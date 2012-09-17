Анонс на 18 вересня

* Президент України Віктор Янукович з робочим візитом побуває в Одесі та Одеській області. У програмі перебування: участь у церемонії відкриття нового дитячого садка і вручення ключів від автомобілів інвалідам - ​​учасникам ВВВ. В.Янукович також має намір відвідати село Троїцьке Біляївського району Одеської області, в якому нещодавно прокладено нову дорогу в рамках обласної програми "Народний бюджет".

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться міжнародна конференція «Поліпшення умов ведення бізнесу - головний фактор створення конкурентоспроможної економіки». Організатор - ВГО «Реформаторський клуб». Будуть озвучені заходи щодо вирішення проблем дерегуляції економіки, зниження рівня впливу держави на бізнес. Учасники: віце-прем'єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, перший заступник голови Адміністрації Президента України Ірина Акімова, голова Держкомітету з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва Михайло Бродський, заступник голови Адміністрації Президента України Андрій Портнов, голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко та інші.

* Прес-конференція на тему: «Доведений до відчаю фермер з допомогою травматичного пістолета блокував екозлочинців», присвячена протистоянню фермера Миколи Вінника з перевізниками, які звалювали відходи птахофабрик і тушки мертвих курей на поля в околицях с. Гореничі (Київська обл.). Учасники: фермер Микола Вінник, голова Всеукраїнської консультативної ради Сергій Орєхов, заступник голови партії «Зелена планета» Валерій Цибух, заступник голови інституту екогігієни і токсикології ім. Медведя Сергій Бережнов, активісти природозахисних організацій. Учасники обговорять наслідки потрапляння біологічно небезпечних відходів у відкриту середу, в тому числі в річку Ірпінь та інші водойми в межах Києва. Також експерти проведуть аналіз недосконалого законодавства, яке дозволяє здійснювати екологічні злочини і уникати при цьому відповідальності.

* Відбудеться відеоміст Москва-Астана-Кишинів-Єреван-Київ на тему: "СНД: екологічний порядок денний". Учасники в Києві: виконавчий директор ВЕГО «МАМА-86» Зоряна Міщук; Олександр Семенець, заступник директора департаменту екологічної безпеки Мінекології та природних ресурсів України. У Москві: керівник токсичної програми Грінпіс Росії Олексій Кисельов; вчений секретар Науково-Методичної Ради з екології Тетяна Пузанова. В Астані: голова Екологічного союзу асоціацій та підприємств Казахстану "Табігат" Мелс Елеусізов; начальник управління методологічного забезпечення Департаменту державного регулювання охорони навколишнього середовища Міністерство охорони навколишнього середовища РК Гульшіра Атемова. У Кишиневі: міністр навколишнього середовища Молдови Георгій Шалару; голова Спілки переробників відходів Молдови Олександр Жолондковскій. У Єревані: голова ГО "Асоціація в ім'я стабільного людського розвитку" Каріне Данієлян; зав. відділом геохімії навколишнього середовища Центру еколого-ноосферних досліджень НАН Вірменії Ліліт Саакян.

* Прес-конференція на тему: "Розвиток зернового ринку шляхом формування ефективної аграрної політики". Учасники: президент Української зернової асоціації Володимир Клименко; керівник служби бізнес-проектів ІА "АПК-Інформ" Родіон Рибчинський.

* Круглий стіл на тему: "Іпотека від Януковича: перші результати, ризики та альтернатива від забудовників". Організатори: портал 3Doma.ua і пошуковик нерухомості ЛУН.ua. Запрошені: Дмитро Ісаєнко, заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ; Владислав Лук'янов, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань бюджету; Ігор Лисов, заступник голови комітету ВРУ з питань будівництва; Лев Парцхаладзе, президент Конфедерації будівельників України; Леонід Рисухін , голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву; Валентин Рибачук, голова правління Державної іпотечної

* За участю Прем'єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться нарада з питань розвитку підприємств електрометалургії.

* Круглий стіл на тему: "Практичний досвід перевірок Державною службою з питань захисту персональних даних". Організатори: Громадська рада при ГСЗПД і Асоціація учасників колекторського бізнесу України. Будуть представлені результати перевірки колекторських компаній на предмет виконання норм нового закону про захист персональних даних. Учасники: голова ГСЗПД, керівництво АКБУ, Громадської ради при ГСЗПД, Української асоціації директ-маркетингу (УАДМ).

* На порталі AgroNews відбудеться веб-конференція за участю начальника відділу розвитку садівництва, виноградарства та виноробства Міністерства аграрної політики та продовольства України Віктора Костенка.

* 18-21 вересня в Києві відбудеться XVIII Міжнародна спеціалізована виставка «Поліграфія-2012», яка представить досягнення вітчизняної та світової поліграфічної промисловості. Організатор - «Експоцентр України» за підтримки Держкомтелерадіо України, Мінекономрозвитку та Української асоціації виробників поліграфічної продукції. В рамках виставки будуть діяти спеціалізовані експозиції «Папір-2012», «ПакУкраїна-2012» та «Етикетка-2012».

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