Курс НБУ на 17.09.2012

Офіційний курс НБУ на 17.09.2012 100 USD – 799.3000 (на 14 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1046.6834 (на 14 вересня – 1031.8963) 10 RUR – 2.5936 (на 14 вересня – 2.5456)

Офіційний курс НБУ на 17.09.2012 100 USD – 799.3000 (на 14 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1046.6834 (на 14 вересня – 1031.8963) 10 RUR – 2.5936 (на 14 вересня – 2.5456) Облікові курси банківських металів на 17.09.2012 за 10 тройських унцій (грн) 959 XAU 10 Золото – 141675.93 (на 14 вересня – 138318.87) 961 XAG 10 Срібло – 2774.37 (на 14 вересня – 2637.69) 962 XPT 10 Платина – 135401.42 (на 14 вересня – 131644.71) 964 XPD 10 Паладій – 55311.56 (на 14 вересня – 54192.54)

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