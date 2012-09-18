ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 вересня

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання «Дело» в публікації «У жовтні може виникнути газовий конфлікт між Росією та Україною» пише: Україна і Росія стрімко наближаються до нового газового конфлікту, який може вибухнути не взимку, як зазвичай, а вже на початку опалювального сезону. Українські фахівці впевнені, що Росія хоче змусити Україну відмовитися від євроінтеграції на користь повноправного членства в Митному союзі і при цьому натиснути на європейських партнерів у питаннях будівництва "Південного потоку"...

http://delo.ua/ukraine/v-oktjabre-mozhet-vozniknut-gazovyj-konflikt-mezhdu-rossiej-i-ukra-185327/

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Також «Дело» в публікації «Топ-20 країн - імпортерів української соняшникової олії» пише: У 2011/2012 МР українські компанії експортували 3,24 млн. тонн соняшникової олії. Найбільше олії було поставлено на індійський ринок...

http://delo.ua/business/top-20-stran-importerov-ukrainskogo-podsolnechnogo-masla-185292/

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Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Банкіри прориваються на базу», в якому пише: Влада готова надати кредитним установам доступ до більшості державних баз даних, які допоможуть банкам краще оцінювати платоспроможність клієнтів і не допускати випадків кредитного шахрайства. Банкіри хочуть перевіряти всю інформацію - від володіння майном і сімейного стану до сплати податків. Оскільки частина цих даних є персональними, банки зможуть отримувати доступ до них тільки з дозволу клієнта, зазначають юристи...

http://www.kommersant.ua/doc/2024683

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Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Промислова западина», в якому пише: Ситуація в українській економіці стає дедалі гіршою. За підсумками серпня падіння спостерігається майже у всіх ключових сферах - від промисловості і транспорту до будівництва і сільського господарства. Очікувати значного поліпшення та економічної активізації в найближчі місяці не варто, оскільки попит на український експорт продукції металургії та машинобудування залишається дуже слабким. Якщо ця тенденція посилиться, то вже за підсумками року українська економіка ризикує впасти вперше після кризи 2009 року, побоюються експерти...

http://www.kommersant.ua/doc/2024820

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Газета «Сегодня» в матеріалі «Скандал при реконструкції Поштової - археологів не пускають на розкопки» пише: На площі ще більше обмежили рух, а будівельники знаходять старовинні фундаменти...

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Skandal-pri-rekonstrukcii-Pochtovoy-arheologov-ne-puskayut-na-raskopki.html

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Сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Мінпром може повернутися в новій якості» пише: Президент пропонує повернути в структуру Кабміну Міністерство промисловості. Експерти натякають, що новому Мінпрому треба було б віддати частину повноважень Мінекономрозвитку і торгівлі в частині "торгівлі". Загалом, чи то Кабмін хочуть покритикувати, чи то промисловість підтримати, чи то Порошенка послабити...

http://economics.unian.net/ukr/detail/140213

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Також сайт «УНІАН-Економіка» в публікації «Пенсійний фонд на "бюджетній голці": доза зростає, лікувати не планують» пише: Пенсійна система - одна з найзалежніших від держбюджету сфер. Ідеї звільнити Пенсійний фонд від непрофільних витрат залишаються на рівні ідей. Дефіцит ПФ гальмує пенсійну реформу, але з року в рік влада терпляче уживається з ним...

http://economics.unian.net/ukr/detail/140282

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Найбільший російський банк довели до біржі» пише: Приватизаційна угода року таки відбудеться: Центробанк скористався зростанням ринків після стимулюючих заходів своїх колег з Європи та США і почав розміщення 7,6% акцій Ощадбанку...

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4039811/sberbank_doveli_do_birzhi

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Видання «Известия» в публікації «Глава МВС дозволив брати на вищі посади без юридичної освіти» пише: Міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев дозволив наймати на профільні офіцерські посади претендентів без спеціальної юридичної освіти. Наприклад, фахівці з цивільними дипломами тепер можуть працювати в карному розшуку, дізнанні, слідстві, інспекціях у справах неповнолітніх (ПДН) і в ГИБДД. Представники МВС не приховують, що піти на подібні заходи їх змусив кадровий голод, однак вони обіцяють також ретельно контролювати всіх претендентів...

http://izvestia.ru/news/535399

(УНІАН)