Азаров у Ялті: газ, відносини з Росією, сільське господарство...

Азаров вважає, що Росія проводить відносно України подвійну політику

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що Росія проводить відносно України подвійну політику: з одного боку говорить про розвиток співпраці і пропонує цікаві проекти, з другого – тисне на країну високими цінами на природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Азаров заявив сьогодні в Ялті на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«2,5 роки нас продовжують душити високими цінами на газ. Ті 5 млрд дол., які ми щороку переплачуємо, у мене викликають лють. Скільки б я міг зробити країні корисного (за ці гроші)», – сказав глава Кабінету міністрів.

За його словами, така ж сума була витрачена Україною на підготовку до проведення Євро-2012.

В ході обговорення теми учасник форуму, колишній Президент України Леонід Кучма запитав у М.Азарова: «Може перестати ходити до Росії з протягнутою рукою?».

«А де ви бачили Президента Януковича і прем'єра Азарова з протягнутою рукою?» - відповів М.Азаров.

Л.Кучма також висловив думку, що ситуація з високими цінами на російський газ змусила українських бізнесменів – власників підприємств «не їсти газ», а думати про високі технології і розвивати промисловість.

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У 2013 році Україна вдвічі скоротить споживання газу

У 2013 році Україна в два рази скоротить споживання газу, заявив М.Азаров.

«Ми зайняли позицію економії енергоресурсів, економії газу. І ми наступного року скорочуємо вдвічі споживання газу. Вдумайтеся, за 2 роки зменшити споживання газу в два рази. Це вам не стереотип про Україну, яка нібито не здатна сама вирішувати і щось робити», - сказав М.Азаров.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з високою ціною на паливо Україна заявила про намір знизити закупівлі російського газу в 2012 році з передбачених контрактом 52 мільярди кубометрів газу до 27 мільярдів кубометрів.

Разом з тим в РФ стверджують, що час для переговорів за обсягами закупівель палива на цей рік вже упущено: річний контрактний обсяг може бути змінений не пізніше, ніж за півроку до початку постачань.

Довідка УНІАН. Контракт "Газпрома" і "Нафтогаза" містить умову "бери або плати", який поширюється на 80% обсягу закупівлі газу, передбаченого за контрактом. Виходячи з річного контрактного обсягу на 2012 рік у 52 млрд кубометрів, Україна повинна сплатити не меншого 41,6 млрд кубометрів газу.

Україна в січні-липні скоротила імпорт російського газу на 39%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 18,738 млрд кубометрів, причому ці дані включають обсяги, поставлені не тільки "Нафтогазу", а й хімічній групі Ostchem Holding.

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Україна протягом 15 років повністю забезпечить себе газом власного видобутку

Україна протягом 15 років повністю забезпечить себе газом власної видобутку, вважає М.Азаров.

«Ми поставили перед собою завдання: протягом 15 років Україна повністю забезпечить себе власними запасами газу. І в нас вони є», - сказав М.Азаров.

Він висловив думку, що протягом 15 років в Україні є всі можливості забезпечити себе власним газом і нафтою.

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В Україні йде друга хвиля економічної кризи

В Україні йде друга хвиля економічної кризи, заявив М.Азаров.

«Зараз по Україні дуже серйозно проходиться друга хвиля кризи, а я б сказав не друга хвиля, а криза, що продовжується, яка, напевно, якщо вірити певним прогнозам, різним економічним теоріям, охопила наш світ і буде ще років 10 принаймні терзати» - сказав М.Азаров.

Він відзначив, що для боротьби з кризою необхідні нестандартні підходи і рішення.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в інтерв'ю центральним телеканалам країни И.Азаров заявив, що економіка України за два останні роки після серйозного падіння в 2009 році зросла на 12,5% і майже повернулася на докризовий рівень.

28 серпня прем'єр висловив думку, що економічна криза 2008-2009 років в Україні не повториться.

«2008-2009 рік у нас не повториться. А умови для повторення тих подій у нас є, оскільки важкою залишається ситуація зі світовою економікою і падає попит на нашу продукцію», - сказав М.Азаров.

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Україна за п'ять років збільшить збір зернових до 100 млн тонн

За 5 років Україна збільшить збір зернових до 100 млн тонн, прогнозує М.Азаров.

«Ті зусилля, які наш уряд докладає, упродовж найближчих 5 років виведуть Україну на 100 млн тонн зерна. І ми станемо найбільшим гравцем на світовому ринку зерна», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Мінагропрод очікує, що урожай зерна цього року становитиме 45,3 млн тонн проти 56,7 млн тонн у 2011 році.