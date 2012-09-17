Посольство США спрощує візові співбесіди для українців

З 20 вересня Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, як і в багатьох країнах світу, переходить на нову систему призначення візових співбесід та доставки документів.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США в Україні, нова система простіша та більш зручна у користуванні, а сплата одного консульського збору охоплює вартість всіх послуг.

У повідомленні відзначається, що починаючи з 20 вересня, всі послуги, включно з призначенням співбесіди, а також доставка паспортів та інших документів, надаватимуться особам, які звертаються по візи (аплікатам), без необхідності додаткової сплати за них.

При цьому в посольстві звернули увагу, що буде змінено номери телефонів кол-центру, кур’єрської служби та банку. Сума консульського збору залишається незмінною.

Таким чином, із 20 вересня аплікати зможуть потрапити на веб-сайт нової системи призначення співбесід - www.ustraveldocs.com - через веб-сайт посольства. Апліканти також зможуть зв’язатися з кол-центром, щоб отримати необхідну інформацію та розпочати процес звернення по візу США. Лише веб-сайт та кол-центр є офіційними засобами надання Посольством США загальної інформації стосовно віз, і лише користуючись ними, можна призначити особисту візову співбесіду, наголошується у повідомленні.

Також повідомляється, що починаючи з 20 вересня, кол-центр працюватиме з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 21.00 (місцевий час) за телефоном в Україні: 044-383-8066 та телефоном у США (703) 988-7107.

У посольстві наголошують, що їхній веб-сайт – ukraine.usembassy.gov, - найкраще джерело інформації стосовно усіх змін.