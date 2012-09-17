ТОП-10 (17 вересня)

Партнери Національного проекту “LNG термінал” обговорили план дій

Литвин повернув уряду проект бюджету-2013 на доопрацювання

«Газтек» купив 15,864% «Житомиргазу» за 16 млн грн

Набув чинності закон про заборону реклами тютюнових виробів

Приватизація підприємств "Укроборонпрому" не почнеться раніше 2015 року

В Україні спад промвиробництва в серпні становив 4,7%

Експорт електроенергії за вісім місяців збільшився на 69,4%

«Київенерго» зменшило борг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн

Квоти на експорт лому чорних металів хочуть продавати на аукціонах

Росія не бачить підстави для зниження ціни на газ європейським споживачам

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Партнери Національного проекту “LNG термінал” обговорили план дій

Партнери Національного проекту “LNG термінал” обговорили план дій на наступні місяці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, 15 вересня на 9-му форумі «Ялтинської європейської стратегії» (YES) відбулась перша координаційна зустріч партнерів Національного проекту «LNG термінал».

У зустрічі взяли участь керівники 7 провідних світових компаній, серед яких лідери ринку у сфері управління LNG терміналами, постачальники скрапленого природного газу, інвестиційні фонди та юридичні компанії (Excelerate Energy, Enagas, Gas Natural Europe, Оpiser, Lazard freres, Baker Botts, Conlan & Associates).

Зустріч проводилась за участі міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Бойка та голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислава Каськіва.

«Агентство на сьогодні вирішило більшість технічних питань та питань, що знаходяться у компетенції уряду України для реалізації Національного проекту “LNG термінал”. Тепер ми зібрались, щоб перевести проект на практичну стадію його реалізації», – повідомив Ю.Бойко.

«Під час зустрічі обговорювались питання розподілу ролей між потенційними учасниками консорціуму та спільний план дій на наступні місяці. Завтра, 16 вересня, партнери та команда Національного проекту «LNG термінал» разом відвідають місце будівництва терміналу в районі морського порту «Южний» в Одеській області», – зазначив В.Каськів.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

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Литвин повернув уряду проект бюджету-2013 на доопрацювання

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин у суботу, 15 вересня, повернув уряду на доопрацювання проект державного бюджету на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

В.Литвин зазначив, що 14 вересня проект держбюджету надійшов до парламенту, і після аналізу в бюджетному комітеті документ повернули Кабінету міністрів України на доопрацювання.

В.Литвин підкреслив, що уряд має врахувати вимоги бюджетної резолюції. За його словами, також у бюджеті необхідно врахувати пропозиції Президента України, які він виклав у щорічному посланні до Верховної Ради.

Голова парламенту зазначив, що проект бюджету не повинен містити пропозицію щодо призупинення низки законів, а також не має передбачати законопроекти, які ще необхідно прийняти.

В.Литвин підкреслив, що у суботу за своїм підписом повернув уряду проект держбюджету на 2013 рік.

Водночас голова ВР наголосив, що у проекті є «ряд прекрасних пропозицій в соціальній сфері». За його словами, соціальні ініціативи виписані в проекті «непогано, але є ще резерв, щоб зробити краще».

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 12 вересня затвердив проект закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%. Проект бюджету на 2013 рік розраховано, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показник номінального ВВП – 1,688 трлн грн, інфляція – 5,9%.

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«Газтек» купив 15,864% «Житомиргазу» за 16 млн грн

Найбільший приватний власник низки українських облгазів - компанія "Газтек" перемогла у приватизаційному конкурсі з продажу 15,864% держпакета акцій ПАТ «Житомиргаз», заплативши за пакет 16 млн грн (стартова ціна становила 9,7 млн грн - УНІАН). Трансляція конкурсу, який проводився за принципом аукціону, велася на сайті Фонду держмайна.

Таким чином, у результаті цієї покупки "Газтек" сконцентрував у своїй власності близько 50,93% акцій «Житомиргазу» (до приватизаційного конкурсу "Газтеку" належало 35,069% акцій облгазу).

Усього в даному конкурсі брали участь дві компанії, другим учасником була ТОВ "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест", яка готова була придбати держпакет «Житомиргазу» за 15,9 млн грн.

Нагадаємо, покупець держпакета акцій «Житомиргазу» буде зобов'язаний упродовж трьох років з моменту придбання інвестувати в розвиток підприємства 3,4 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Житомиргаз» займається транспортуванням газу розподільними трубопроводами, а також продає газ населенню і бюджетним організаціям у Житомирській області.

15,8642% акцій ПАТ «Житомиргаз» було передано для приватизації ФДМУ, 35,0738% належало ЗАТ «Газтек» (м. Київ), 24,3% - у власності ПАТ «Хмельницькгаз».

