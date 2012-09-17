Саміт відбудеться у разі реалізації Україною зобов'язань перед ЄC – Фюле

Комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле заявляє, що саміт Україна-ЄС відбудеться у разі реалізації Україною своїх зобов'язань перед Євросоюзом.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті «Коммерсант».

Ш.Фюле не сумнівається, що новий посол ЄС в Україні Ян Томбінський прикладе зусилля для проведення саміту. «Ми також є прихильниками того, щоб саміт відбувся - ні у кого немає сумнівів, що саміти відіграють важливу роль у підтримці імпульсу двосторонніх відносин», – сказав він.

Відповідаючи на питання, чи відбудеться саміт цього року, єврокомісар сказав, що рішення про це належить прийняти на рівні лідерів (України і ЄС – «Коммерсант»).

«Думаю, обидві сторони розуміють, що саміт – важлива подія, яку варто проводити щороку. Але при цьому необхідно, щоб саміт був підготовлений, щоб він продемонстрував позитивні зміни. Мені здається, ми чітко показали, які зміни хочемо побачити в Україні для подальшого зближення, і сьогодні (в ході 9-ої Ялтинської щорічної зустрічі (YES) – УНІАН) ми знову говорили про це з Президентом (України Віктором Януковичем – УНІАН). Йшлося про важливість виборів, про проблему вибіркового правосуддя і необхідність виправити його наслідки і, нарешті, про реформи. Ми чітко сказали, який прогрес у впровадженні реформ ми бачимо. Його можна коротко описати як «два кроки уперед, один - назад», – заявив Ш.Фюле.

«…Я тільки-но перерахував три сфери, які нас цікавлять. І якщо ви запитаєте мене, чи наблизить нас до саміту реалізація Україною своїх зобов'язань у цих сферах, моєю відповіддю буде «так», – додав комісар.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прогнозує проведення саміту Україна - Європейський Союз до кінця цього року.

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