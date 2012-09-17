Єврокомісія пропонує відновити торгові преференції для М'янми

Брюссель. Європейська Комісія затвердила пропозиції про відновлення торгових преференцій для М’янми у рамках так званої програми “Все, окрім зброї”.

Відповідне рішення було схвалене Комісією сьогодні, 17 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії.

Програма торгових преференцій, зокрема, передбачає можливість для М’янми поставляти до ЄС всі товари, окрім зброї і амуніції, без мит і без квот.

Як зазначили у прес-службі, рішення про відновлення преференційного торгового режиму, припиненого в 1997 році, було схвалено після того, як Міжнародна організація праці дійшла висновку про досягнення прогресу країною у боротьбі з примусовою працею.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані Раді ЄС і Європарламенту для схвалення.

У 2011 році експорт товарів з М’янми до ЄС становив 169 млн євро, або 3% від усього експорту з М’янми.

*** Все окрім зброї (EBA) – спеціальна програма для 50 найменш розвинених країн, що передбачає нульове мито на 9800 продуктів/типів продуктів у рамках ЄМТ (єдиного митного тарифу), за винятком зброї і боєприпасів.