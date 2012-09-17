Курс НБУ на 18.09.12

Офіційний курс НБУ на 18.09.12 100 USD США – 799.3000 (на 17 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1045.9640 (на 17 вересня – 1046.6834) 10 RUR – 2.6132 (на 17 вересня – 2.5936)

Офіційний курс НБУ на 18.09.12 Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 18 вересня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 799.3000 (на 17 вересня – 799.3000) 100 EUR – 1045.9640 (на 17 вересня – 1046.6834) 10 RUR – 2.6132 (на 17 вересня – 2.5936)

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