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Набув чинності закон про заборону реклами тютюнових виробів

16 вересня набув чинності закон, який забороняє рекламу тютюну на телебаченні, радіо і у друкованих ЗМІ, спонсорство і стимулювання продажу тютюнових виробів.Як повідомляв УНІАН, Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства і стимулювання продажу тютюнових виробів” було прийнято Верховною Радою 22 вересня 2011 року.

Згідно з документом, реклама тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються тютюнові вироби, забороняється: на радіо і телебаченні, зокрема за допомогою кабельного, супутникового ІР-телебачення, онлайн-телебачення, мобільного телебачення, цифрового ефірного телебачення та інших засобів передачі сигналу.

Також діє заборона на рекламу тютюну засобами зовнішньої реклами; у місцях проведення масових заходів політичного, освітнього, релігійного, спортивного характеру і розважальних заходів, призначених для неповнолітніх осіб; у мережі Інтернет, окрім веб-сайтів, призначених для повнолітніх осіб, обов'язковою умовою доступу до яких є попередня ідентифікація віку користувачів.

Закон визначає, що реклама будь-яких товарів або послуг не має містити зображення тютюнових виробів або процесу паління тютюнових виробів.

Крім того, заборона спонсорства тютюну поширюється на такі заходи: надання виробниками тютюнових виробів або пов'язаними з ними організаціями фінансової або іншої підтримки заходам, діяльності, окремим особам або групам, зокрема політичним партіям або діячам, спортсменам або спортивним командам, артистам або артистичним групам, навчальним закладам усіх форм власності.

Закон встановлює адміністративну відповідальність громадян і посадових осіб за порушення вимог законодавства щодо заборони реклами і спонсорства тютюнових виробів.

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Приватизація підприємств "Укроборонпрому" не почнеться раніше 2015 року

Приватизація підприємств оборонно-промислового комплексу, що входять до складу Державного концерну "Укроборонпром", не почнеться раніше, ніж у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході сьогоднішньої прес-конференції повідомила заступник генерального директора ДК "Укроборонпром" Тетяна Хрипко.

За її словами, зараз «Укроборонпром» проводить всебічний аналіз діяльності підприємств, які включені до складу концерну. «За результатами цього аналізу, вже до кінця року стосовно багатьох збиткових підприємств буде ухвалено рішення про ліквідацію або об'єднання з іншими підприємствами. Процес цей складний, оскільки багато підприємств «Укроборонпрому» мають статус стратегічних або ж не підлягають приватизації. У результаті, будь-які рішення щодо них потребують внесення змін до законів України або постанов Кабінету міністрів», - зазначила Т.Хрипко і додала: "Наступним кроком буде корпоратизація життєздатних підприємств з обов'язковою умовою зберегти їх у держвласності. Відбутися це може не раніше 2014-2015 року. Тільки після цього ми, можливо, підійдемо до питання приватизації окремих підприємств ОПК".

Т.Хрипко також нагадала, що на даний час розробляється держпрограма розвитку ОПК України до 2017 року. Вона припустила, що дана програма буде затверджена до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектора економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації і утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці.

Кабінет міністрів України своєю постановою № 814 від 3 вересня п. р. передав Міністерству оборони України повноваження з управлінню коштами, передбаченими у держбюджеті для формування статутного капіталу державного концерну «Укроборонпром».

Згідно з документом, бюджетні призначення, передбачені у 2012 році Міністерству економічного розвитку і торгівлі в загальному фонді державного бюджету за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" у сумі 20 млн грн, передаються Міністерству оборони.

Крім того, постановою передбачено скорочення на 80 млн грн витрат за програмою "Розвиток озброєння і військової техніки Збройних Сил України" і одночасне збільшення на цю ж суму витрат за програмою «Формування статутного фонду Державного концерну «Укроборонпром».

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В Україні спад промвиробництва в серпні становив 4,7%

В Україні спад промислового виробництва в серпні 2012 року порівняно з серпнем 2011 року становив 4,7%.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

За даними Держстату, в січні-серпні 2012 року порівняно з аналогічним періодом 2011 року спад промвиробництва становив 0,4%, в серпні 2012 року проти липня – 1,8%.

За даними Держстату, найбільше зниження обсягів промвиробництва в серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 33,2% і машинобудуванні - на 13,7%, зокрема спад обсягів виробництва машин та устаткування становив 14,4%, електричного, електронного та оптичного устаткування - 20,5%, транспортних засобів та устаткування — 9,6%

Також спад виробництва зафіксовано в металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів - на 12,5%, легкій промисловості — на 2,1%, обробці деревини і виробів з неї — на 0,2%.

