імпортні автомобілі, у тому числі й українські. На думку експертів, дані дії української сторони можуть мати більше психологічний ефект, оскільки імпорт російських автомобілів до нашої держави є суттєво більшим, ніж експорт машин з України до Росії. Не варто забувати, що з Росії завозяться не лише автентичні російські марки, але й автомобілі західних брендів російського складання, що додатково заплутує ситуацію у цьому автомобільному конфлікті.

Одначе бойові дії двох братніх держав точилися на цьому тижні не лише на автомобільному фронті. Українська сторона не втратила можливості «полоскотати» нерви своєму стратегічному партнеру, і устами міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка заявила про рекордне зменшення обсягів закупівель блакитного палива у Росії. Так, у 2013 р. Україна планує придбати всього 24,5 млрд кубометрів російського газу. Ця заява була зроблена в абсолютно незручний для «Газпрома» час – триває антидемпінгове розслідування в ЄС, Путін руками свого уряду змушений публічно «вписуватись» за своє улюблене дітище – іншими словами, «блакитному» гіганту було зовсім не до України на цьому тижні. Мабуть, саме через це ми так і не побачили вже такого знайомого українським глядачам оскалу посмішки речника «Газпрому» Сергія Купріянова і його чергової заяви щодо недружніх дій української сторони.

Якому відомству, без сумніву, можна позаздрити щодо системності у роботі на минулому тижні, так це Фонду держмайна. Сказали, що будуть продавати облгази – і продають. Кожного дня по пакету акцій! Учасників у конкурсах, правда, переважно завжди лиш двоє, така собі компанія "Газтек", що вперто всіма асоціюється з "королем" газового ринку Дмитром Фірташем, та маловідома інвестиційна компанія, яка здебільшого програє першій. Хоча цього тижня традиція була таки порушена, і щасливим власником одного з блокуючих пакетів облгазів – «Кременчукгаза» стала така собі корпорація "Содружество", одним з засновників якої є херсонський бізнесмен Віктор Попов. Та, зрештою, даний випадок скоріше треба сприймати як виняток, а не як стійку тенденцію, оскільки вже традиційно всі інші виставлені останнім часом пакети акцій газоросподільчих компаній були куплені саме структурами пана Фірташа. Так, за останній час "Газтеком" на приватизаційних конкурсах придбано державні пакети акцій "Севастополь-", "Дніпропетровськ-", "Івано-Франківськ-", "Миколаїв-", "Запоріж-", "Луганськ-", "Суми-", "Тисменницягаз". Що не може не вселяти оптимізму – все ж є в Україні люди, які, незаважаючи на невизначеність із курсом долара та цінами на російське блакитне паливо, готові інвестувати у майбутнє.

І ще про майбутнє. На 9-й Ялтинській щорічній зустрічі YES міністр економічного розвитку України Петро Порошенко заявив, що Україна має унікальну можливість увійти до числа лідерів світової економіки в найближчі 10 років. Ця можливість пов'язана з розвитком українського агросектору. «Якщо раніше світом правили країни, які мають нафту і газ, то в найближчому десятилітті лідерство перейде до «країн зерна і води» - тобто до країн з великими продовольчими ресурсами і розвиненим агросектором. І тут Україна знаходиться в унікальному становищі», - заявив П.Порошенко. Чи скористається Україна своїм «унікальним становищем», залежить наразі тільки від самої України…

Віталій Неборак (УНІАН)