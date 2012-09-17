Кабмін планує збільшити фінансування паралімпійського спорту

Кабінет Міністрів України має намір збільшити фінансування на підготовку спортсменів-паралімпійців у 2013 році до 38 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з призерами ХІV Паралімпійських ігор.

«Безумовно, ми передбачимо 38 мільйонів. Можна вважати, домовилися», - сказав М.Азаров у відповідь на відповідне прохання про збільшення фінансування, яке висловив голова парламентського комітету у справах інвалідів, президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич. Зокрема, В.Сушкевич зазначив, що проектом державного бюджету на 2013 рік передбачено 37 млн грн на підготовку українських спортсменів-інвалідів.

Крім того, М.Азаров зазначив, що Кабмін нагородить українську легкоатлетку-паралімпійку Марію Помазан грошовою премією як за золоту медаль, незважаючи на те, що її на Паралімпіаді позбавили золотої медалі, а нагородили срібною.

Крім того, М.Азаров погодився з проханням В.Сушкевича виділити гроші на лікування за кордоном паралімпійця Дмитра Крижановського, який зайняв 4-е місце з плавання на Паралімпіаді в Лондоні.

«Така небувала перемога (українських паралімпійців – УНІАН), і я дуже гордий, перш за все, за вас, за нашу країну, і з цим великим успіхом я вас вітаю. Ви своєю мужністю довели, що ви люди необмежених можливостей», - сказав М.Азаров.