Основне збільшення виробництва в серпні 2012 року проти серпня 2011 року зафіксовано в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 10,3%, в т.ч. в хімічному виробництві - на 12,8%. Збільшення виробництва у видобувній промисловості становило 2,6%, зокрема у видобуванні паливно-енергетичних корисних копалини - 6,8%, при цьому у видобуванні корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, зафіксовано спад - на 2,4%.

У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води обсяги промвиробництва в серпні п.р. проти серпня 2011 року збільшилися на 5,1%, проти липня 2012 року — знизилися на 3,7%, а в січні-серпні 2012 року проти аналогічного періоду 2011 року - збільшення на 5%.

Довідка УНІАН. У 2011 році промислове виробництво України збільшилося на 7,3% порівняно із збільшенням на 11,2% у 2010 році.

В Україні збільшення промвиробництва в серпні 2011 року порівняно з серпнем 2010 року становило 9,6%, у січні-серпні 2011 року проти аналогічного періоду 2010 року — 9,5%.

Згідно з прийнятою наприкінці минулого року Держпрограмою економічного і соціального розвитку на 2012 рік, збільшення промвиробництва в поточному році за песимістичними оцінками становитиме близько 4,5%, а за оптимістичним прогнозом - 8,3%.

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Експорт електроенергії за вісім місяців збільшився на 69,4%

Україна у січні-серпні 2012 року збільшила експорт електроенергії до 6,165 млрд кВт/год, що на 69,4% перевищує показник аналогічного періоду 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства енергетики і вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, найбільша частина експорту припадає на Білорусь - 2,536 млрд кВт/год (41,1% від загального експорту), далі йдуть Угорщина - 2,226 млрд кВт/год (36,1% від загального експорту), Польща - 0,647 млрд кВт/год (10,5% від загального експорту) і Молдова - 0,558 млрд кВт/год (9,1% від загального експорту).

Міненерговугілля повідомляє, що у серпні 2012 року на експорт було передано 0,845 млрд кВт/год електроенергії, що на 49,2% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Експорт електроенергії на територію Російської Федерації не здійснювався.

Як повідомляв УНІАН, у серпні ДПЕК викупила 500 МВт перетину на Росію для експорту електроенергії у вересні.

Довідка УНІАН. З 2010 року Україна перейшла на нову модель організації експортних поставок електроенергії, згідно з якою учасники ринку купують на аукціонах у оператора магістральних мереж НЕК «Укренерго» доступ до трансграничних ЛЕП, якими здійснюється експорт.

НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію Об'єднаної енергосистеми країни. «Укренерго» є державним підприємством, підпорядковане Міністерству енергетики і вугільної промисловості.

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«Київенерго» зменшило борг перед «Нафтогазом» на 669 млн грн

Компанія «Київенерго» зменшила борг перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ для виробництва теплової енергії для потреб населення на 669,2 млн. грн — до 593 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, компанія перерахувала ці кошти 14 вересня 2012 року.

Як наголошується в повідомленні, ці кошти є частиною одержаної «Київенерго» компенсації різниці між діючими тарифами на теплову енергію для потреб населення в Києві і собівартістю її виробництва.

«Кошти надійшли на рахунок компанії від Київської міської державної адміністрації 14 вересня. КМДА у свою чергу одержала їх у вигляді субвенції з державного бюджету для погашення різниці в тарифах згідно з постановою Кабінету міністрів України №517 від 11.06.2012 р.», - сказано в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням цієї компенсації, заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» зменшилася до 1,629 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» за дорученням НАК «Нафтогаз України» 11 вересня о 13 годині 30 хвилин повністю обмежило подачу газу на ТЕЦ-6 «Київенерго».

Станом на 1 вересня 2012 року борг «Київенерго» перед «Нафтогазом» за «тепловий» газ, використовуваний на потреби населення, становив 1,242 млрд грн, а заборгованість бюджету за різницею в тарифах перед «Київенерго» – 2,303 млрд грн.

Зокрема, компанія зазначала, що зможе погасити частину, що залишилася, боргу тільки після отримання з бюджету передбаченої компенсації.

У липні-серпні 2012 року «Київенерго» перерахувало «Нафтогазу» 1,336 млрд грн за газ, спожитий на виробництво теплової енергії для потреб населення. Ці кошти були одержані компанією як компенсація різниці в тарифах.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» генерує і поставляє теплову і електричну енергію в Києві, входить до складу ДПЕК.

ДПЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДПЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерування і продажу електроенергії.

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Квоти на експорт лому чорних металів хочуть продавати на аукціонах

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує ввести аукціони з продажу квот на експорт лому чорних металів. Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту закону "Про внесення змін до Закону України "Про металобрухт", опублікованому на сайті Мінекономрозвитку.

Як зазначається у документі, з метою впровадження прозорої процедури розподілу між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності встановлених на певний календарний рік обсягів експорту металобрухту пропонується застосувати механізм продажу права експорту металобрухту з аукціону.

Передумовою для розробки даного законопроекту в міністерстві називають неадекватну кількість заявленого до експорту металобрухту.

«Через особливості ринку металобрухту, обмеження обсягу експорту конкретною цифрою на підставі діючої редакції статті 12 Закону України "Про металобрухт" було сприйнято учасниками ринку як надмірно жорсткий метод регулювання і створило штучну напругу на ринку, що спричинило неадекватний сплеск ажіотажу з експорту металобрухту. Так, обсяг заявленого до експорту металобрухту за зверненнями суб'єктів становив 5,5 млн тонн, що більше ніж у 6 разів перевищує граничний обсяг експорту металобрухту для 2012 року і наявні запаси металобрухту в країні», - наголошується у пояснювальній записці.

У Мінекономрозвитку нагадують, що Законом України "Про ставки вивізного (експортною) мита на лом легованих чорних металів, лом кольорових металів і напівфабрикатів з їх використанням" і Законом України "Про вивізне (експортне) мито на відходи і лом чорних металів" закріплені економічно обгрунтовані ставки вивізного (експортного) мита. У зв'язку з цим у міністерстві пропонують початкову ціну лотів на аукціонах з продажу квот на експорт металобрухту встановити на рівні ставок мит, які передбачалися за цими законами.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів постановою №388 від 3 травня затвердив граничні обсяги експорту лому чорних металів з України у 2012 році в обсязі 900 тис. тонн.

Довідка УНІАН. 17 грудня 2010 року Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України» (щодо операцій з металобрухтом). Згідно з документом, термін зниження Україною експортних мит на металобрухт з 24% до 21% перенесено з 2011 року на 2014 рік.

За умовами вступу України до СОТ, експортне мито на металобрухт у розмірі 30% з 2009 р. має щорічно знижуватися на 3%. З 1 січня 2010 року розмір мита знижено до 24%.

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Росія не бачить підстави для зниження ціни на газ європейським споживачам

Москва. Голова комітету Державної думи РФ із енергетики Іван Грачов заявив, що Росія не бачить підстави для зниження ціни на газ за довгостроковими контрактами, укладеними з європейськими споживачами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це І.Грачов сказав на прес-конференції в Москві у відповідь на антимонопольний розгляд Єврокомісії, що розпочався минулого тижня, яка підозрює концерн у зловживанні домінуючою позицією на ринку Центральної та Східної Європи.

«Анінайменшої потреби знижувати ціну за довгостроковими контрактами немає. У перспективі Європі буде потрібно більше газу – на 100 млрд куб., і з якого дива ціни повинні падати», - сказав І.Грачов, назвавши при цьому дії Єврокомісії проти «Газпрому» пропагандистськими й короткостроковими.

За словами І.Грачова, в найближчі 5-7 років ціни на вуглеводні продовжать зростання, виходячи з цього, від продажу вуглеводнів Росія зможе отримувати «хороші бюджети», що дозволить вирішувати внутрішні проблеми.

Не боїться Росія й так званої "сланцевої революції", вважаючи, що вона не матиме значного впливу на ціни на газ.

«На мій погляд, якогось сильного впливу на зниження цін це мати не може», - сказав депутат, додавши, що в Польщі вже спробували видобувати сланцевий газ, але промислового ефекту не досягнуто.

Крім цього, І.Грачов назвав абсолютно утопічною ідею відмовитися від прив'язки ціни газу на нафту й переходу на спотові поставки.

«Надія, що лібералізацією газового ринку й переходом на спотові контракти Європа доб'ється зниження цін – тимчасова й локальна. Насправді це різко дестабілізує ринки», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня 2012 р. Європейська комісія почала антимонопольне розслідування стосовно корпорації "Газпром", запідозривши його в зловживанні панівним становищем в Центральній та Східній Європі.

У відповідь на це «Газпром» погрожував відходом із європейського ринку на схід, що може вдарити по капіталізації газового гіганта. Крім того, Президент Росії Володимир Путін підписав указ, за яким змінювати договори й відчужувати майно «Газпром» може лише після згоди уряду.

Під натиском європейських споживачів, найбільшим із яких є німецька E.ON, «Газпром» змушений був знизити ціни на газ. Оскільки знижки клієнти з Європи отримали заднім числом, газовому гіганту довелося повертати переплати, загальна сума яких у 2012 році може становити 3,7 мільярда доларів.

Росія вже близько 10 років не може домовитися про поставки газу з найбільшим східним сусідом - Китаєм.

УНІАН